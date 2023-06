Vì sao ông Trump không bị chụp ảnh, lăn mực lấy dấu vân tay?

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13.6 xuất hiện tại tòa án liên bang ở thành phố Miami (bang Florida) để nghe đọc cáo trạng về vụ lưu giữ tài liệu mật. Tuy nhiên, do ông là cựu tổng thống nên các thủ tục tòa án hơi khác biệt so với thông thường.



Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại câu lạc bộ golf của ông ở New Jersey sau phiên tòa ngày 13.6 REUTERS

Thông thường, bị cáo sẽ được chụp ảnh chân dung để lưu hồ sơ đề phòng trường hợp họ bỏ trốn, nhưng vì ông Trump là người nổi tiếng nên nhà chức trách không cần chụp. Thay vào đó, họ chỉ cần lấy một ảnh từ nguồn chính thức để lưu lại và ảnh này sẽ không được công bố.

Bên cạnh đó, việc lấy dấu vân tay cũng được thực hiện bằng hình thức kỹ thuật số nên không cần lăn tay lên mực, theo tờ USA Today.

Hồi tháng 4, ông Trump cũng không chụp ảnh chân dung khi bị truy tố và xuất hiện tại tòa án ở New York với cáo buộc làm sai lệch hồ sơ, liên quan vụ chi tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm.

Luật sư và phát ngôn viên Alina Habba của ông Trump nói rằng ông có vị thế đặc biệt nên không cần chụp ảnh chân dung. "Ông ấy không dọa bỏ trốn. Ông ấy đang là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa. Ông ấy sẽ trải qua quy trình được thực hiện phối hợp với Mật vụ và tất cả sẽ suôn sẻ", bà Habba nói với CBS News.

Tranh vẽ ông Trump tại tòa ngày 13.6 REUTERS

Tại tòa án liên bang, bị cáo thường được chụp ảnh, lấy dấu vân tay sau khi nghe đọc quyền và các cáo buộc nhưng ông Trump hoàn tất các thủ tục này trước khi vào phòng xét xử. Nhà lãnh đạo cũng được lấy mẫu dịch phết để xét nghiệm ADN lưu trữ.

Mặt khác, trong phòng xử án của hệ thống tòa án liên bang không có camera, trái với tòa án cấp bang như tại New York. Do đó mà hình ảnh ông Trump trong phiên tòa tại New York mới xuất hiện trong khi chỉ có tranh vẽ của họa sĩ trong phiên tòa tại Miami ngày 13.6.

Ngoài ra, tòa án Miami cũng không yêu cầu nhà lãnh đạo đóng tiền tại ngoại hay ra lệnh hạn chế đi lại. Ông chỉ bị cấm liên lạc với phụ tá Walt Nauta, người cũng bị truy tố trong vụ việc, cũng như các nhân chứng tiềm năng khác. Trong vụ truy tố tại New York, không có điều kiện nào được đặt ra.

Ông Trump bị cáo buộc 37 tội liên quan việc cất giữ tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida và cáo buộc cản trở cuộc điều tra. Ông đã tuyên bố không có tội.