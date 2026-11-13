Vì sao phim ca nhạc chiếu mạng 'Huy Bến xe' khiến nhiều diễn viên bị bắt?

Như Thanh Niên thông tin, quá trình mở rộng điều tra vụ án Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đồng bọn thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02), Công an TP.HCM đã làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc Huy Bến xe có sự tham gia của Hiệp đen cùng nhiều người khác.

11 đối tượng bị Công an TP.HCM khởi tố Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một số đối tượng, trong đó có Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Phạm Tấn Phúc (Tấn Bo), Lê Thanh Ngọc (Kim Ny Ngọc), Lê Hoàng Quốc Vinh (Vinh K5)... về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Ai thực hiện phim ca nhạc 'Huy Bến xe'?

Được biết Huy Bến xe là phim ca nhạc hành động do Trịnh Minh Tâm (Dương Chấn Huy) tổ chức sản xuất, nhằm quảng bá hình ảnh và hai ca khúc do mình sáng tác. Biết Hiệp có hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời người này đóng vai “ông trùm”, đồng thời mượn nhà và khách sạn của Hiệp làm bối cảnh. Hiệp đồng ý tham gia với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên không gian mạng; đồng thời rủ thêm nhiều đàn em cùng xuất hiện trong phim.

Hình ảnh của Tấn Bo trong phim Huy bến xe Ảnh: Cắt từ phim Huy bến xe

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trịnh Minh Tâm là người sản xuất, đầu tư, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập thành sản phẩm hoàn chỉnh giao cho Tâm.

Trịnh Minh Tâm đã mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia. Theo Cổng thông tin Công an TP.HCM, bộ phim có sự tham gia của khoảng 40 - 50 người. Nội dung phim có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe, thu tiền bảo kê. Dự án phim ca nhạc này khi đăng tải trên nền tảng YouTube hút về hơn 42.000 lượt xem.

Hiện tại, thông tin liên quan đến vụ việc đang được cư dân mạng quan tâm. Theo ghi nhận từ hệ thống Google Trends (xu hướng), những từ khóa liên quan đến bộ phim và diễn viên tham gia đang được tìm kiếm tăng vọt, trong đó phải kể đến từ khóa “Huy Bến xe”, “Tấn Bo”, “Vinh K5”, Kim Ny Ngọc”... Chúng tôi cũng ghi nhận nhiều cư dân mạng tràn vào để lại nhiều ý kiến trái chiều phía dưới phần bình luận của dự án này.