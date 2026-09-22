Vì sao người dùng iPhone 17 Pro chưa vội nâng cấp lên iPhone 18 Pro?

Apple vừa chính thức mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max với giá khởi điểm đắt hơn 100 USD so với thế hệ trước, nhưng người dùng iPhone 17 Pro hoàn toàn có thể bỏ qua đợt nâng cấp này. Cụ thể, vì hai thế hệ máy sở hữu ngoại hình gần như giống hệt khi đặt cạnh nhau, cùng sử dụng khung nhôm nguyên khối, kích thước màn hình 6,3 inch và 6,9 inch cho đến lớp kính bảo vệ Ceramic Shield 2.

iPhone 17 Pro Max vẫn đáp ứng tốt mọi nhu cầu, không kém cạnh bản kế nhiệm là bao ẢNH: PHONG ĐỖ

Lý do người dùng iPhone 17 Pro hoàn toàn có thể bỏ qua iPhone 18 Pro

Trải nghiệm hằng ngày cũng không có nhiều khác biệt khi cả hai dòng máy cùng trang bị màn hình ProMotion 120 Hz độ sáng 3.000 nit, phím Action, nút Camera Control và cổng USB-C. Bên cạnh đó, hai thiết bị đều dùng chung chip N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và dung lượng bộ nhớ cơ bản 256 GB, trong khi hệ điều hành iOS 27 cũng cung cấp đầy đủ các tính năng Siri AI cho thế hệ cũ mà không có sự phân biệt độc quyền.

Về khả năng chụp hình, iPhone 18 Pro vẫn giữ nguyên camera góc siêu rộng 48 MP, camera tele 48 MP zoom quang 4x và camera trước Center Stage từ phiên bản 17 Pro. Thay đổi ống kính duy nhất nằm ở camera chính 48 MP bổ sung hệ thống 6 lá khẩu mở rộng tới ƒ/1.48 cùng các nút chỉnh tay Pro controls và tính năng tạo âm bản số Apple Reference Image.

Một chiếc iPhone 18 Pro Max màu đỏ rượu vang vừa được 'đập hộp' ẢNH: PHONG ĐỖ

Mặc dù mẫu máy mới có chip A20 Pro 2 nm nhanh hơn 40%, buồng tản nhiệt lớn gấp ba lần và thời lượng pin tăng thêm từ 3 đến 6 giờ nhờ modem mạng C2, những cải tiến này chủ yếu mang lại bước ngoặt cho người dùng từ iPhone 16 Pro trở về trước. Đối với những ai đang sở hữu iPhone 17 Pro, việc chi thêm tiền chỉ để đổi lấy khả năng tản nhiệt tốt hơn và cụm camera chính tinh chỉnh là khoản đầu tư nên được cân nhắc.

Thay vì chi khoản tiền lớn cho thế hệ mới, việc tiếp tục gắn bó với chiếc iPhone 17 Pro hiện tại vẫn là quyết định hợp lý và kinh tế. Thậm chí trên thị trường, lượng hàng tồn của dòng máy tiền nhiệm đang được các đại lý bán lẻ giảm giá thấp hơn vài trăm USD so với máy mới, trở thành giải pháp tiết kiệm đáng giá nếu người dùng không có nhu cầu khắt khe về khẩu độ biến thiên.