Vì sao nhà ga hàng không lớn nhất nước liên tục gặp sự cố?

Chỉ là sự cố nhỏ, không phải chất lượng công trình kém?

Ngày 24.5 vừa qua, nhiều hành khách di chuyển qua nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất ghi lại hình ảnh nước mưa chảy từ mái kính nhà ga xuống thẳng sảnh chờ và băng chuyền hành lý. Nhiều nhân viên phải dùng dụng cụ để thấm nước, tránh ảnh hưởng khu vực chờ.

Nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện lát nền đá cho nhà ga T3

ẢNH: N.L

Lý giải tình trạng này, đại diện liên danh nhà thầu thi công nhà ga T3 cho biết nước từ mái nhà ga được thu gom qua hệ thống máng, ống thoát xuống hố ga hạ tầng. Do một mối nối của ống thoát nước bị hở gioăng nên nước thoát ra ngoài. Trước đó, cơn mưa lớn trên diện rộng tại TP.HCM đã khiến ống thoát nước nói trên bị rò rỉ. Là ống dọc nên lực nước dội xuống rất lớn, thoát ra bên ngoài, xuống sàn nhà ga. "Ngay sau khi sự cố xảy ra, kỹ sư, công nhân đã lên mái để kiểm tra toàn bộ hệ thống ống thoát. Trong tối 24.5, nhà thầu đã thay thế gioăng và xử lý triệt để mối nối. Sự cố chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và không ảnh hưởng đến quá trình khai thác của nhà ga", đại diện nhà thầu thông tin.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai tình trạng trên xảy ra sau khi nhà ga T3 khánh thành và chính thức đưa vào khai thác từ ngày 30.4. Hôm 7.5, tại nhà ga T3 cũng đã xảy ra sự cố rò rỉ nước từ mái xuống sảnh. Nguyên nhân được xác định là do sự co ngót của hệ thống mái, nơi tiếp giáp giữa mái chính và mái lấy sáng. Thời điểm đó, đại diện Ban quản lý dự án đã lên tiếng xin lỗi, mong người dân thông cảm do công trình thi công vượt tiến độ để đưa vào khai thác nên chưa có điều kiện thử nghiệm thực tế, dẫn đến sự cố ngoài ý muốn. Vị đại diện khẳng định đây chỉ là sự cố nhỏ, không phải do chất lượng công trình không đảm bảo.

Thế nhưng vẫn chưa hết, một số hành khách di chuyển qua nhà ga T3 lại phàn nàn về tình trạng nhiều đoạn gạch lát sàn mấp mô chưa hoàn thiện, để lộ cả khe hở dài hay bị khoét một ô vuông viền khung sắt. Một số vị trí tại khu vực sảnh ngoài có nhiều đoạn gạch lát bị bung ron, ron nứt, sứt mẻ hoặc lệch màu.

Về việc này, đại diện Ban điều hành liên danh nhà thầu gói thầu số 12, dự án nhà ga T3 giải thích do tiến độ gấp rút đưa nhà ga vào khai thác đúng kế hoạch nên một số hạng mục phụ trợ, bao gồm nền đá khu vực sảnh chờ, buộc phải triển khai tiếp tục sau khi nhà ga đi vào hoạt động. Hiện nay, nhà thầu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện một số công việc còn lại, chủ yếu là phần nền đá với tổng khối lượng hoàn thiện khoảng 50% diện tích. Đối với phần chưa hoàn thiện, phía nhà thầu còn cần thực hiện 3 công đoạn chính gồm: bơm keo silicon khe co giãn và gioăng đá, phấn đấu hoàn thành trong 10 ngày tới; mài hoàn thiện mặt nền và đánh bóng.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố gây mất an toàn

Ngay sau sự cố dột nước lần thứ hai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký công điện khẩn gửi Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, khắc phục các tồn tại trong quá trình vận hành, khai thác công trình nhà ga hành khách T3.

Mặc dù ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu khi vượt tiến độ 2 tháng, đưa công trình kịp về đích chào mừng đại lễ 30.4, song, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhìn nhận các khiếm khuyết phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng công trình gây mất mỹ quan, ảnh hưởng trải nghiệm của hành khách và gây dư luận xã hội. Để khắc phục triệt để những vấn đề nêu trên, tránh ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu ACV khẩn trương rà soát, khắc phục triệt để những tồn tại đã xảy ra trong thời gian qua, đặc biệt lưu ý xử lý dứt điểm tình trạng nước mưa rò rỉ từ mái kính xuống sàn khu vực sảnh check-in và phòng chờ; có kế hoạch và phương án đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa bão. Phía chủ đầu tư và nhà thầu cũng được yêu cầu rà soát tổng thể công trình, phát hiện kịp thời những vấn đề có thể phát sinh để có biện pháp ngăn ngừa, tránh xảy ra tình trạng tương tự; khẩn trương hoàn thiện những công việc chưa hoàn thành, nhất là hạng mục ốp lát đá khu vực nhà ga.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng nêu rõ các nhà thầu tham gia xây dựng công trình sẽ phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện ACV thừa nhận những sự cố vừa qua phần nào ảnh hưởng tới hình ảnh của nhà ga T3. Phía chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu nhanh chóng khắc phục, đồng thời tiếp tục triển khai hoàn thiện hạng mục sàn đá đúng kế hoạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hằng ngày tại nhà ga. Cùng với đó, cảng Tân Sơn Nhất đã và đang tập trung ổn định quy trình khai thác, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho chuyến bay và hành khách.