Vì sao người Việt ngày càng ưu tiên chọn nha khoa nổi tiếng làm răng thẩm mỹ?

Sự dịch chuyển từ "giá cả" sang "giá trị"

Ngày càng nhiều người Việt chủ động tìm đến các phương pháp cải thiện nụ cười như một sự đầu tư xứng đáng cho ngoại hình, sức khỏe và sự tự tin trong giao tiếp.

Tuy nhiên, song song với nhu cầu tăng vọt, thị trường cũng chứng kiến sự thay đổi lớn trong tư duy của người tiêu dùng. Nhận thức được những rủi ro từ việc làm răng sai kỹ thuật, khách hàng ngày càng chủ động hơn trong việc lựa chọn dịch vụ. Họ sẽ ưu tiên tìm kiếm các hệ thống nha khoa nổi tiếng, minh bạch về chất lượng và trang thiết bị hiện đại.

Ghi nhận thực tế tại Việt Nam, Nha Khoa Kim đang nổi lên như một điểm sáng, thu hút đông đảo khách hàng trong các dịch vụ đòi hỏi tính chuyên môn và thẩm mỹ cao như: bọc răng sứ/ dán sứ veneer, niềng răng trong suốt Invisalign và cấy ghép Implant.

Răng sứ thẩm mỹ: Dấu ấn cá nhân hóa qua từng "nụ cười tỷ lệ vàng"

Với những ai mong muốn thay đổi diện mạo nhanh chóng nhưng vẫn ưu tiên an toàn, phục hình răng sứ là lựa chọn hàng đầu. Tiêu chuẩn về răng sứ hiện nay không chỉ dừng lại ở việc "trắng sáng", mà phải đạt độ trong tự nhiên và hài hòa với đường nét khuôn mặt.

Bác sĩ Nha Khoa Kim thực hiện bọc răng sứ thẩm mỹ, kiểm soát đường hoàn tất bằng kính hiển vi nha khoa





Hệ thống đã thay thế hoàn toàn việc lấy dấu răng bằng vật liệu cao su truyền thống bằng máy scan kỹ thuật số. Đại diện Nha Khoa Kim chia sẻ, công nghệ này lấy dữ liệu khoang miệng chính xác đến từng milimet, sau đó đưa vào phần mềm thiết kế nụ cười 3D.

Đặc biệt, Nha Khoa Kim còn nổi tiếng trong lĩnh vực răng sứ thẩm mỹ do có thể tự chủ Labo để mang đến chi phí gần như giá gốc cùng 100% vật liệu chính hãng. Nhờ vậy, mỗi chiếc mão sứ không chỉ hoàn thiện nhanh chóng trong khoảng 8 giờ mà còn đảm bảo độ ôm khít viền nướu và vẻ đẹp tự nhiên cho từng nụ cười.

Nha Khoa Kim ứng dụng nền tảng số hóa ERP và công nghệ CAD/CAM, in 3D vào sản xuất răng sứ giúp độ chính xác cao và hoàn thiện chỉ sau 8 giờ

Invisalign: Giải pháp "niềng như không niềng" cho người trưởng thành

Nha Khoa Kim cũng là một trong những hệ thống nha khoa nổi tiếng với dịch vụ niềng răng Invisalign, nơi khách hàng có thể trải nghiệm chỉnh nha hiện đại nhưng vẫn giữ được sự tự tin trong giao tiếp.

Điểm đắt giá nhất của Invisalign không chỉ nằm ở các khay niềng trong suốt "niềng như không niềng", tháo lắp dễ dàng khi ăn uống, mà còn ở khả năng dự đoán tương lai. Thông qua phần mềm mô phỏng 3D ClinCheck, người niềng có thể nhìn thấy trước toàn bộ quá trình dịch chuyển của răng và nụ cười hoàn thiện ngay cả khi chưa bắt đầu điều trị.

Công nghệ AI mô phỏng 3D ClinCheck giúp nhìn thấy trước kết quả sau khi niềng răng tại Nha Khoa Kim

Cấy ghép Implant: "Tái tạo" răng thật, đẩy lùi nỗi lo lão hóa

Mất răng không chỉ cản trở việc ăn nhai mà còn âm thầm gây tiêu xương hàm, khiến khuôn mặt lão hóa và "hóp má" nhanh chóng. Cấy ghép Implant được đánh giá là "tiêu chuẩn vàng" để phục hồi trọn vẹn từ chân đến thân răng, mang lại cảm giác nhai nghiền vững chắc như răng sinh lý.

Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, Nha Khoa Kim nổi tiếng với dịch vụ trồng răng Implant chính xác và an toàn, đặc biệt trong các ca phẫu thuật phức tạp.

Tại Nha Khoa Kim, mọi ca điều trị đều được lập kế hoạch chi tiết trên dữ liệu phim chụp Cone Beam CT 3D, giúp bác sĩ đánh giá chuẩn xác cấu trúc xương và mạng lưới dây thần kinh.

Điểm sáng công nghệ nằm ở việc ứng dụng máng định vị cá nhân hóa và Robot X-Guide trong các ca lâm sàng phức tạp. Những "trợ lý đắc lực" này giúp thao tác đặt trụ abutment diễn ra chính xác đến từng milimet. Nhờ đó, quá trình cấy ghép trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, hạn chế tối đa xâm lấn, rút ngắn thời gian lành thương và xua tan hoàn toàn nỗi ám ảnh sưng đau của khách hàng.

Bác sĩ Nha Khoa Kim ứng dụng công nghệ Robot X-Guide kết hợp máng định vị để đạt độ chính xác tuyệt đối trong cấy ghép Implant

Điểm tựa niềm tin từ những bảo chứng danh giá

Chất lượng của Nha Khoa Kim - hệ thống nha khoa nổi tiếng tại Việt nam - đã được minh chứng qua những con số biết nói. Theo kết quả đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt của Sở Y tế TP.HCM, hệ thống này đã có 14 phòng khám chiếm trọn các vị trí top đầu Bảng xếp hạng chất lượng Phòng khám Nha khoa TP.HCM

Nha Khoa Kim giữ vững 14 vị trí dẫn đầu bảng qua 13 kỳ đánh giá liên tiếp chất lượng phòng khám khám Răng Hàm Mặt trên địa bàn TP.HCM do Sở Y Tế TP.HCM công bố ngày 31.01.2026

Không chỉ khẳng định vị thế trong nước với Giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh", nền tảng quản trị của thương hiệu này còn vươn tầm quốc tế khi được Harvard Business School lựa chọn làm đối tác toàn cầu. Năng lực vươn xa của hệ thống còn được củng cố bởi sự đồng hành chiến lược từ quỹ ABC Impact (được thiết lập bởi Temasek và Temasek Trust từ Singapore).

Nụ cười đẹp - xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Một hàm răng đều đẹp giúp việc ăn nhai tốt hơn, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý răng miệng như sâu răng hay viêm nha chu. Đồng thời, nụ cười tự tin cũng mang lại nhiều lợi thế trong giao tiếp và công việc.

Trong bối cảnh công nghệ nha khoa ngày càng phát triển, những hệ thống nha khoa nổi tiếng đầu tư mạnh vào công nghệ như Nha Khoa Kim đang góp phần nâng cao tiêu chuẩn điều trị và mang đến nhiều lựa chọn an toàn, hiện đại hơn cho khách hàng tại Việt Nam.