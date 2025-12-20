Vì sao nồi chiên không dầu SUNHOUSE đạt Top hàng Việt Nam được yêu thích 2025?

Trong bối cảnh thị trường gia dụng cạnh tranh mạnh mẽ, với hàng trăm sản phẩm trong và ngoài nước. SUNHOUSE ghi dấu ấn mạnh mẽ khi là thương hiệu hiếm hoi có nồi chiên không dầu lọt top, cho thấy sự khác biệt rõ nét về chất lượng, độ tin cậy và trải nghiệm sử dụng thực tế.

Đây cũng là kết quả nối dài từ chuỗi thành tích đã được thị trường kiểm chứng, bao gồm Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2025 và Top 1 nồi chiên không dầu bán chạy nhất năm 2024 tại Hệ thống Điện Máy Xanh. Những con số và danh hiệu này không chỉ ghi nhận sức hút của một sản phẩm gia dụng phổ biến, mà còn phản ánh niềm tin bền vững của người tiêu dùng đối với một thương hiệu Việt làm chủ công nghệ, làm chủ sản xuất và làm chủ chất lượng.

Nồi chiên không dầu SUNHOUSE được vinh danh Top hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025

100% Made in Vietnam trên dây chuyền sản xuất chuẩn quốc tế - Lợi thế khác biệt mang tính chiến lược

Điểm khác biệt mang tính nền tảng của nồi chiên không dầu SUNHOUSE nằm ở việc đây là dòng nồi chiên không dầu hiếm hoi trên thị trường được nghiên cứu và sản xuất 100% tại Việt Nam, trực tiếp tại nhà máy SUNHOUSE trên dây chuyền đạt chuẩn xuất khẩu sang Mỹ.

Nồi chiên không dầu SUNHOUSE được sản xuất 100% tại Việt Nam trên dây chuyền đạt chuẩn xuất Mỹ

Trước khi đến tay người tiêu dùng, mỗi nồi chiên không dầu SUNHOUSE phải vượt qua "ma trận tiêu chuẩn" khắt khe, đáp ứng các chứng chỉ quốc tế cùng quy trình 5 bước kiểm tra tự động 100% gồm: phân cực, nhiệt độ, điện áp cao chống cháy giật, công suất và kiểm tra toàn bộ linh kiện đi kèm.



Công đoạn kiểm tra nhiệt độ, điện áp trong dây chuyền sản xuất nồi chiên không dầu

Việc làm chủ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất linh kiện, lắp ráp đến kiểm định giúp SUNHOUSE kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra, đồng thời linh hoạt cải tiến sản phẩm theo thói quen nấu nướng và nhu cầu sống khỏe của người Việt. Đây cũng là nền tảng giúp SUNHOUSE không chỉ phục vụ thị trường nội địa, mà còn sẵn sàng chinh phục những thị trường khó tính hàng đầu thế giới.

Tiên phong công nghệ vì cuộc sống khỏe mạnh - tiện nghi hơn

Được phát triển từ sự thấu hiểu sâu sắc văn hóa ẩm thực Việt, nồi chiên không dầu SUNHOUSE kết hợp công nghệ hiện đại với tiêu chuẩn quốc tế. Công nghệ Rapid Air 360° giúp luồng khí nóng đối lưu đều, giảm đến 85% lượng dầu mỡ, đáp ứng xu hướng ăn ngon, sống khỏe đang ngày càng được quan tâm.

Lòng nồi phủ chống dính Whitford (USA) không chỉ giúp vệ sinh dễ dàng mà còn gia tăng độ bền và an toàn tiếp xúc thực phẩm, yếu tố SUNHOUSE đặc biệt chú trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm gia dụng hướng đến sức khỏe. Với dung tích lớn 9L và công suất 1.800W, sản phẩm đáp ứng linh hoạt nhu cầu chế biến của các gia đình đông người, góp phần nâng cao trải nghiệm nấu nướng hằng ngày.

Nồi chiên không dầu SUNHOUSE được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn xuất Mỹ

Cánh chim đầu đàn của ngành gia dụng Việt và khát vọng vươn ra thế giới

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi SUNHOUSE tròn 25 năm thành lập và phát triển, đồng thời được vinh danh "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" (APEA 2025). Trong suốt hành trình đó, SUNHOUSE kiên định theo đuổi mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người Việt, song song với chiến lược từng bước đưa sản phẩm gia dụng Made in Vietnam vươn ra thị trường quốc tế. Hiện nay, SUNHOUSE sở hữu 10 nhà máy công nghệ cao, đạt năng lực sản xuất hơn 80 triệu sản phẩm mỗi năm và đã xuất khẩu đến 20 quốc gia, bao gồm những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ.

Nhà máy SUNHOUSE được trang bị công nghệ hiện đại, tự động hóa

Hệ thống nhà máy SUNHOUSE được đầu tư công nghệ hiện đại và tự động hóa cao, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế. Trong đó, dây chuyền sản xuất nồi chiên không dầu đạt chuẩn xuất khẩu sang Mỹ được SUNHOUSE triển khai từ năm 2021, với sự hậu thuẫn của hệ thống nhà máy phụ trợ đồng bộ gồm nhà máy nhựa, nhà máy cơ khí, dây chuyền sơn tĩnh điện tự động và hệ thống kiểm định chất lượng nội bộ đạt chuẩn quốc tế.

Thành công của nồi chiên không dầu SUNHOUSE không chỉ là dấu ấn của một sản phẩm được người tiêu dùng tin chọn, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ công nghệ, sản xuất và kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.