Vì sao đưa gấu ngựa Misa, nặng 120 kg về Vườn quốc gia Bạch Mã?

Ngày 2.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc, TP.Huế) đã tiếp nhận chăm sóc một cá thể gấu ngựa từ một doanh nghiệp tại TP.Đà Nẵng.

Cá thể gấu ngựa được đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã ẢNH: BÌNH THIÊN

Hoạt động này do Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Động vật châu Á và Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức.

Đây là cá thể gấu ngựa cái, có tên gọi là Misa, nặng khoảng 120 kg, được nuôi nhốt trên 25 năm trong khuôn viên của một doanh nghiệp tại TP.Đà Nẵng. Trong thời gian này, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã gắn chip điện tử, kiểm tra hồ sơ và theo dõi định kỳ theo quy định.

Để đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho Misa, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng đã tuyên truyền, vận động doanh nghiệp đưa cá thể gấu về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam.

Sau thời gian tìm hiểu, trực tiếp thăm cơ sở vật chất và điều kiện chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam, doanh nghiệp này đã làm các thủ tục chuyển giao tự nguyện cá thể gấu.

Đây là cá thể gấu thứ 13 đang được chăm sóc và nuôi dưỡng trong các khu bán tự nhiên tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo thông tin từ Tổ chức Động vật châu Á, quá trình cứu hộ gấu Misa đã diễn ra rất khẩn trương và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Do cửa chuồng nuôi không phù hợp cho việc ghép lồng cứu hộ, các chuyên gia thú y đã thực hiện gây mê để kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ Misa di chuyển sang lồng chuyên dụng. Kết quả khám sơ bộ cho thấy gấu Misa đáp ứng thuốc tốt và có thể trạng tổng thể tương đối ổn định, đủ điều kiện để vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam ngay trong hôm nay 2.2.

Cá thể gấu được gây mê trước khi đưa đến nơi ở mới ẢNH: BÌNH THIÊN

Bác sĩ Lê Xuân Thái, thuộc Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam, người trực tiếp khám cứu hộ cũng chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề sức khỏe cần được chăm sóc chuyên sâu như tình trạng răng lợi, tổn thương các chi, nhưng gấu cần được kiểm tra kỹ hơn khi về tới trung tâm".

Ngay khi về tới Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam, gấu sẽ được cách ly theo dõi trong thời gian 30 ngày trước khi tiến hành ghép nhóm và hòa nhập môi trường bán tự nhiên.

Như vậy, hiện có 13 cá thể gấu đang được chăm sóc và nuôi dưỡng trong các khu bán tự nhiên tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.