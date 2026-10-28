Vì sao ô tô có thể nhận biết có người ngồi ở ghế phụ phía trước?

Khi ngồi trên ô tô đang khởi động, người dùng có thể nhận thấy đèn cảnh báo thắt dây an toàn ở vị trí ghế phụ phía trước không phải lúc nào cũng sáng. Nếu ghế trống, đèn thường không phát cảnh báo nhưng khi có người ngồi và chưa cài dây an toàn, xe có thể bật đèn hoặc phát âm thanh cảnh báo để nhắc nhở.

Chính điều này khiến không ít người dùng ô tô thắc mắc, vì sao xe có thể nhận biết được có người ngồi ở ghế phụ phía trước để kích hoạt các hệ thống như cảnh báo thắt dây an toàn (!?)

Cảm biến dưới ghế giúp ô tô phát hiện người ngồi ở ghế phụ phía trước

Thực tế, ô tô có khả năng phát hiện người ngồi ở ghế phụ phía trước chủ yếu dựa vào hệ thống cảm biến phát hiện người ngồi trên ghế. Cảm biến này thường được bố trí bên trong đệm ghế hoặc tích hợp với kết cấu ghế. Tùy thiết kế của từng nhà sản xuất ô tô, hệ thống có thể sử dụng cảm biến áp lực, cảm biến trọng lượng hoặc các công nghệ nhận diện khác.

Ô tô có khả năng phát hiện người ngồi ở ghế phụ phía trước chủ yếu dựa vào hệ thống cảm biến phát hiện người ngồi trên ghế Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Với loại cảm biến đo tải trọng, khi có người ngồi xuống, lực tác động lên đệm ghế làm thay đổi tín hiệu điện mà cảm biến ghi nhận. Bộ điều khiển điện tử tiếp nhận tín hiệu, sau đó xác định ghế đang có tải hay không để kích hoạt hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn.

Ở những mẫu ô tô được trang bị hệ thống nhận diện hành khách tiên tiến hơn, dữ liệu từ nhiều cảm biến có thể được sử dụng để đánh giá tình trạng ghế, phân biệt các trường hợp có tải trọng khác nhau hoặc hỗ trợ xác định điều kiện kích hoạt túi khí.

Tuy nhiên, không phải ô tô nào cũng có cấu tạo và cách nhận diện giống nhau. Một số xe chỉ có chức năng phát hiện tải trọng trên ghế, trong khi những mẫu xe khác được trang bị hệ thống phân loại hành khách.

Bộ điều khiển điện tử tiếp nhận tín hiệu, sau đó xác định ghế đang có tải hay không để kích hoạt hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Đặt đồ vật nặng lên ghế phụ có khiến xe phát cảnh báo?

Một tình huống khá phổ biến là người dùng đặt túi xách, ba-lô… hoặc các vật dụng khác lên ghế phụ phía trước. Khi đó, âm thanh hay đèn cảnh báo thắt dây an toàn đôi khi vẫn sáng, dù không có người ngồi trên ghế.

Nguyên nhân là cảm biến không phải lúc nào cũng nhận diện trực tiếp hình dáng hay xác định đó là người. Với hệ thống cảm biến dựa trên tải trọng, cảm biến chủ yếu ghi nhận lực tác động lên mặt ghế và gửi dữ liệu đến bộ điều khiển. Nếu một vật dụng đủ nặng được đặt lên ghế, tải trọng có thể vượt ngưỡng mà hệ thống sử dụng để xác định ghế đang có người ngồi. Xe vì thế có thể kích hoạt cảnh báo thắt dây an toàn dù thực tế chỉ có đồ vật.

Mức độ nhạy của hệ thống phụ thuộc vào thiết kế cảm biến, ngưỡng tải trọng và thuật toán xử lý của từng mẫu xe. Một chiếc túi nhẹ có thể không làm đèn cảnh báo bật sáng, trong khi vali hoặc ba-lô nặng lại khiến hệ thống phát tín hiệu.

Mức độ nhạy của hệ thống phụ thuộc vào thiết kế cảm biến, ngưỡng tải trọng và thuật toán xử lý của từng mẫu xe Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Ngoài khối lượng, cách đặt đồ vật cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả đo. Vật dụng phân bố lực trên đệm ghế khác nhau có thể tạo ra tín hiệu khác nhau, khiến phản ứng của hệ thống không hoàn toàn giống nhau giữa các tình huống.

Nhìn chung, khả năng nhận biết ghế phụ có người ngồi là kết quả của sự phối hợp giữa cảm biến, bộ điều khiển điện tử và các hệ thống an toàn trên ô tô. Hiểu đúng nguyên lý hoạt động giúp người dùng phân biệt cảnh báo thông thường với dấu hiệu bất thường, đồng thời sử dụng dây an toàn và các trang bị bảo vệ đúng cách.