Sẹo từng được xem là dấu vết "không thể thay đổi" của làn da sau tổn thương. Dù đến nay, y học hiện đại đã mở ra nhiều giải pháp giúp cải thiện hình thái và cấu trúc sẹo, không ít người vẫn loay hoay trong hành trình điều trị suốt nhiều năm nhưng kết quả nhận lại vẫn rất hạn chế.

Loại bỏ hiểu lầm lớn trong điều trị sẹo: Sẹo không thể "biến mất hoàn toàn"

Vết sẹo thực chất là kết quả của quá trình lành thương tự nhiên của cơ thể sau tổn thương. Khi da bị tổn thương sâu, cơ thể sẽ nhanh chóng kích hoạt cơ chế sửa chữa để đóng kín vùng thương tổn bằng các mô xơ collagen thay thế cho cấu trúc da ban đầu.

Chính vì vậy, sẹo được xem là dấu vết mang tính vĩnh viễn của quá trình phục hồi. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa sẹo "không thể cải thiện". Trên thực tế, nếu được chăm sóc đúng cơ chế và đúng thời điểm, nhiều trường hợp có thể cải thiện đáng kể về màu sắc, cấu trúc và tính thẩm mỹ của làn da.

Hình thái của sẹo phụ thuộc rất lớn vào chất lượng quá trình lành thương. Nếu quá trình tái tạo diễn ra ổn định, collagen được sắp xếp tương đối đồng đều, vết sẹo có xu hướng mềm và phẳng hơn. Ngược lại, khi cơ chế phục hồi mất cân bằng, cấu trúc sẹo có thể trở nên lõm sâu hoặc nhô cao bất thường.

Vì sao nhiều người trị sẹo mãi không hiệu quả dù rất chăm skincare?

Điều nhiều người chưa nhận ra là việc hình thành sẹo không chỉ xảy ra trên lớp biểu bì mà là cả một quá trình tái cấu trúc diễn ra sâu bên dưới da. Đây cũng là lý do skincare thông thường đôi khi không đủ để tạo ra thay đổi đáng kể nếu không tác động đúng cơ chế phục hồi.

Nhiều người đầu tư rất nhiều cho serum phục hồi hay treatment nhưng lại xem nhẹ kem chống nắng. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng bảo vệ da khỏi tác động môi trường là một trong những yếu tố quan trọng giúp quá trình phục hồi diễn ra ổn định hơn.

Không ít người còn mắc sai lầm khi chỉ tập trung xử lý phần bề mặt như làm sáng da, giảm thâm hoặc dưỡng ẩm mà bỏ quên phần "gốc" của sẹo nằm ở cấu trúc collagen bên dưới.

Ví dụ:

sẹo lõm liên quan đến sự thiếu hụt mô nâng đỡ

sẹo lồi liên quan đến mô xơ tăng sinh bất thường

sẹo sau viêm liên quan đến phản ứng viêm và tăng sắc tố kéo dài.

Xu hướng chăm sóc sẹo hiện đại: Không còn chỉ là "làm mờ"

Trong nhiều năm trước, phần lớn người dùng thường tìm kiếm các sản phẩm có khả năng "xóa sẹo nhanh", làm mờ tức thì hoặc tác động mạnh lên bề mặt da. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện nay cho rằng điều quan trọng không chỉ là xử lý phần nhìn thấy mà còn phải hỗ trợ môi trường lành thương tự nhiên của da hoạt động ổn định.

Điều này bao gồm việc duy trì độ ẩm sinh học phù hợp, giảm mất nước qua biểu bì, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và kiểm soát phản ứng viêm kéo dài trong suốt quá trình tái cấu trúc collagen. Khi môi trường phục hồi được duy trì ổn định, làn da sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để tái tạo mô mới và hạn chế nguy cơ hình thành sẹo xấu.

Theo định hướng này, nhiều giải pháp chăm sóc chuyên biệt từ Rejuvaskin được phát triển nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên của làn da sau tổn thương hoặc thủ thuật thẩm mỹ.

Chọn đúng giải pháp cho đúng loại sẹo mới giúp quá trình phục hồi hiệu quả hơn

Đối với sẹo thâm, sẹo rỗ và sẹo lõm sau mụn, vấn đề không chỉ nằm ở màu sắc bề mặt mà còn liên quan đến sự suy yếu của cấu trúc collagen bên dưới da. Vì vậy, hướng chăm sóc hiện nay thường tập trung vào việc hỗ trợ quá trình tái tạo và phục hồi nền da thay vì chỉ làm sáng màu vùng sẹo.

Nhiều chuyên gia ưu tiên các công thức kết hợp silicone, peptide, chất chống oxy hóa cùng các thành phần hỗ trợ phục hồi nhằm giúp làn da duy trì môi trường tái tạo ổn định hơn sau tổn thương. Trong đó, Scar Esthetique là một trong những dòng chăm sóc được nhiều người biết đến trong hỗ trợ cải thiện sẹo thâm, sẹo lõm và sẹo rỗ sau mụn hoặc sau thủ thuật thẩm mỹ. Công thức kết hợp silicone cùng nhiều thành phần hỗ trợ phục hồi giúp sản phẩm hướng đến mục tiêu không chỉ cải thiện bề mặt mà còn hỗ trợ quá trình tái tạo tự nhiên của làn da theo thời gian.

Đặc biệt, với những tình trạng da sau laser, peel hoặc treatment xâm lấn, việc duy trì môi trường phục hồi ổn định đóng vai trò rất quan trọng giúp hạn chế nguy cơ tăng sắc tố sau viêm và hỗ trợ cấu trúc da phục hồi tốt hơn.

Trong khi đó, với sẹo lồi và sẹo phì đại, mục tiêu chăm sóc lại hoàn toàn khác. Đây là tình trạng liên quan đến sự tăng sinh collagen quá mức nên hướng quản lý thường tập trung vào việc hỗ trợ làm mềm mô sẹo, kiểm soát môi trường lành thương và hạn chế nguy cơ tăng sinh kéo dài.

Hiện nay, silicone y tế vẫn được xem là một trong những giải pháp được sử dụng phổ biến trong quản lý sẹo lồi và sẹo phì đại nhờ khả năng hỗ trợ duy trì độ ẩm sinh học ổn định và giảm mất nước qua biểu bì. Một số sản phẩm chuyên biệt như RejuvaSil Silicone Gel và Scar Fx Silicone Sheeting được phát triển theo hướng ứng dụng silicone y tế nhằm hỗ trợ quản lý sẹo lồi, sẹo phì đại hoặc sẹo sau phẫu thuật.

Trong đó, gel silicone thường phù hợp với những vùng da linh hoạt hoặc dễ cử động, trong khi silicone sheeting giúp tăng khả năng bao phủ và duy trì tiếp xúc ổn định trên vùng sẹo trong thời gian dài hơn.

Kiên trì đúng cách mới là yếu tố quyết định

Điều quan trọng nhất trong điều trị sẹo là hiểu đúng cơ chế tổn thương, lựa chọn phương pháp phù hợp và duy trì đủ thời gian để làn da hoàn tất quá trình tái tạo tự nhiên.

Sẹo không chỉ là dấu vết trên bề mặt da mà còn phản ánh cách cơ thể phục hồi sau tổn thương. Và đôi khi, hiểu đúng về làn da lại chính là bước đầu tiên giúp hành trình điều trị trở nên hiệu quả hơn.