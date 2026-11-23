Có bạn nam đi học cắm hoa vì vợ hay người yêu của mình thích hoa; có bạn lại muốn phong phú thêm đời sống cá nhân, hoặc học thêm một kỹ năng mới…

Học thêm một kỹ năng mới, có thêm niềm vui

Tại một số lớp học, workshop cắm hoa, không khó để bắt gặp những học viên nam cùng tham gia, tự tay lựa chọn hoa, phối màu và tạo nên những tác phẩm theo sở thích.

Là nhân viên văn phòng, Lê Thành Khương (30 tuổi, ngụ tại P.An Lạc, TP.HCM) quyết định đăng ký một khóa học cắm hoa để có thêm kỹ năng, đồng thời tìm kiếm một công việc tay trái bên cạnh công việc hiện tại. Chia sẻ về quyết định này, Khương cho biết bản thân nhận được sự khuyến khích từ bạn bè và người thân. Sau khi tìm hiểu, Khương cảm thấy cắm hoa là bộ môn phù hợp với sở thích và mong muốn phát triển bản thân.

Nhiều chàng trai xem cắm hoa là cách thư giãn và giải tỏa căng thẳng ẢNH: NGỌC ĐỨC CUNG CẤP

Không chỉ hướng đến việc phát triển kỹ năng, Khương còn xem cắm hoa là một cách để cân bằng cuộc sống. "Bộ môn này giúp mình giảm căng thẳng, học hỏi những điều mình chưa biết và phát triển bản thân mỗi ngày", Khương chia sẻ.

Bên cạnh đó, Phan Minh Hiếu (27 tuổi, nhà sáng tạo nội dung, ngụ tại P.Long Bình, TP.HCM) lựa chọn học cắm hoa chủ yếu vì sở thích cá nhân và mong muốn có thêm hoạt động giải trí. Theo Hiếu, dù lớp học có phần đông học viên nữ, Hiếu vẫn không cảm thấy ngại ngùng hay khác biệt.

Đối với Hiếu, điều yêu thích nhất khi cắm hoa là cảm giác thư giãn và nguồn cảm hứng mà hoa lá mang lại. "Sau những buổi học, mình cảm nhận như đang chơi một trò chơi vậy. Lúc nào cần cầu toàn thì cầu toàn, còn bình thường thì cứ chill chill là vừa vui vừa thư giãn", Hiếu tâm sự.

Các lớp học cắm hoa thu hút không chỉ các chị em mà còn có thêm những chàng trai ẢNH: TRINH NGÂN CUNG CẤP

Tương tự, Đặng Ngọc Đức (33 tuổi, ngụ tại P.Bình Đông, TP.HCM) cho biết bản thân tìm đến bộ môn này với mong muốn bổ sung thêm trải nghiệm và làm phong phú đời sống cá nhân.

Đức chia sẻ: "Mình cần sự kết nối thực tế, có thể giữa người với người, giữa người với hoa. Đặc biệt là những người quyết định tham gia học cắm hoa trực tiếp thì đều sẽ có một điểm chung là thích hoa, thì càng dễ kết nối. Mỗi người mỗi công việc, mỗi cuộc sống nhưng lại gặp nhau ở cùng một sở thích. Vừa học cắm hoa vừa chia sẻ cuộc sống, kết thêm bạn mới cũng rất vui".

Theo Đức, bản thân anh cảm thấy vui khi lớp học có đông học viên nữ, dù đôi lúc cảm thấy mình kém khéo léo hơn các bạn. "Thật ra, bình hoa mình cắm nhìn rất lộn xộn, nhưng bù lại nó cũng giống như việc mình vừa đạt được thành tựu vượt qua được chính mình", Đức nói.

Những sự sáng tạo rất riêng khi nam giới học cắm hoa

Lê Văn Bình (23 tuổi, ngụ tại P.Phú Mỹ, TP.HCM) hiện đang kinh doanh hoa và đào tạo học viên trong lĩnh vực cắm hoa, cho rằng nhu cầu học cắm hoa của học viên nam khá đa dạng, trong đó phần lớn người trẻ tham gia các workshop để phục vụ sở thích và trải nghiệm cá nhân. Một số khác có định hướng học chuyên sâu hơn để chuyển đổi công việc hoặc phát triển hoạt động kinh doanh.

Với hơn 5 năm đào tạo cắm hoa, chị Hà Trinh Ngân, chủ tiệm hoa tại P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), cho biết lượng học viên đăng ký các khóa học và workshop cắm hoa cơ bản tăng lên trong thời gian gần đây. Đặc biệt, nhóm khách hàng gen Z ngày càng quan tâm đến bộ môn này. Ngân cho biết: "Có lẽ khi nhắc tới hoa người ta luôn tưởng tượng đến một dáng vẻ của những đôi tay mềm mại của người con gái nhưng tới thời điểm hiện tại mình cũng đang nhận rất nhiều học viên kể cả nam giới đăng ký tham gia".

Các bạn nam chăm chú học cắm hoa ẢNH: TRINH NGÂN CUNG CẤP

Theo chị Ngân, trong khoảng một năm trở lại đây, học viên nam đăng ký tại cơ sở của chị chiếm khoảng 40%. "Có thể thời nay cần có nhiều kỹ năng cũng là một lợi thế hay chỉ là việc phục vụ cho bản thân có thêm không gian nhiều năng lượng bởi hoa mang lại hơn. Mình được biết một số bạn nam đi học cắm hoa vì vợ, người yêu bạn ấy thích hoa. Có khi các bạn học để làm cho những người thân yêu của mình được hạnh phúc hơn".

Chị Ngân cho biết trước đây chị từng nghĩ nam giới sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận bộ môn đòi hỏi sự khéo léo như cắm hoa. "Trước khi nhận học viên nam, mình cứ nghĩ rằng sự cứng cáp của các bạn nam sẽ khó bước vào bộ môn này. Nhưng mà các bạn tiếp thu rất nhanh và có sự sáng tạo duyên dáng rất riêng", chị Ngân chia sẻ.

Anh Bình cũng cho rằng giới tính không phải rào cản khi học cắm hoa. Tuy nhiên, theo anh Bình, người học cần xác định rõ mục tiêu ngay từ đầu. Nếu chỉ học để thỏa mãn sở thích, thì điều quan trọng là tìm thấy niềm vui trong quá trình sáng tạo. Ngược lại, nếu muốn phát triển công việc kinh doanh, người học cần trang bị thêm kiến thức về thị trường, sản phẩm, cách tiếp cận khách hàng và kỹ năng bán hàng.