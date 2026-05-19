Vì sao nhiều người bỏ smartwatch để quay lại đồng hồ truyền thống?

Nhưng Apple không phải là công ty đi đầu khi thương hiệu Garmin đã sản xuất smartwatch từ hơn hai thập kỷ trước. Smartwatch mang lại nhiều giá trị cho người dùng, từ việc theo dõi sức khỏe, quá trình tập luyện đến khả năng kết nối với điện thoại, cho phép nhận cuộc gọi và thông báo ngay từ cổ tay.

Nhiều người cảm thấy khó chịu vì các thông báo phiền hà trên smartwatch ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng là lý do khiến nhiều người từ bỏ smartwatch. Việc liên tục nhận thông báo có thể khiến người dùng cảm thấy căng thẳng và phụ thuộc vào điện thoại hơn, điều đó khiến không ít người chuyển từ smartwatch sang đồng hồ truyền thống.

Ví dụ, một chủ sở hữu của chiếc Apple Watch Ultra 2 cho biết thường dùng sản phẩm để theo dõi các hoạt động thể chất, giấc ngủ và lượng nước uống hằng ngày. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào đồng hồ đôi khi khiến người dùng cảm thấy khó chịu, đặc biệt khi không thể hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. Thêm vào đó, việc chiếc đồng hồ rung liên tục trong các buổi tiệc cũng gây phiền toái.

Một hiện tượng thú vị mà nhiều người dùng gặp phải là "rung ảo", ám chỉ đến cảm giác như điện thoại rung trong túi dù thực tế không phải vậy. Đây cũng là hiện tượng có thể xảy ra với smartwatch, khiến người dùng cảm thấy rung ngay cả khi không đeo.

Smartwatch khiến người dùng khó tránh xa smartphone

Nhiều người khi mua smartwatch cho rằng điều đó sẽ giúp họ giảm thiểu việc cầm điện thoại. Tuy nhiên, khi người dùng nhận thông báo sẽ có xu hướng cầm điện thoại lên ngay lập tức, dẫn đến bị phân tâm trong những lúc cần tập trung vào công việc.

Smartwatch có thực sự giúp con người khỏe hơn?

Mặc dù Apple Watch có thể giúp theo dõi sức khỏe, nhưng dường như việc sử dụng nó quá mức có thể gây ra các vấn đề về da. Nhiều người đã gặp phải tình trạng kích ứng da do đeo smartwatch liên tục, đặc biệt khi sử dụng tính năng theo dõi giấc ngủ.

Dĩ nhiên, với thiết kế hiện đại và tính năng đa dạng, smartwatch vẫn có sức hút riêng. Vấn đề là, khi nhiều người bắt đầu coi smartwatch như một phụ kiện thời trang, họ cũng cần tìm kiếm sự cân bằng giữa công nghệ và những khoảnh khắc thư giãn trong cuộc sống.

Cuối cùng, một lý do quan trọng khiến nhiều người từ bỏ smartwatch là vì smartphone có thể thực hiện hầu hết các chức năng mà smartwatch cung cấp. Với các bản cập nhật mới, iPhone đã trở nên mạnh mẽ hơn trong việc hỗ trợ tập luyện mà không cần đến Apple Watch.