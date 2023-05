Vì sao nhiều hãng hàng không bỏ ghế 13, 14, 17?

Những hành khách tinh mắt có thể nhận thấy trên nhiều máy bay, số ghế nhảy từ hàng 12 lên hàng 14 hoặc từ hàng 16 lên hàng 18. Bởi 2 số 13 và 17 đều được coi là không may mắn ở một số quốc gia nên các hãng cũng không muốn đưa vào dãy ghế trên máy bay.

"Tôi chưa bao giờ thấy có hàng ghế số 13 trên máy bay của hãng Ryan Air" CMH

Con số 13 không may mắn được nhiều người biết đến vì có một số hàm ý tiêu cực, bao gồm cả Judas, kẻ đã phản bội Chúa Giê-su, và là môn đồ thứ 13.

Air France, Iberia và Ryanair (Anh) là những hãng hàng không tiêu biểu không có hàng ghế 13. Người phát ngôn của Ryanair khẳng định đó là một "truyền thống sản xuất của Mỹ".

Lufthansa của Đức là hãng không có cả hàng ghế 13 và 17.

"Ở một số nền văn hóa, số 13 được coi là không may mắn. Đó là lý do tại sao không có hàng 13 trên máy bay, vì chúng tôi tôn trọng khách hàng. Như vậy, không ai nghĩ rằng số 13 xui xẻo nhưng lại phải ngồi ở hàng ghế đó. Số 17 được coi là không may mắn bởi vì được coi là số XVII của La Mã, đảo chữ VIXI của nó có nghĩa đại khái là 'cuộc đời tôi đã kết thúc' trong tiếng Latin", đại diện hãng bay phát biểu với The Sun.

"Tại sao không có hàng ghế 17 trên Lufthansa?" CMH

Lufthansa cho biết: "Ở một số quốc gia, ví dụ như Ý và Brazil, con số xui xẻo điển hình là 17 chứ không phải 13. Vì Lufthansa chào đón rất nhiều hành khách quốc tế, chúng tôi cố gắng xem xét càng nhiều tín ngưỡng văn hóa cụ thể càng tốt".

Đó không phải là con số xui xẻo duy nhất bị bỏ sót, ngoài không có hàng 13, United Airlines còn không có 14 vì trong tiếng Trung Quốc 14 nghe giống như "sẽ chết".

Không chỉ các hãng hàng không tránh số 13 - một số khách sạn và tàu du lịch cũng không có boong hoặc tầng 13.