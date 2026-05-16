Vì sao nhiều loài chim hoang dã quy tụ về khu vực hồ Gươm?

Những ngày gần đây, sự xuất hiện của đàn vạc (tên khoa học Nycticorax nycticorax) với số lượng hàng trăm cá thể tại khu vực hồ Gươm (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Theo ghi nhận, đàn vạc thường xuất hiện vào sáng sớm và chiều muộn, bay lượn quanh mặt hồ để kiếm ăn. Nhiều cá thể làm tổ, trú ngụ trên các cây cổ thụ quanh khu vực đền Ngọc Sơn và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Không chỉ loài vạc, nhiều loài chim hoang dã khác như bói cá, cò xanh, chích chòe, chào mào... cũng trú ngụ, sinh sống tại hồ Gươm tạo nên hình ảnh sinh thái đặc trưng giữa khu vực trung tâm thủ đô.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Lợi, Phó trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội), cho biết, các cá thể vạc xuất hiện tại hồ Gươm thuộc họ diệc (Ardeidae), là loài động vật hoang dã thông thường, không thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Tuy nhiên, loài này vẫn thuộc đối tượng quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

Hồ Gươm ngày càng xuất hiện nhiều loài chim hoang dã

Theo bà Lợi, đàn vạc bắt đầu xuất hiện và sinh sống tại khu vực hồ Gươm khoảng 2 năm trở lại đây. Ngoài vạc, khu vực hồ còn ghi nhận sự xuất hiện của một số loài chim hoang dã và chim di cư khác như cò xanh, diệc, bói cá… Từ giữa năm 2024 đến nay, số lượng các loài chim hoang dã xuất hiện tại khu vực hồ Gươm có xu hướng gia tăng.

Sự hiện diện của các loài chim hoang dã góp phần làm phong phú hệ sinh thái đô thị, nâng cao giá trị cảnh quan, đồng thời có ý nghĩa tích cực đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học của thủ đô Hà Nội.

Lý giải nguyên nhân các loài chim hoang dã tập trung về khu vực hồ Gươm, đại diện Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết, nơi đây có nhiều điều kiện sinh cảnh phù hợp như nguồn nước ổn định, môi trường tương đối trong lành, hệ sinh vật thủy sinh phong phú, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho các loài chim.

Cạnh đó, khu vực hồ Gươm có mật độ cây xanh lớn với nhiều cây cổ thụ, tán rộng, thuận lợi cho chim làm tổ và cư trú. Điều kiện sinh thái và cảnh quan tại khu vực này tương đối ổn định, ít bị tác động trực tiếp, tạo môi trường phù hợp cho các loài chim hoang dã và chim di cư đến sinh sống.

“Có thể đánh giá khu vực hồ Gươm đang hình thành môi trường sinh cảnh thuận lợi đối với nhiều loài chim hoang dã”, bà Lợi nhấn mạnh.

Bà Lợi thông tin, để tăng cường công tác bảo vệ động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm số 2 phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng và cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và chim di cư tới người dân và du khách tại khu vực hồ Gươm.

Đồng thời, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến săn bắt, xâm hại động vật hoang dã, cũng như các hành vi gây ảnh hưởng đến sinh cảnh sống của các loài chim tại khu vực hồ Gươm.