Vì sao người nhiều mỡ bụng dễ bị teo cơ?

Những người có bụng to, mỡ bụng nhiều có thể gặp tình trạng cơ bắp nhỏ lại là vì những nguyên nhân sau:

Mỡ nội tạng thúc đẩy mất cơ

Không phải loại mỡ nào trong cơ thể cũng giống nhau. Mỡ dưới da thường ít gây hại hơn, trong khi mỡ nội tạng lại có khả năng tiết ra nhiều chất gây viêm. Tình trạng viêm mức độ thấp nhưng kéo dài sẽ làm tăng quá trình phân hủy protein cơ, đồng thời làm giảm khả năng tái tạo và phục hồi của cơ bắp, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Mỡ bụng tích tụ nhiều sẽ dễ khiến cơ bắp nhỏ lại ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Các chuyên gia cho rằng viêm mạn tính là một trong những cơ chế quan trọng nhất giải thích vì sao người béo bụng dễ bị mất cơ. Ngoài ra, tình trạng viêm kéo dài còn khiến cơ thể dễ mệt mỏi, giảm sức bền và làm người bệnh ngại vận động, từ đó càng đẩy nhanh quá trình suy giảm cơ.

Kháng insulin khiến cơ khó nhận đủ dinh dưỡng

Cơ bắp là nơi sử dụng phần lớn lượng đường glucose trong cơ thể. Tuy nhiên, ở người nhiều mỡ bụng, lượng mỡ nội tạng dư thừa có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin.

Khi xảy ra kháng insulin, các tế bào cơ trở nên kém nhạy với hoóc môn insulin, khiến glucose và các a xít amin khó đi vào cơ hơn. Đây đều là những chất cần thiết để duy trì và phát triển cơ bắp.

Hậu quả là quá trình tổng hợp protein cơ bị suy giảm, trong khi quá trình phân hủy cơ lại tăng lên. Điều này giải thích vì sao nhiều người béo bụng dù ăn khá nhiều nhưng vẫn cảm thấy cơ thể yếu đi hoặc khối cơ giảm dần theo thời gian.

Mỡ tích tụ trong cơ bắp

Ngoài tích tụ quanh các cơ quan nội tạng, mỡ còn có thể tích tụ trong mô cơ. Hiện tượng này được gọi là tích mỡ trong cơ. Khi lượng mỡ xen vào giữa các sợi cơ tăng lên, chất lượng của cơ bắp sẽ giảm. Dù khối lượng cơ có thể chưa giảm nhiều nhưng sức mạnh và khả năng hoạt động của cơ đã suy yếu.

Người bị tích mỡ trong cơ thường dễ mỏi khi vận động, phục hồi chậm sau tập luyện và dễ bị kháng insulin. Cụ thể, một nghiên cứu đăng trên chuyên san Exercise and Sport Sciences Reviews cho thấy tích tụ nhiều mỡ trong cơ có thể làm giảm sức mạnh cơ, suy giảm khả năng vận động và tăng nguy cơ tàn tật ở người lớn tuổi. Đây cũng là dấu hiệu quan trọng của quá trình lão hóa cơ và suy giảm chức năng thể chất.

Thay đổi hoóc môn

Tích tụ nhiều mỡ thường đi kèm với các thay đổi nội tiết. Ở nam giới, lượng mỡ bụng cao có thể liên quan đến suy giảm testosterone, hoóc môn rất quan trọng giúp duy trì khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Khi testosterone giảm, quá trình tổng hợp cơ cũng suy yếu, theo Verywell Health.