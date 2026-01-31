Vì sao NSND Trịnh Kim Chi thay thế NSƯT Thoại Mỹ ở 'Táo xuân'?

Lý do NSND Trịnh Kim Chi vào vai Thiên Hậu, thay thế NSƯT Thoại Mỹ?

NSND Trịnh Kim Chi sẽ thay thế NSƯT Thoại Mỹ đảm nhận vai diễn Thiên Hậu ở Táo xuân 2026 Ảnh: FANPAGE TÁO XUÂN

Tết Bính Ngọ 2026, chương trình Táo xuân chính thức trở lại với chủ đề "Xuân mới vươn mình", mang đến nhiều sự đổi mới về kịch bản, cách dàn dựng lẫn dàn nghệ sĩ tham gia. Bên cạnh việc tiếp tục phản ánh những sự kiện, vấn đề nổi bật của năm 2025 dưới góc nhìn hài hước, châm biếm giàu tính nhân văn, chương trình còn thu hút sự chú ý khi có sự thay đổi ở vai Thiên Hậu. Theo đó, vai diễn này trong Táo xuân 2026 được giao cho NSND Trịnh Kim Chi, thay thế NSƯT Thoại Mỹ.

Lý giải về sự thay đổi này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết mỗi nghệ sĩ đều có cá tính và cách thể hiện riêng, chính sự khác biệt đó đã tạo nên sức hấp dẫn cho Táo xuân suốt nhiều năm qua. "Trước đây, vai Thiên Hậu từng được thể hiện rất thành công bởi ca sĩ Cẩm Ly và NSƯT Thoại Mỹ. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi mong muốn mang đến một Thiên Hậu với tính cách mới, cho thấy sự đa dạng trong việc xây dựng hình tượng nhân vật", đạo diễn chia sẻ.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Trịnh Kim Chi sở hữu vẻ đẹp phúc hậu, dịu dàng, phù hợp với hình tượng Thiên Hậu. Nhân vật này được xây dựng với những mảng miếng vừa vặn, phát huy nét diễn nhẹ nhàng, hiền hậu của nữ nghệ sĩ.

Nữ nghệ sĩ cho biết không áp lực với trước sự thành công của các đồng nghiệp trong vai diễn này, đồng thời xem đây là cơ hội làm mới bản thân. Bên cạnh đó, NSƯT Kim Tử Long cũng bày tỏ sự háo hức khi cùng NSND Trịnh Kim Chi "làm chủ chốn thiên đình" Ảnh: FANPAGE TÁO XUÂN

Màn kết hợp của NSƯT Kim Tử Long và NSND Trịnh Kim Chi

NSND Trịnh Kim Chi cho biết cô không cảm thấy áp lực khi tiếp nối các đồng nghiệp từng thể hiện thành công vai diễn này như Cẩm Ly hay Thoại Mỹ, mà xem đó là động lực để sáng tạo và làm mới bản thân. "Thiên Hậu năm nay sẽ đa dạng hơn, có nhiều tương tác, vừa hài hước, dễ thương nhưng vẫn giữ được sự sắc sảo, uy nghi cần có", nữ nghệ sĩ bật mí.

Trong khi vai Thiên Hậu có sự thay đổi, Táo xuân 2026 vẫn tiếp tục do NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai Ngọc Hoàng, đồng thời làm mới nhân vật này so với 2025 để mang đến thêm nhiều cảm xúc cho khán giả. Với lối diễn đậm chất sân khấu truyền thống, điềm tĩnh nhưng duyên dáng, nam nghệ sĩ được xem là "trụ cột cảm xúc", giữ vai trò kết nối và điều tiết nhịp điệu cho các mảng miếng hài hước, châm biếm xuyên suốt chương trình.

Chia sẻ về lần quay trở lại, NSƯT Kim Tử Long bày tỏ niềm vui khi có dịp hội ngộ những đồng nghiệp thân thiết đồng thời cảm thấy hào hứng khi lần đầu tiên đồng hành cùng NSND Trịnh Kim Chi. Bên cạnh đó, nam NSƯT cũng đánh giá cao sự chắc tay và chiều sâu của đội ngũ biên kịch khi xây dựng kịch bản vừa thời sự, vừa gần gũi, phù hợp với nhiều thế hệ khán giả.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam kỳ vọng sự đổi mới trong vai diễn Thiên Hậu cũng như màn kết hợp của NSND Trịnh Kim Chi và NSƯT Kim Tử Long sẽ mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ cho khán giải Ảnh: FANPAGE TÁO XUÂN

Nói về vai diễn này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhận xét: "NSƯT Kim Tử Long là nghệ sĩ có tinh thần trẻ trung, nhạy bén với xu hướng. Trong quá trình làm việc, anh thường mang đến những câu bông đùa duyên dáng, góp phần tạo không khí tích cực cho toàn bộ ê kíp". Bên cạnh đó, NSƯT Kim Tử Long đánh giá cao sự chắc tay và chiều sâu của đội ngũ biên kịch khi xây dựng kịch bản vừa thời sự, vừa gần gũi, phù hợp với nhiều thế hệ khán giả. Nam nghệ sĩ cho biết sự đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp của ê kíp giúp anh hoàn toàn yên tâm khi tham gia chương trình.

Táo xuân 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm gồm NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Kim Tử Long, Lê Khánh, Quốc Trường, Hứa Minh Đạt, Tú Vi, Văn Anh… cùng các gương mặt quen thuộc với khán giả như Hải Triều, Tuấn Kiệt, Tuấn Dũng. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của các gương mặt nổi bật của làng nhan sắc Việt như Hoa hậu Yến Nhi, Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng, La Ngọc Phương Anh...

Táo xuân Bính Ngọ 2026 sẽ phát sóng lúc 20 giờ ngày 16.2.2026 (nhằm 29 tết âm lịch) trên kênh THVL1.