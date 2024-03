Vì sao người dân TP.HCM lại bị 'delay' thời điểm trải nghiệm metro số 1?

Liên tục chạy thử toàn tuyến nhưng người dân TP.HCM vẫn mòn mỏi chờ, chưa biết đến ngày nào mới được đi metro ĐỘC LẬP

Nhiều hạng mục chờ nghiệm thu PCCC

Liên quan đến tiến độ chi tiết của dự án, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) cho biết hôm qua (14.3), phía chủ đầu tư và Nhà thầu Liên danh SCC đã tổ chức ký kết thỏa thuận bàn giao tòa nhà Trung tâm điều hành (OCC) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Tòa nhà OCC có diện tích gần 3000m2, nằm trong khu vực Depot Long Bình, TP.Thủ Đức được xây dựng nhằm mục đích quản lý dịch vụ vận chuyển hành khách cho tuyến metro số 1.

Tiếp theo tòa nhà Trung tâm điều hành, MAUR sẽ phối hợp với các nhà thầu của dự án để tiến hành công tác kiểm tra nghiệm thu, nhận bàn giao từng phần, lộ trình là tiếp tục kiểm tra nghiệm thu và nhận bàn giao các tòa nhà kỹ thuật trong khu vực depot như: xưởng chính (main workshop), nhà xưởng hạ tầng (infrastructure workshop)… trong tháng 4.

Metro số 1 không kịp khai thác thương mại vào tháng 7

Tiếp đó, tháng 5 sẽ triển khai kiểm tra và nhận bàn giao ga ngầm Nhà hát TP và Ba Son; kiểm tra nghiệm thu, nhận bàn giao các nhà ga trên cao dọc tuyến vào tháng 6. Dự kiến, các nhà ga trên cao sẽ được bàn giao hoàn thành trong tháng 7. Tuy nhiên, trước khi nghiệm thu bàn giao, các hạng mục này sẽ phải được nghiệm thu PCCC bởi Cục PCCC và CNCH của Bộ Công an.

Song song với quá trình bàn giao từng phần của dự án để kịp tiến độ vận hành như trên, hiện nay MAUR đang tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên ngành để tiến hành công tác kiểm tra nghiệm thu về PCCC và môi trường. Đồng thời, tiến hành đánh giá hồ sơ, xây dựng kịch bản để đánh giá an toàn hệ thống khi tiến hành các bài thử nghiệm chạy tàu an toàn trong các tình huống thông thường và các tình huống giả định với các sự cố như cháy, nổ, mất điện tại các vị trí trong hầm ngầm cũng như tại các nhà ga hay đoạn trên cao.

Việc ký kết thỏa thuận bàn giao tòa nhà OCC nhằm chuẩn bị cho công tác vận hành, khai thác tuyến metro số 1 trong năm 2024





Kết quả chạy thử nghiệm cũng chờ "cái gật đầu" từ tư vấn

Cũng theo chủ đầu tư, công tác thử nghiệm các hệ thống, chạy rô đai trên toàn tuyến đang được liên tục diễn ra ngày đêm cùng công tác đào tạo nhân sự để phục vụ việc vận hành. Việc thử nghiệm và đánh giá an toàn hệ thống sẽ được thực hiện bởi đơn vị tư vấn độc lập (Liên danh Tư vấn BVT của Pháp) theo các tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu và Nhật Bản cùng quy định của luật Đường sắt Việt Nam. Do đó, việc đưa vào vận hành cuối cùng cũng sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá an toàn cho của các kịch bản giả định.

Bên cạnh đó, hiện nay, các nhân sự vận hành, điều độ, bảo dưỡng đã được đào tạo xong phần lý thuyết cơ bản và chuyên sâu, đào tạo mô phỏng tại Nhật Bản cũng như Việt Nam, đang chuẩn bị cho việc đào tạo thực tế trên các đoàn tàu. Tuy nhiên, việc đào tạo thực tế sử dụng thiết bị của dự án đang phụ thuộc nhiều vào tiến độ thực hiện của tư vấn chung NJPT và nhà thầu Hitachi.

Hiện nay, tư vấn và nhà thầu vẫn đang chưa thể thống nhất cách thức bàn giao các thiết bị và đoàn tàu sử dụng cho công tác đào tạo dẫn đến chậm trễ trong công tác này. MAUR đã và đang liên tục họp với các bên để đưa ra các giải pháp cho việc bàn giao sớm một số đoàn tàu của dự án phục vụ việc đào tạo, dự kiến bắt đầu trong tháng 4. Theo đó, công tác đào tạo có thể kết thúc vào cuối tháng 6. Sau khi đào tạo xong, công tác khai thác thử nghiệm (Trial Run) là bước vận hành thử toàn bộ tuyến được thực hiện bởi các nhân sự của Công ty HURC1. Đây cũng là bước thử cuối cùng được tiến hành đồng thời với quy trình đánh giá, cấp chứng nhận an toàn hệ thống của Cục Đường sắt; nghiệm thu của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

"Các công việc này theo kế hoạch sẽ bắt đầu từ đầu tháng 7 và kéo dài trong khoảng 2 tháng. Song, tiến độ này vẫn phụ thuộc vào việc thống nhất cách hiểu, đồng thuận giải pháp trong việc sử dụng thiết bị, đoàn tàu giữa tư vấn chung NJPT - nhà thầu Hitachi và kết quả đánh giá an toàn hệ thống cuối cùng của tư vấn độc lập" - lãnh đạo MAUR chỉ rõ.

Sau nhiều năm chờ đợi, sau rất nhiều háo hức, người dân TP.HCM lại một lần nữa bị delay thời điểm được trải nghiệm đường sắt đô thị khi tuyến metro số 1 lùi thời hạn khai thác thương mại ngay trước giờ G.