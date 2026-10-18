Vì sao nội dung châu Á ngày càng chinh phục khán giả toàn cầu?

Trong thời đại người dùng lướt màn hình điện thoại không ngừng nghỉ, người chiến thắng trong ngành giải trí là người biết kể những câu chuyện chân thực nhất. Đó là nhận định đáng chú ý từ các lãnh đạo ngành giải trí tại diễn đàn Global Perspectives do CNN tổ chức tại Bangkok (Thái Lan).

Theo tường thuật từ nhật báo Nation Thailand hôm 17.10, thị trường châu Á không còn là "vùng trống" nhập khẩu văn hóa, mà đang ở giai đoạn đầu của một chu kỳ xuất khẩu sáng tạo bùng nổ.

Khán giả ngày càng chuộng các tác phẩm điện ảnh mang đậm chất liệu và văn hóa bản địa Ảnh: Reuters

Từ "sính" đồ ngoại đến tự hào chất bản địa

Bà Malobika Banerji, Phó chủ tịch phụ trách nội dung khu vực Đông Nam Á của Netflix, cho biết thị trường châu Á - Thái Bình Dương sở hữu tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Thống kê trong thập niên qua cho thấy, gần 50% số phim và chương trình không nói tiếng Anh nằm trong top 10 toàn cầu của nền tảng này đến từ châu Á. Riêng Đông Nam Á đã đóng góp hơn 140 đại diện.

Theo Nation Thailand, bà Banerji nhớ lại thời điểm cách đây 8 năm, khán giả Đông Nam Á chủ yếu chuộng phim Hollywood, phim truyền hình Hàn Quốc hay hoạt hình Nhật Bản. Thế nhưng cục diện hiện đã đổi khác.

"Bây giờ, có đến 90% người dùng của chúng tôi tại Indonesia, Thái Lan hay Philippines tìm xem các nội dung do chính nước họ sản xuất. Đây là điều không hề có của 8 năm trước", đại diện Netflix nhấn mạnh. Nhiều tác phẩm đậm chất bản địa như Hunger (Thái Lan) hay Gadis Kretek (Indonesia) đã gây sốt ở hàng chục quốc gia.

Cùng chung góc nhìn, ông Jonathan Serbin, Giám đốc điều hành Pacific Music Group, nhận định trên Nation Thailand rằng ngành âm nhạc cũng chứng kiến bước ngoặt tương tự. Dịch Covid-19 cùng việc đóng cửa biên giới từng khiến các tour diễn quốc tế ngưng trệ, vô tình tạo cơ hội cho người hâm mộ quay về ủng hộ tài năng trong nước. Từ Thái Lan, Indonesia cho đến Việt Nam, khán giả bắt đầu nhận ra nghệ sĩ nội địa tài năng không kém gì sao ngoại.

Giữ chất riêng để vươn ra toàn cầu

Trước câu hỏi làm sao để thu hút người xem khi họ vừa bật phim vừa mải mê lướt điện thoại, đại diện Netflix cho rằng không nên cố gắng tranh giành sự chú ý bằng cách chạy theo xu hướng.

Bà Banerji giải thích, việc sản xuất nội dung phục vụ khán giả ở khoảng 50 ngôn ngữ khác nhau là bài toán cực kỳ hóc húa. Cách làm của nền tảng này là tìm kiếm những người thực sự hiểu văn hóa bản địa và xây dựng câu chuyện từ gốc. Bộ phim Hunger thành công nhờ khai thác trần trụi thế giới ẩm thực Thái Lan, hay phim zombie Abadi Nan Jaya của Indonesia gây tò mò khi đưa vào "jamu", một loại thức uống thảo dược truyền thống. Khán giả quốc tế có thể chưa từng nghe tên jamu, nhưng họ lại bị cuốn hút bởi tính nguyên bản và nét độc lạ đó.

Ở góc độ âm nhạc, ông Jonathan Serbin chỉ ra thách thức lớn khi mỗi ngày có khoảng 100.000 bài hát mới được tải lên Spotify. Trước đây, các hãng thu âm thường giỏi ở đoạn "từ 1 đến 100", tức đẩy một tên tuổi phát triển nhanh chóng, nhưng lại lúng túng ở giai đoạn "từ 0 đến 1", lúc nghệ sĩ loay hoay tìm kiếm khán giả đầu tiên.

Theo Nation Thailand, mạng xã hội hiện đã giải quyết bài toán này. Nhiều nghệ sĩ trẻ tự làm phần việc khó nhất là gầy dựng 500.000 hay 1 triệu người theo dõi trên TikTok, Instagram bằng chính cá tính thật của mình. Lúc này, các hãng thu âm nhảy vào đóng vai trò bệ phóng để đưa họ vươn xa hơn.

Đúc kết lại từ cuộc thảo luận, các chuyên gia đều thống nhất: Thế giới luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện mới, miễn là nó chân thực và được kể từ chính trải nghiệm gốc của người trong cuộc.