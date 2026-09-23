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    Giải tríPhim

    Vì sao NSND Như Quỳnh quyết định Nam tiến đóng phim ở tuổi ngoài 70?

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Theo NSND Như Quỳnh, nhân vật trong 'Trại buôn người' là vai diễn khá đặc biệt, thôi thúc bà di chuyển vào Nam để tham gia phim.

    Chiều 22.9, phim điện ảnh Trại buôn người chính thức ra mắt khán giả tại TP.HCM. Đây là dự án do Toni Dương Bảo Anh làm đạo diễn, có sự góp mặt của NSND Như Quỳnh, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên…

    Tại sự kiện, bộ phim được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Trại buôn người - Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất”. Cột mốc này đánh dấu một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án trước khi phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25.9.

    Trải lòng của NSND Như Quỳnh

    Vì sao NSND Như Quỳnh quyết định Nam tiến đóng phim ở tuổi ngoài 70? - Ảnh 1.

    Với NSND Như Quỳnh, đây là vai diễn đặc biệt trong chặng đường làm nghề

    Ảnh: NSX

    Trong số các diễn viên, sự góp mặt của NSND Như Quỳnh được mọi người quan tâm. Thậm chí, nhiều ý kiến thắc mắc khi bà quyết định di chuyển từ Bắc vào Nam để tham gia dự án ở tuổi ngoài 70. 

    Chia sẻ về điều này, NSND Như Quỳnh cho biết ngay khi nhận được lời mời từ nhà sản xuất, bà đã đồng ý ngay vì kịch bản ấn tượng. Trong phim, nữ nghệ sĩ vào vai một người mẹ vì thương nên chấp nhận liều mình vào “trại” để tìm gặp con trai. Chính câu chuyện độc đáo này khiến nữ nghệ sĩ gạo cội không khỏi xúc động.

    “Tôi làm nghề 50 năm, chưa có một nhân vật nào lại đặc biệt như vậy. Mỗi một mình tôi là có tên, còn lại đều được gọi bằng những con số cả, điều đó rất đặc biệt. Đã làm nghề diễn viên, với những cái hay đó, không có lý do gì tôi lại từ chối, mặc dù đi quay phim ở độ tuổi như tôi cũng khá vất vả”, bà bộc bạch.

    Vì sao NSND Như Quỳnh quyết định Nam tiến đóng phim ở tuổi ngoài 70? - Ảnh 2.

    Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và biên kịch Mèo Bích Trang chia sẻ về tác phẩm tâm huyết

    Ảnh: NSX

    Nói về việc Trại buôn người bị đặt lên bàn cân so sánh với Thiên đường máu, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết bản thân không muốn tác phẩm bị so sánh hay làm mất lòng bất kỳ ai. Anh thừa nhận chủ đề này không mới, thậm chí là rất cũ, nhưng đến hiện tại, vụ việc vẫn âm thầm diễn ra. 

    “Với tâm tư đó, tôi và vợ đã mất tới 5 năm để thực hiện dự án. Cho nên để so sánh với dự án khác thì tôi cũng chưa là gì”, nam đạo diễn trải lòng.

    Còn nhớ trước đó, khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, việc các diễn viên mặc áo phông xanh có đánh số khiến nhiều khán giả liên tưởng đến Squid Games. Tại sự kiện, khi nói về vấn đề này, biên kịch Mèo Bích Trang cho biết ý tưởng sử dụng số xuất phát từ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, khi mỗi nhân viên sale được gắn một mã số để theo dõi doanh thu. Do đó, nhà sản xuất khẳng định những con số trong mỗi phim sẽ mang ý nghĩa khác nhau.

    Vì sao NSND Như Quỳnh quyết định Nam tiến đóng phim ở tuổi ngoài 70? - Ảnh 3.

    Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai phản diện trong phim

    Ảnh: NSX

    Góp mặt trong Trại buôn người, Quách Ngọc Ngoan thừa nhận trong quá trình làm nghề từ trước đến nay, anh chưa thấy dự án nào quy tụ đông diễn viên và cả ê kíp lại cực đến như vậy. Dù trong quá trình quay hình đối diện với không ít khó khăn nhưng nam nghệ sĩ luôn dành sự động viên cho mọi người. “Bản thân tôi cũng chỉ biết cố gắng hết mình. Với nguồn năng lượng mà mọi người dành cho tác phẩm, tôi tin rằng khán giả cũng sẽ đón nhận”, Quách Ngọc Ngoan bày tỏ.

    Trong khi đó, Pông Chuẩn hài hước thừa nhận vì không phải là một diễn viên chuyên nghiệp nên cô cũng không hiểu lý do vì sao nhà sản xuất trao cơ hội cho mình thử sức với vai ác, khá quan trọng trong phim. “Tôi cũng rất hạnh phúc khi là một mảnh ghép trong Trại buôn người. Vì quá nhập vai nên sau khi về nhà chồng cũng khá vất vả với tôi trong vài tuần. Nếu xem phim mọi người thấy tôi diễn chưa tốt thì hoan hỷ cho qua”, cô nói.

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