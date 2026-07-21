Vì sao ‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ bất ngờ trở lại sóng truyền hình?

Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly sẽ trở lại sóng truyền hình trên VTV9 vào lúc 20 giờ thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng. Chương trình được phát lại vào lúc 14 giờ chủ nhật trong tuần đầu tiên hằng tháng trên VTV10. Số đầu tiên trong khung phát sóng mới dự kiến lên sóng ngày 1.8.2026. Tần suất phát sóng vẫn được duy trì một chương trình mỗi tháng.

'Như chưa hề có cuộc chia ly' số 202 ẢNH: CHỤP TỪ CHƯƠNG TRÌNH

Như chưa hề có cuộc chia ly sẽ phát sóng trở lại trên VTV9

Điểm đáng chú ý, mỗi tập Như chưa hề có cuộc chia ly phát trên VTV9 sẽ có thời lượng 60 phút, giữ nguyên nội dung như phiên bản được đăng tải trên YouTube.

Trước đó, đầu tháng 7.2026, thông tin Như chưa hề có cuộc chia ly dừng phát sóng trên VTV1 khiến nhiều khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Theo đơn vị sản xuất, sau khi cân nhắc về nhân sự, chất lượng nội dung và khả năng bảo đảm nguồn lực, ê kíp nhận thấy khó có thể đồng thời thực hiện hai phiên bản phát sóng.

Phiên bản trên các nền tảng số có thời lượng khoảng 60 phút, giúp chương trình giữ trọn quá trình tìm kiếm, câu chuyện cuộc đời của nhân vật và cảm xúc trong những cuộc đoàn tụ. Trong khi đó, để phù hợp với khung giờ phát sóng trên VTV1, ê kíp phải dành thêm một đến hai ngày biên tập, rút gọn chương trình xuống còn khoảng 30 phút.

Với một chương trình không chỉ được sản xuất trong trường quay mà còn gắn với quá trình xác minh hồ sơ, tìm kiếm nhân thân, đi thực tế và kết nối những gia đình ly tán, việc duy trì đồng thời nhiều phiên bản phát sóng tạo thêm áp lực đáng kể cho đội ngũ thực hiện.

'Như chưa hề có cuộc chia ly' sẽ phát sóng trở lại trên VTV9 ẢNH: CHỤP TỪ CHƯƠNG TRÌNH

Việc chuyển sang phát sóng trên VTV9 đã tháo gỡ đúng “nút thắt” của chương trình: Như chưa hề có cuộc chia ly được phát nguyên bản với thời lượng 60 phút, không cần ê kíp tiếp tục thực hiện thêm một phiên bản rút gọn dành riêng cho truyền hình.

Có thể xem sự trở lại lần này là một sự điều chỉnh phù hợp với thực tế sản xuất. VTV9 tiếp nhận phiên bản đã được ê kíp hoàn thiện để phát trên các nền tảng số, giúp chương trình tiếp tục hiện diện trên truyền hình mà không tạo thêm áp lực biên tập như khi phát sóng trên VTV1.

Ra mắt số đầu tiên vào ngày 1.12.2007, Như chưa hề có cuộc chia ly đã trải qua gần hai thập niên đồng hành cùng những gia đình ly tán. Trong hành trình ấy, nhiều cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm, thậm chí hơn nửa thế kỷ, đã khép lại bằng những khoảnh khắc đoàn viên xúc động.

Vì vậy, việc chương trình nhanh chóng trở lại sóng truyền hình không chỉ nhằm duy trì một sản phẩm đã tạo được dấu ấn với khán giả. Quan trọng hơn, truyền hình vẫn là kênh tiếp cận hiệu quả với nhóm khán giả lớn tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa hoặc những gia đình chưa có thói quen sử dụng các nền tảng số.