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Giáo dục

Vì sao nhiều học sinh Asian School chọn học AP ngay từ lớp 10?

NGUYỄN TRÚC
NGUYỄN TRÚC
12/06/2026 06:53 GMT+7

Trong khi nhiều học sinh chỉ bắt đầu nghĩ đến đại học ở những năm cuối THPT, không ít em đã có sự chuẩn bị từ sớm. Ngay từ lớp 10, các em tiếp cận chương trình Advanced Placement (AP) để làm quen với phương pháp học tập và yêu cầu học thuật ở bậc đại học.

Nhận thư mời nhập học từ 10 trường đại học tại Mỹ cùng nhiều suất học bổng giá trị, Lê Sơn Nam cho rằng kết quả ấy được vun đắp từ những năm đầu THPT, khi em bắt đầu học AP và rèn luyện tư duy phản biện, khả năng tự nghiên cứu.

Vì sao nhiều học sinh Asian School chọn học AP ngay từ lớp 10 ? - Ảnh 1.

Lê Sơn Nam đã nhận được học bổng khoảng 20 tỉ đồng từ nhiều đại học uy tín tại Mỹ như: Purdue University, University of Pittsburgh, Michigan State University, University of South Florida, Drexel University, Denison University, DePauw University, Rhodes College, Reed College và Hampshire College

ảnh: N.T

Được phát triển bởi College Board (Mỹ), AP cho phép học sinh tiếp cận các môn học có độ sâu tương đương năm nhất đại học. Tuy nhiên, điều khiến nhiều phụ huynh quan tâm không chỉ là kiến thức nâng cao mà còn là phương pháp học. Thay vì ghi nhớ để làm bài kiểm tra, học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, phân tích, nghiên cứu và bảo vệ quan điểm bằng lập luận và dữ liệu.

Tại Asian School, học sinh có thể lựa chọn AP từ lớp 10 bên cạnh chương trình phổ thông. Việc bắt đầu sớm giúp các em có thêm thời gian khám phá năng lực bản thân, định hướng ngành học và từng bước xây dựng nền tảng học thuật trước khi bước vào đại học.

Vì sao nhiều học sinh Asian School chọn học AP ngay từ lớp 10 ? - Ảnh 2.

Nhiều học sinh lựa chọn AP từ lớp 10 để chuẩn bị cho hành trình học tập tại các trường đại học quốc tế

ảnh: N.T

Với Phan Minh Quốc Bảo, AP không chỉ góp phần đưa em đến ngành kỹ sư cơ khí tại Purdue University (Mỹ). Ngay trong học kỳ đầu tiên tại ngôi trường nghiên cứu hàng đầu nước Mỹ này, em đã đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Thành tích này phần nào phản ánh lợi thế của việc được làm quen sớm với phương pháp học tập ở bậc đại học. Theo bà Lê Thị Hồng Ánh, phụ huynh của Bảo, giá trị lớn nhất của AP nằm ở việc giúp học sinh hình thành khả năng tự học, tự nghiên cứu và tinh thần chủ động - những kỹ năng quan trọng ở bậc đại học và trong công việc sau này.

Tương tự, cựu học sinh Nguyễn Khang đã trúng tuyển vào HEC Paris và Bocconi University - hai trường đại học danh tiếng của châu Âu. Với IELTS 8.0 cùng điểm tuyệt đối các môn AP, Khang cho thấy lợi thế của việc chuẩn bị học thuật bài bản từ sớm trước khi bước vào môi trường đào tạo quốc tế.

Trong bối cảnh yêu cầu của các trường đại học ngày càng cao, nhiều học sinh lựa chọn chuẩn bị cho tương lai từ sớm thay vì chờ đến năm cuối THPT. Với các em, AP không đơn thuần là chương trình học nâng cao mà là cơ hội rèn luyện tư duy, phương pháp học tập và sự chủ động - những hành trang quan trọng cho chặng đường đại học và sự phát triển lâu dài trong tương lai.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường quốc tế dạy song song 2 chương trình tại Việt Nam đạt kiểm định từ Hội đồng các Trường quốc tế CIS (Council of International Schools) cùng lúc tất cả 10 campus của hệ thống trường.

Trường Quốc tế Á Châu tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12 cho năm học 2026-2027, để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Phụ huynh có thể liên hệ:
- Hotline Bậc tiểu học IPS: 032.812.9696
- Hotline Bậc trung học AHS: 07.6389.6389
Hoặc website: www.asianintlschool.edu.vn

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