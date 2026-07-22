Vì sao nhiều gia đình chọn Singapore cho chuyến xuất ngoại đầu tiên của con?

Chỉ cách Việt Nam khoảng ba giờ bay, Singapore đáp ứng những tiêu chí đó với hạ tầng hiện đại, giao thông thuận tiện và nhiều điểm tham quan phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Sân bay - Điểm dừng chân đầu là trải nghiệm đáng nhớ

Không ít phụ huynh từng chia sẻ rằng, sau chuyến bay đầu tiên của con, điều mong muốn nhất là có một khoảng thời gian để cả gia đình nghỉ ngơi trước khi tiếp tục di chuyển.

Đó cũng là lý do nhiều người xem Jewel Changi Airport như một phần của chuyến du lịch thay vì chỉ là nơi trung chuyển. Ngay khi bước vào khu phức hợp này, trẻ em thường bị thu hút bởi Rain Vortex - thác nước trong nhà cao nhất thế giới đổ xuống giữa không gian phủ đầy cây xanh. Với các bé, đây giống như bước vào một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ; còn với cha mẹ, đó là khoảng thời gian thư giãn sau hành trình bay.

Rain Vortex - thác nước trong nhà cao bậc nhất thế giới đổ xuống giữa không gian phủ đầy cây xanh ẢNH: WTJOURNAL





Nếu trẻ vẫn còn nhiều năng lượng, Canopy Park mang đến hàng loạt hoạt động để các bé vận động như mê cung cây xanh Hedge Maze, mê cung gương Mirror Maze, khu cầu trượt Discovery Slides, lưới đi bộ Walking Net hay lưới nhúng Bouncing Net. Những trò chơi này giúp trẻ giải phóng năng lượng trước khi bắt đầu khám phá thành phố.

Một ưu điểm khác được nhiều gia đình đánh giá cao là mọi nhu cầu đều có thể đáp ứng trong cùng một địa điểm. Hơn 200 cửa hàng, nhà hàng và khu vui chơi giúp phụ huynh dễ dàng kết hợp ăn uống, mua sắm, nghỉ ngơi và vui chơi mà không phải di chuyển nhiều.

Được kết nối trực tiếp với các nhà ga của sân bay Changi và mạng lưới giao thông công cộng, Jewel giúp hành trình đầu tiên của trẻ diễn ra tự nhiên hơn, không tạo cảm giác phải "chạy đua" với lịch trình ngay khi vừa đặt chân đến Singapore.

Khi bảo tàng trở thành thiên đường của trẻ nhỏ

Với trẻ nhỏ, niềm vui của mỗi chuyến đi thường đến từ những trải nghiệm mới lạ và giàu tính tương tác. Đó cũng là lý do Museum of Ice Cream Singapore (Bảo tàng Kem) trở thành điểm dừng chân được nhiều gia đình yêu thích. Nơi đây mang đến hơn 14 không gian trải nghiệm đầy màu sắc, từ hồ Sprinkle Pool ngập tràn "kẹo cốm", các khu trò chơi đến những khu nghệ thuật tương tác, giúp trẻ vừa vui chơi, vận động vừa khám phá.

Hồ Sprinkle Pool ngập tràn "kẹo cốm" tại Museum of Ice Cream Singapore ẢNH: WTJOURNAL





Không chỉ trẻ em, người lớn cũng dễ dàng tìm thấy những góc chụp ảnh ấn tượng và tận hưởng không khí sôi động. Vé tham quan còn bao gồm kem không giới hạn với nhiều hương vị như Chocolate Bỉ, Piña Colada (lấy cảm hứng từ món cocktail nhiệt đới với dứa và dừa) hay Pulut Hitam (món chè nếp đen truyền thống phổ biến tại Singapore), biến việc thưởng thức món ăn yêu thích thành một phần của hành trình. Nhờ kết hợp vui chơi, khám phá và ẩm thực trong cùng một không gian, Museum of Ice Cream giúp các gia đình dễ dàng sắp xếp lịch trình mà vẫn đáp ứng sở thích của mọi thành viên.

Khám phá Singapore không cần "chạy deadline" với lịch trình

Với các gia đình lần đầu đến Singapore, một trong những "áp lực" phổ biến nhất là lên lịch trình. Đi đâu trước? Di chuyển bằng phương tiện gì? Nếu con mệt giữa chừng thì phải thay đổi kế hoạch ra sao? Đó là lý do mô hình hop-on hop-off của Big Bus Singapore ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn.

Big Bus Singapore ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn ẢNH: TRIPADVISOR





Thay vì liên tục tra cứu bản đồ hay đổi nhiều tuyến phương tiện, du khách có thể lên xuống không giới hạn tại các điểm dừng theo lịch trình riêng. Hai tuyến xe đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như Marina Bay, Gardens by the Bay, Orchard Road, Chinatown hay Little India, giúp cả gia đình dễ dàng kết hợp nhiều điểm đến trong một ngày.

Sự linh hoạt này cho phép cha mẹ chủ động điều chỉnh lịch trình theo nhịp sinh hoạt của trẻ, từ nghỉ ngơi đến kéo dài thời gian ở những nơi các bé yêu thích. Trên xe buýt tầng hai mui trần, chính quãng đường di chuyển cũng trở thành trải nghiệm thú vị khi cả gia đình có thể ngắm nhìn Singapore từ một góc nhìn khác, cả ban ngày lẫn trong các chuyến Night Tour buổi tối.

Chuyến đi đầu tiên không chỉ mở ra một vùng đất mới mà còn là những ký ức đầu đời về hành trình khám phá thế giới. Đôi khi, điều đáng nhớ nhất không phải là đã đi được bao xa, mà là những khoảnh khắc cả gia đình cùng đồng hành và tận hưởng bên nhau.