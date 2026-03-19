Vì sao nghệ sĩ Vân Sơn vắng bóng điện ảnh suốt 20 năm?

Chiều 19.3, đoàn phim Đại tiệc trăng máu 8 có buổi gặp gỡ báo chí, chia sẻ về dự án điện ảnh sắp ra rạp vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4. Bên cạnh dàn diễn viên như Quang Minh, Đức Khuê, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát…, nghệ sĩ Vân Sơn dù đang ở Mỹ vẫn sắp xếp để "bật mí" về vai diễn Tâm OK, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng Việt sau nhiều năm vắng bóng.

Trăn trở của Vân Sơn

Vân Sơn chia sẻ hơn 20 năm trước, anh từng kết hợp cùng Charlie Nguyễn để thực hiện một số dự án phim nhưng không trình chiếu tại Việt Nam. Quãng thời gian gần đây, nam nghệ sĩ nhận được nhiều lời mời về nước đóng phim nhưng đành từ chối. Chia sẻ về lý do, diễn viên 65 tuổi không ngại thừa nhận bản thân là người kén chọn vai diễn.

Hình ảnh của nghệ sĩ Vân Sơn trong phim Đại tiệc trăng máu 8 Ảnh: NSX

“Thứ nhất là kịch bản không hay tôi sẽ không nhận. Thứ hai là kịch bản hay, vai không phù hợp tôi cũng từ chối. Thứ ba là kịch bản hay, vai hay nhưng thời gian không phù hợp thì tôi cũng không thể tham gia. Mãi đến bây giờ tôi mới có duyên góp mặt trong dự án Đại tiệc trăng máu 8, có cơ hội làm việc với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và dàn diễn viên tài năng”, ông chia sẻ.

Trở lại màn ảnh rộng sau khoảng 20 năm, Vân Sơn thừa nhận bản thân không tránh khỏi những trăn trở. Với ông, Đại tiệc trăng máu 8 sở hữu kịch bản hấp dẫn, song để tạo nên những thước phim hay là điều khó thực hiện. Khi về Việt Nam tham gia dự án, nam nghệ sĩ cho biết ông được làm việc với một ê kíp chu toàn, lên kế hoạch sát sao cho từng buổi quay hình. Song cũng chính điều đó khiến diễn viên 6X không khỏi áp lực.

“Có hôm tôi dậy từ lúc 4 giờ, làm việc đến 7-8 giờ tối, thậm chí nhiều khi quay đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Áp lực tiếp theo là tôi gặp một đạo diễn tài năng lại rất chịu khó và kỹ lưỡng trong kịch bản. Diễn phim này, tôi phải cẩn thận từng lời nói để đảm bảo tính chính xác. Trong khi lên sân khấu hoặc đứng trước máy quay, tôi muốn những gì tự nhiên nhất. Vậy mà với phim này, tôi phải bỏ hết những điều đó để làm sao nhập vai một cách tròn trịa”, Vân Sơn bộc bạch.

Vân Sơn thừa nhận áp lực khi trở lại màn ảnh rộng Ảnh: NSX

Đóng cùng dàn diễn viên “toàn trẻ đẹp, tài năng”, Vân Sơn hài hước thừa nhận ông phải “chạy theo muốn chết”. “20 năm rồi mới trở lại làm điện ảnh Việt Nam, tất nhiên cái 'gốc' của mình có nhưng để theo kịp các em trong quá trình quay hình thì tôi cũng phải cố gắng. Bây giờ ngành điện ảnh Việt tiến bộ so với thời kỳ trước rất nhiều. Để bắt kịp được với anh em thì đó là sự nỗ lực rất lớn. Áp lực lớn nữa là không biết mọi người có đón nhận mình hay không”, Vân Sơn nói thêm những trăn trở của mình.

Trong quá trình đóng phim, Vân Sơn thừa nhận việc thực hiện cú one shot (thuật ngữ chỉ các tác phẩm, cảnh quay được thực hiện liền mạch, không cắt ghép) hơn 30 phút là một trải nghiệm khó quên. Bởi với ông, đó là phân đoạn khó, đòi hỏi mọi người phải “cùng chung một nhịp” mới có thể hoàn thành. Ông kể: “Chỉ cần một người sai thì sẽ phải làm lại từ đầu. Anh em đã làm với nhau để tạo nên một cú máy thật tuyệt vời”.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh khẳng định từ trước đến nay, anh không chọn diễn viên vì chiêu trò mà vì sự phù hợp. “Khi nghe đến anh Vân Sơn, tôi cảm thấy thích thú. Vì đối với tôi, anh ấy có cái gì đó gần giống nhân vật trong phim. Đã lâu rồi anh ấy chưa xuất hiện trên màn ảnh rộng Việt Nam. Khi cùng anh đọc kịch bản, mọi người đều thấy rằng anh ấy chính là lựa chọn tốt cho nhân vật Tâm OK”, nam đạo diễn bày tỏ.