Giáo dục

Vì sao nhiều ngành kỹ thuật xét tuyển bắt buộc môn toán?

Hà Ánh
30/03/2026 16:30 GMT+7

Xung quanh sự thay đổi trong lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT gắn với các tổ hợp xét tuyển khối ngành kỹ thuật, chuyên gia các trường ĐH lý giải vì sao có những ngành đào tạo tuyển sinh bắt buộc môn toán.

Ngày 31.3, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Cơ hội khi chọn học ngành kỹ thuật". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi và xét tuyển năm nay

Số liệu thực tế từ các báo cáo tuyển sinh năm 2025 của Bộ GD-ĐT cho thấy xu hướng lựa chọn khối ngành kỹ thuật-công nghệ đang có những chuyển dịch rất đáng chú ý. Theo đó, có 237.683 thí sinh trúng tuyển vào các ngành STEM, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn (chiếm 30,7% tổng thí sinh trúng tuyển). Riêng các ngành đào tạo liên quan đến vi mạch bán dẫn có tới 137.221 thí sinh.

Trước xu hướng chuyển dịch trong lựa chọn ngành nghề này, người học khối ngành kỹ thuật có cơ hội và thách thức gì? Những ngành nào có tiềm năng phát triển trong bối cảnh AI phát triển như hiện nay? Thông tin sẽ có trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến chiều 24.3.

Cũng trong chương trình, đại diện các trường ĐH cũng chia sẻ thông tin cụ thể về cách thức xét tuyển các ngành kỹ thuật năm nay. Đáng chú ý là những phân tích xung quanh sự thay đổi trong lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT gắn với các tổ hợp xét tuyển vào các ngành kỹ thuật hiện nay. Trong đó, chuyên gia cũng lý giải vì sao có những ngành đào tạo tuyển sinh bắt buộc môn toán.

Chương trình diễn ra từ 14 giờ-15 giờ 10 giờ, gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
  • GS-TS Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Kỹ thuật HUTECH, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;
  • Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vi, Phó khoa Kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức;
  • Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Bạn đọc quan tâm tới việc chọn ngành học khối ngành kỹ thuật có thể đặt câu hỏi tương tác với các chuyên gia chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 tại các địa chỉ trên.

Tin liên quan

Xu hướng đào tạo mới trong khối ngành kỹ thuật

Kỹ thuật công nghệ là một trong các khối ngành được đào tạo ở nhiều trường ĐH. Học các ngành này, người học cần có kiến thức nền tảng tốt ở lĩnh vực nào?

Yếu tố nào giúp tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật có thu nhập cao?

