Vì sao người trẻ vẫn dễ kiệt sức: Góc nhìn từ sức khỏe tinh thần

Áp lực công việc, kỳ vọng thành tích và guồng quay không ngừng của cuộc sống hiện đại đang khiến ngày càng nhiều người trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, thậm chí kiệt sức nghề nghiệp (burnout). Đây không còn là câu chuyện của riêng cá nhân nào mà đang trở thành thách thức sức khỏe tinh thần được quan tâm trên toàn cầu.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại không phải là stress xuất hiện, mà là việc nhiều người không nhận ra bản thân đang dần vượt quá giới hạn chịu đựng. Đó cũng là nội dung được chia sẻ tại chương trình Health Talk "Giải mã và chuyển hóa stress - Understanding and Transforming Stress" do Bệnh viện Phương Nam tổ chức cho cán bộ nhân viên doanh nghiệp về công nghệ IT-AI và ngân hàng Techcombank vừa qua.

"Một ngày, một tuần stress vẫn ổn nhưng hai tuần thì nên xem lại"

Từ các buổi Health Talk với nhân viên ngành IT-AI và Ngân hàng, ThS Nguyễn Phước Cát Phượng (Thạc sĩ Khoa học tâm lý - Chuyên gia tập huấn chương trình tâm lý giáo dục) hiện đang là chuyên gia tại Trung tâm tâm lý và sức khỏe tâm thần Bệnh viện Phương Nam, cho biết điều đáng lo ngại không phải là người lao động thiếu hiểu biết về stress hay burnout. Ngược lại, đây thường là những người có tinh thần trách nhiệm cao, giàu động lực phát triển và quen làm việc trong môi trường áp lực lớn.

"Chính vì đã quen với áp lực nên nhiều người dễ xem các dấu hiệu quá tải là bình thường và tiếp tục cố gắng chịu đựng", chuyên gia nhận định.

Theo ThS Nguyễn Phước Cát Phượng, trước khi rơi vào trạng thái kiệt sức (burnout), cơ thể thường phát đi những tín hiệu cảnh báo sớm như mất ngủ kéo dài, mệt mỏi dù đã nghỉ ngơi, đau đầu, đau cổ vai gáy, khó tập trung, dễ cáu gắt hoặc mất hứng thú với các hoạt động yêu thích. Tuy nhiên, do vẫn hoàn thành công việc nên nhiều người chủ quan và bỏ qua các dấu hiệu này.

"Theo kinh nghiệm của tôi, một ngày làm việc căng thẳng, một tuần chạy dự án áp lực hay vài đêm mất ngủ chưa hẳn là vấn đề đáng báo động. Tuy nhiên, nếu nhiều dấu hiệu kể trên kéo dài trên hai tuần và không có dấu hiệu cải thiện, đó là lúc chúng ta nên cân nhắc tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp thay vì tiếp tục cố gắng chịu đựng một mình", chuyên gia chia sẻ,

ThS Nguyễn Phước Cát Phượng trò chuyện về stress và burnout chốn công sở trong một buổi Health Talk của Bệnh viện Phương Nam

Giữ cân bằng tâm trí khi stress bủa vây

Dưới sự dẫn dắt của chuyên gia tâm lý Nguyễn Phước Cát Phượng, người tham dự được tiếp cận những kiến thức khoa học về stress theo cách gần gũi, dễ hiểu và có tính ứng dụng cao.

Điểm đặc biệt của chương trình là sự kết hợp giữa chia sẻ chuyên môn và các hoạt động tương tác. Thông qua các bài trắc nghiệm nhanh, các ví dụ thực tế và những tình huống quen thuộc nơi công sở, người tham gia có cơ hội nhìn lại trạng thái tinh thần của chính mình, từ đó nhận diện những dấu hiệu quá tải mà trước đây có thể đã vô tình bỏ qua.

Trong bối cảnh sức khỏe tinh thần ngày càng trở thành mối quan tâm của xã hội hiện đại, việc trang bị kỹ năng nhận diện và chuyển hóa stress không chỉ giúp mỗi cá nhân làm việc hiệu quả hơn mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, bền vững.

Bên cạnh việc nhận diện stress, chương trình còn giúp người tham dự hiểu rõ hơn cách stress vận hành trong đời sống hằng ngày, và các hướng tiếp cận từ ngắn hạn đến dài hạn để chăm sóc sức khỏe tinh thần một cách chủ động và bền vững.

Thông qua chương trình Health Talk, Bệnh viện Phương Nam mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp, lan tỏa nhận thức đúng đắn về sức khỏe tinh thần, đồng thời trang bị cho người lao động những kỹ năng cần thiết để nhận diện và chuyển hóa stress. Bởi học cách lắng nghe bản thân từ sớm chính là bước đầu tiên để ngăn ngừa kiệt sức và xây dựng chất lượng cuộc sống, công việc cân bằng hơn.