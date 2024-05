Vì sao người bị cholesterol cao nên thường xuyên ăn hạt điều?

Trong 100 g hạt điều chứa khoảng 18 g protein, 37 mg canxi, gần 600 mg phốt pho, 660 mg kali cùng nhiều dưỡng chất quan trọng khác. Ngoài ra, lượng chất béo không bão hòa trong 100 g hạt điều lên đến hơn 30 g. Loại chất béo này đóng vai trò rất quan trọng với sức khỏe, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Hàm lượng axit oleic trong hạt điều rất tốt cho tim mạch, giúp giảm mỡ nội tạng và kích thích quá trình trao đổi chất PEXELS

Chất béo không bão hòa là loại chất béo lành mạnh, giúp giảm viêm và cải thiện cholesterol trong máu. Loại chất béo không bão hòa chính trong hạt điều là axit oleic. Đây cũng chính là loại chất béo có nhiều trong dầu ô liu.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy axit oleic có tác dụng ngăn hấp thụ cholesterol và làm giảm sự tích tụ chất béo trên thành động mạch. Do đó, ăn hạt điều thường xuyên sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition đã kiểm tra mức độ mà hạt điều tác động đến cholesterol với cơ thể. Cụ thể, các tình nguyện viên được chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất được yêu cầu ăn mỗi ngày từ 28 đến 64 g hạt điều. Nhóm còn lại ăn khoai tây chiên. Sau 28 ngày, nồng độ cholesterol tổng thể của nhóm ăn hạt điều đã giảm gần 4% so với nhóm ăn khoai tây chiên. Ngoài ra, nồng độ cholesterol "xấu" LDL cũng giảm 5%.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác công bố trên chuyên san Current Developments in Nutrition đã phân tích một lượng lớn dữ liệu thu thập được từ 5 nghiên cứu khác nhau. Kết quả cho thấy hạt điều có tác dụng giúp giảm chất béo trung tính, giảm 5 điểm huyết áp tâm thu và 1 điểm huyết áp tâm trương.

Axit oleic trong hạt điều không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch mà còn làm giảm mỡ nội tạng và kích thích quá trình trao đổi chất. Ngoài lượng chất béo có lợi cho tim, hạt điều còn giàu protein, giúp tạo cảm giác no lâu và trở thành món ăn nhẹ rất tốt cho những người đang muốn kiểm soát cân nặng.

Ngoài ra, trong hạt điều còn chứa một loại a xít amin có tên là arginine. Khi vào cơ thể, arginine sẽ được chuyển hóa thành oxit nitric. Oxit nitric có tác dụng làm giãn các mạch máu và cải thiện lưu thông máu, theo Healthline.