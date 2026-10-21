Vì sao nhiều Việt kiều lựa chọn về Việt Nam trẻ hóa vùng mắt?

Việt kiều về Việt Nam làm đẹp: Không chỉ vì chi phí

Thay vì thực hiện thẩm mỹ tại quốc gia đang sinh sống, nhiều Việt kiều lựa chọn trở về Việt Nam làm đẹp, kết hợp thăm gia đình và nghỉ dưỡng. Quyết định này không chỉ xuất phát từ chi phí mà còn từ mong muốn được trực tiếp thăm khám với bác sĩ, tiếp cận phương pháp phù hợp và thuận tiện trong giao tiếp, chăm sóc.

Đặc biệt, với dịch vụ trẻ hóa vùng mắt, khách hàng thường cân nhắc nhiều yếu tố như kết quả tự nhiên, thời gian hồi phục và lịch trình tái khám trước khi trở lại nước sở tại.

Chị Christina Triệu, Việt kiều Mỹ, là một trong những khách hàng lựa chọn Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn để thực hiện trẻ hóa vùng mắt.

"Dù đang sống ở Mỹ nhưng tôi chọn về Việt Nam làm đẹp vì tin rằng bác sĩ Việt sẽ hiểu mình. Bác sĩ giải thích rất kỹ về tình trạng của tôi và cho biết điều gì thực sự cần làm, vừa đủ với độ tuổi để gương mặt vẫn tự nhiên, không bị đơ. Tôi thích thẩm mỹ mà như không thẩm mỹ, và kết quả đúng với điều mình mong muốn", chị Christina chia sẻ.

Trẻ hóa vùng mắt: Đừng bỏ qua mí dưới và vùng giữa mặt

Vùng mắt là một trong những khu vực sớm xuất hiện dấu hiệu lão hóa trên gương mặt. Tuy nhiên, khi nhắc đến trẻ hóa mắt, nhiều người thường nghĩ đến cắt da dư mí trên, tạo nếp mí hoặc nâng cung chân mày mà ít chú ý đến những thay đổi ở mí dưới và vùng giữa mặt.

Trong khi đó, bọng mỡ mí dưới, da chùng nhão, rãnh lệ sâu, nếp nhăn đuôi mắt hay rãnh mũi má ngày càng rõ nét có thể khiến đôi mắt trông mệt mỏi, gương mặt thiếu sức sống và già hơn tuổi.

Theo ThS-BS Lê Viết Trí - Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn, các dấu hiệu này có liên quan đến sự thay đổi của da, cơ, mô mỡ và hệ thống nâng đỡ vùng quanh mắt, vùng giữa mặt.

"Có những trường hợp sau khi xử lý da dư mí trên, đôi mắt đã rõ nét hơn nhưng gương mặt vẫn chưa thực sự tươi trẻ vì bọng mắt, rãnh lệ sâu và vùng má chảy xệ vẫn còn. Do đó, trẻ hóa vùng mắt cần được đánh giá tổng thể, đặc biệt là sự liên kết giữa mí dưới và vùng giữa mặt, thay vì chỉ tập trung vào một vị trí", bác sĩ Trí phân tích.

Theo bác sĩ, khi xuất hiện đồng thời nhiều dấu hiệu lão hóa, chỉ lấy bỏ bọng mỡ hoặc cắt da dư có thể chưa đủ để cải thiện tổng thể. Việc đánh giá cấu trúc giải phẫu, mức độ lão hóa và lựa chọn phương án phối hợp phù hợp với từng người vì thế đóng vai trò quan trọng.

ThS-BS Lê Viết Trí thực hiện phẫu thuật trẻ hóa vùng mắt cho khách hàng

Mini Eyes 5X: Giải pháp trẻ hóa mí dưới và vùng giữa mặt

Từ quan điểm trẻ hóa cần đánh giá đồng thời mí dưới và vùng giữa mặt, JK Nhật Hàn đã triển khai Mini Eyes 5X - giải pháp phối hợp các kỹ thuật trong một kế hoạch can thiệp cá nhân hóa, hướng đến cải thiện năm dấu hiệu lão hóa: bọng mỡ mí dưới, da dư chùng nhão, rãnh lệ sâu, nếp nhăn đuôi mắt và rãnh mũi má.

Điểm đáng chú ý của Mini Eyes 5X là cách tiếp cận tổng thể thay vì xử lý riêng lẻ từng dấu hiệu. Bên cạnh cải thiện bọng mắt, bác sĩ còn đánh giá sự chuyển tiếp giữa mí dưới và vùng má, từ đó lựa chọn kỹ thuật và mức độ can thiệp nhằm tạo sự hài hòa cho gương mặt.

Tùy đặc điểm giải phẫu, bác sĩ có thể cân nhắc xử lý hoặc tái phân bố mỡ mí dưới, cải thiện da và cơ chùng nhão, kết hợp các kỹ thuật hỗ trợ vùng giữa mặt khi có chỉ định.

Theo bác sĩ Trí, không phải khách hàng nào cũng cần thực hiện tất cả kỹ thuật. Mức độ cải thiện phụ thuộc vào tình trạng ban đầu, chỉ định chuyên môn và khả năng hồi phục của từng người. Vì vậy, thăm khám trực tiếp là bước cần thiết trước khi quyết định phương pháp phù hợp.

Hình ảnh vùng mắt của khách hàng sau khi thực hiện trẻ hóa tại JK Nhật Hàn

Chủ động kế hoạch làm đẹp khi trở về Việt Nam

Với Việt kiều, thời gian lưu trú và quá trình hồi phục là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ. Khách hàng cần chủ động sắp xếp lịch thăm khám, thời điểm thực hiện, thời gian nghỉ dưỡng và tái khám trước khi trở lại nước ngoài.

Anh P.V.Huấn, khách hàng Việt kiều từng thực hiện trẻ hóa mí dưới tại JK Nhật Hàn, chia sẻ:

"Tôi thấy mình trẻ ra nhiều hơn sau khi thẩm mỹ mí dưới. Bác sĩ làm rất nhẹ nhàng, chỉ mới 10 ngày nhưng đã ổn và không sưng đau gì. Tôi vẫn đi chơi cùng gia đình trong những ngày qua. Ai nhìn cũng khen đẹp tự nhiên, tôi thấy quyết định của bản thân rất đúng đắn".

Vùng mắt của anh P.V.Huấn trước và sau phẫu thuật trẻ hóa mí dưới

Tuy nhiên, thời gian hồi phục và kết quả ở mỗi người có thể khác nhau, tùy thuộc vào cơ địa, tình trạng ban đầu và phương pháp thực hiện. Khách hàng cần tuân thủ hướng dẫn chăm sóc, tái khám và được bác sĩ đánh giá trước khi di chuyển đường dài.

Nhằm hỗ trợ khách hàng Việt kiều, JK Nhật Hàn triển khai tư vấn và đặt lịch trước khi về nước, hỗ trợ đưa đón sân bay theo chính sách áp dụng, sắp xếp lịch thăm khám với bác sĩ và theo dõi hậu phẫu. Khi khách hàng trở lại nước ngoài, bệnh viện tiếp tục hỗ trợ tư vấn trực tuyến khi cần thiết.

Khách hàng Việt kiều tại Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn

"Thẩm mỹ là để mỗi người đẹp hơn theo cách của chính mình. Một kết quả hài hòa không nhất thiết phải khiến người khác nhận ra khách hàng đã làm thẩm mỹ, mà đôi khi chỉ đơn giản là thấy họ tươi tắn, trẻ trung và tự tin hơn", bác sĩ Trí chia sẻ.