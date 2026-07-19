Vì sao nhiều cặp đôi trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Trên 60.000 vụ ly hôn mỗi năm

Theo số liệu được dẫn tại nghị trường Quốc hội cuối năm 2025, VN ghi nhận trên 60.000 vụ ly hôn mỗi năm. Đáng chú ý, khoảng 70% vụ ly hôn xảy ra ở nhóm tuổi 18 - 30 và 60% diễn ra chỉ sau 1 - 5 năm chung sống.

Thực tế cũng cho thấy, hiện nay không ít trường hợp các cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm về chung một nhà. D.V.H, đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, cho biết trước khi kết hôn, anh từng nghĩ chỉ cần hai người hòa hợp và yêu thương nhau thì sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân khiến anh nhận ra những áp lực thực tế đôi khi đến từ những điều rất nhỏ. "Tôi không nghĩ những chuyện nhỏ nhặt lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng nhiều như vậy. Có những vấn đề tưởng chừng rất nhỏ nhưng nếu kéo dài sẽ tạo nên sự rạn nứt", anh H. chia sẻ.

Nhiều người trẻ hiện nay sẵn sàng ly hôn chỉ vì bất đồng quan điểm sống và thiếu sự thấu hiểu ẢNH MINH HỌA: QUỲNH QUỲNH

Theo anh H., áp lực tài chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến các cặp vợ chồng trẻ dễ xảy ra mâu thuẫn. Những lo toan về công việc, thu nhập hay chi tiêu hằng ngày có thể khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn nếu không được chia sẻ và tháo gỡ kịp thời.

Trong khi đó, chị Lê Thị Sinh (ngụ xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên) cho rằng sự khác biệt trong quan điểm sống mới là điều khiến nhiều cuộc hôn nhân dần đi đến đổ vỡ. Chị cho biết bản thân từng trải qua những mâu thuẫn kéo dài vì hai người không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống.

"Tôi nghĩ mối quan hệ vẫn có thể duy trì được nhưng sẽ xảy ra nhiều tranh cãi và khổ đau nếu không cùng hệ giá trị. Sẽ trở thành hai người còn yêu nhưng không hiểu nhau, yêu nhưng không tìm được tiếng nói chung", chị Sinh nói. Theo chị, quan điểm sống có thể thay đổi theo thời gian, nhưng nếu cả hai không sẵn sàng lắng nghe và điều chỉnh thì khoảng cách sẽ ngày càng lớn.

Từng trải qua biến cố bị phản bội trong hôn nhân và đã ly hôn, chị Trần Thị Hạnh (P.Hải An, TP.Hải Phòng) lại cho rằng điều khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ không chỉ nằm ở khác biệt quan điểm, mà còn ở việc đánh mất sự thành thật và tôn trọng dành cho nhau.

"Cuộc sống hôn nhân không thể lúc nào cũng êm đềm. Sẽ có những giai đoạn khủng hoảng, những lúc hai người đi chệch hướng khỏi nhau. Nếu không còn sự thành thật và tôn trọng thì rất khó để cùng nhau vượt qua", chị Hạnh cho biết.

Ở góc nhìn của một người mẹ từng chứng kiến con đổ vỡ hôn nhân, cô Đ.K.T, ngụ Cầu Giấy, TP.Hà Nội, chia sẻ: "Thời của tôi, nhiều người chọn chịu đựng vì sợ điều tiếng hoặc cảm thấy xấu hổ khi vợ chồng bỏ nhau. Còn bây giờ, các bạn trẻ sẵn sàng rời đi nếu không còn niềm tin hoặc không còn hạnh phúc trong mối quan hệ".

Theo cô T., nhiều người trẻ bước vào hôn nhân bằng cảm xúc chứ chưa thực sự chuẩn bị cho những trách nhiệm lâu dài của đời sống gia đình. "Hôn nhân cần nhiều hơn tình yêu. Nó cần trách nhiệm, sự kiên nhẫn và khả năng cùng nhau vượt qua khó khăn", cô T. nói.

Ly hôn không chỉ vì hết yêu

Theo tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Tuấn Anh (Học viện Thanh thiếu niên VN), việc các cặp đôi trẻ ly hôn sớm không chỉ xuất phát từ việc họ hết yêu nhau, mà sâu xa hơn là do chưa đủ năng lực bước vào đời sống hôn nhân. "Nhiều bạn trẻ bước vào hôn nhân khi tình yêu còn rất cảm xúc, nhưng lại chưa có sự chuẩn bị về tâm lý, tài chính, vai trò gia đình và kỹ năng giải quyết xung đột. Khi yêu, người ta thường nhìn thấy điểm hấp dẫn của nhau; nhưng khi sống chung, những khác biệt về thói quen, tính cách, cách tiêu tiền, quan hệ với hai bên gia đình hay trách nhiệm chăm sóc con cái mới bộc lộ rõ", ông phân tích.

Áp lực kinh tế cũng là yếu tố khiến nhiều cuộc hôn nhân trẻ rơi vào căng thẳng ẢNH MINH HỌA: QUỲNH QUỲNH

Theo tiến sĩ Tuấn Anh, thế hệ trẻ hiện nay có ý thức cá nhân cao hơn và không còn chấp nhận chịu đựng hôn nhân bằng mọi giá như trước. Tuy nhiên, nhiều người lại thiếu kỹ năng thích nghi, thiếu khả năng đối thoại và nhẫn nại khi đối diện với khủng hoảng.

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng đang tác động mạnh đến cách người trẻ nhìn nhận về tình yêu và hôn nhân. "Trên mạng xã hội, chúng ta dễ bắt gặp những hình ảnh hạnh phúc được thể hiện rất đẹp. Điều đó khiến nhiều người vô thức so sánh hôn nhân của mình với phiên bản đẹp nhất của người khác. Nếu kỳ vọng ban đầu quá lý tưởng, người ta dễ thất vọng khi hôn nhân không giống những gì mình từng tưởng tượng", ông Tuấn Anh nói.

Ngoài ra, áp lực kinh tế cũng là yếu tố khiến nhiều cuộc hôn nhân trẻ rơi vào căng thẳng. "Khi thu nhập chưa ổn định, chi phí sinh hoạt tăng, áp lực mua nhà, nuôi con, chăm sóc gia đình đè nặng, các cặp đôi dễ rơi vào mâu thuẫn. Tiền bạc không phải nguyên nhân duy nhất gây đổ vỡ, nhưng thường làm các mâu thuẫn khác trở nên gay gắt hơn", ông Tuấn Anh nhận định.

Theo thạc sĩ tâm lý học giới tính Quang Thị Mộng Chi, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, sự tương đồng về hệ giá trị vẫn là một trong những nền tảng quan trọng giúp các cặp đôi duy trì mối quan hệ lâu dài. Tuy nhiên, bà cho rằng nhiều người hiện nay dễ nhầm lẫn giữa "đồng điệu" và "giống nhau hoàn toàn". "Một mối quan hệ bền vững không đòi hỏi hai người phải trùng khớp ở mọi mặt, từ sở thích, tính cách đến lối sống. Điều quan trọng là xác định được những giá trị cốt lõi không thể thỏa hiệp như quan niệm về gia đình, trách nhiệm hay định hướng tương lai, đồng thời vẫn dành không gian cho những khác biệt có thể dung hòa", bà Chi nhận định.

Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh cho rằng trước khi kết hôn, các cặp đôi cần trao đổi thẳng thắn về những vấn đề thường bị bỏ qua như tiền bạc, nợ cá nhân, cách chi tiêu, việc hỗ trợ gia đình hai bên, kế hoạch sinh con, nuôi dạy con và mục tiêu phát triển trong tương lai... "Trước hết, các cặp đôi cần có năng lực quản trị tài chính gia đình. Tiền bạc nên được trao đổi minh bạch, có kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và dự phòng rủi ro. Bên cạnh đó, cần duy trì sự tôn trọng cá nhân, bởi kết hôn không có nghĩa là sở hữu nhau", ông nói.

Theo tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, sự bền vững của hôn nhân không nằm ở việc không bao giờ xảy ra mâu thuẫn, mà nằm ở khả năng cùng nhau vượt qua khủng hoảng; và sau mỗi mâu thuẫn, hai người vẫn còn muốn hiểu nhau, sửa mình và cùng xây lại niềm tin.