Vì sao Ngọc Sơn treo chiếc xe đạp cũ trong biệt thự trăm tỉ?

Ai bước vào biệt thự trăm tỉ của Ngọc Sơn cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe đạp sườn ngang cũ kỹ được treo ở vị trí vô cùng trang trọng. Đó không phải là một món đồ cổ đắt tiền, mà là chứng nhân cho tuổi thơ cơ cực và là nguồn cảm hứng tạo nên một trong những ca khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam.

Chiếc xe đạp gắn bó với những năm tháng cơ cực được danh ca Ngọc Sơn treo trang trọng trong không gian sống của mình ẢNH: D.T

Ít ai biết rằng, đây chính là "người bạn" đã đồng hành cùng nam ca sĩ trong những ngày đầu bươn chải, rong ruổi từ tụ điểm này sang tụ điểm khác để xin hát lót, nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Dù hiện tại đã quen với những chuyến đi bằng xe sang, Ngọc Sơn vẫn không quên những tháng ngày gian khó. Nam ca sĩ chia sẻ: "Lần đầu tiên có chiếc xe đạp, tôi vui lắm. Khi đó, tôi chỉ nghĩ cuộc đời mình có xe đạp là đủ, miễn là được sống trong tình yêu thương của đại gia đình". Chính những cảm xúc giản dị ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho âm nhạc của Ngọc Sơn suốt nhiều năm qua. Với Ngọc Sơn, chiếc xe đạp không chỉ là kỷ niệm, mà còn là động lực giúp mình giữ vững đam mê và trân trọng hành trình đã qua, đến mức nam ca sĩ từng khẳng định, có trả tiền tỉ cũng không bao giờ bán.

Chiếc xe đạp ấy mang ý nghĩa gì? Bài học "Nghèo cho sạch, rách cho thơm" đã định hình nhân cách của "ông hoàng nhạc sến" ra sao? Mời quý vị cùng Báo Thanh Niên lắng nghe câu chuyện đầy xúc động từ chính danh ca Ngọc Sơn.