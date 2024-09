Vì sao người dân Na Uy chuộng xe điện hơn xe xăng?

Theo AFP, Na Uy là cường quốc về dầu mỏ và khí đốt, đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có số lượng xe điện vượt qua xe xăng, với 754.303 xe điện so với 753.905 xe xăng trong tổng số 2,8 triệu ô tô cá nhân. Đây là bước tiến quan trọng trong công cuộc đạt mục tiêu không phát thải của quốc gia này.



Ba yếu tố chính chính giúp Na Uy thành công trong việc thúc đẩy xe điện. Thứ nhất đến từ ưu đãi của chính phủ. Các ưu đãi giảm thuế giá trị gia tăng và thuế đăng ký giúp xe điện trở thành lựa chọn tài chính hấp dẫn. Đến năm 2021, xe điện rẻ hơn xe chạy xăng khoảng 5.000 euro.

Tiếp theo nằm ở hệ thống trạm sạc phát triển không ngừng. Na Uy có số lượng trạm sạc nhanh công cộng nhiều nhất châu Âu, cho phép sạc đến 80% chỉ trong 20 phút. Cư dân cũng nhận được rất nhiều trợ cấp để lắp đặt bộ sạc tại nhà.

Không khó để bắt gặp hình ảnh xe điện chạy trên đường phố tại Na Uy

Cuối cùng là các đặc quyền bổ sung khi sử dụng xe điện. Theo đó, người dân khi sử dụng xe điện được miễn phí bãi đậu xe, giảm phí đường bộ, và có thể sử dụng làn xe buýt để lưu thông một cách nhanh chóng hơn.



Không chỉ ở Na Uy, niềm tin vào xe điện cũng gia tăng ở nhiều quốc gia khác. Một khảo sát cho thấy, 52% người tiêu dùng có kế hoạch mua xe trong 24 tháng tới sẽ chọn xe điện hoặc hybrid, tăng mạnh so với những năm trước.

Ngoài yếu tố kinh tế, động lực chọn xe điện còn xuất phát từ ý thức bảo vệ môi trường. Khoảng 27% người New York cho biết lý do chuyển sang xe điện để tránh sử dụng xăng và giảm khí thải CO2. Xe điện giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu và bảo trì, với ví dụ về Chevrolet Bolt 2023 cho thấy tài xế có thể tiết kiệm 611 USD trong năm đầu tiên.

Bên cạnh đó, xe điện an toàn ngang với xe xăng và nhiều mẫu xe điện đã nhận được chứng nhận an toàn từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ ((IIHS). Với những lợi ích này, xu hướng chuyển từ dùng xe xăng sang xe điện ngày càng mạnh mẽ và có tiềm năng tiếp tục gia tăng trong tương lai.