Vì sao phim mới của Nhậm Gia Luân bất ngờ bị ghẻ lạnh?

Truyền thông Trung Quốc đánh giá Nhậm Gia Luân vẫn thuộc nhóm nam nghệ sĩ có giá trị thương mại ổn định nhất dòng phim cổ trang hiện nay

Bước đi mạo hiểm của Nhậm Gia Luân

Sau nhiều năm được xem là "ông hoàng vai bi" của màn ảnh Hoa ngữ, Nhậm Gia Luân đang cho thấy nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn với Giai Ngẫu Thiên Thành, dự án tiên hiệp mới đóng cùng Vương Hạc Nhuận. Dù phim tạo được sức nóng lớn từ những ngày đầu lên sóng, tác phẩm vẫn gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc khi rating và hiệu ứng truyền thông bắt đầu chững lại sau tuần đầu phát sóng.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Giai Ngẫu Thiên Thành từng được xem là "hắc mã" của đường đua phim tiên hiệp 2026 khi đạt thành tích khá ấn tượng ngay ngày đầu công chiếu. Chỉ sau 2 giờ phát sóng trên Tencent Video và iQIYI, phim leo thẳng lên vị trí số 1 những phim truyền hình được quan tâm nhất trên Weibo.

Dữ liệu từ Sina cho thấy điểm dành cho phim trên Tencent Video tăng từ 11.500 lên hơn 21.328 điểm chỉ trong vài giờ đầu. Trong khi iQIYI ghi nhận mức tăng hơn 450%. Tổng lượt đặt xem trước của phim vượt mốc 5,3 triệu, thuộc nhóm cao nhất năm nay đối với dòng phim tiên hiệp. Ở Việt Nam, khán giả có thể xem trên FPT Play.

Không chỉ vậy, hashtag liên quan đến nhân vật Lục Thiên Kiều của Nhậm Gia Luân từng đạt hàng chục triệu lượt tương tác trên Weibo. Nhiều bài viết đánh giá Giai Ngẫu Thiên Thành "cứu" dòng phim tiên hiệp giữa lúc khán giả Trung Quốc đang dần mệt mỏi với mô-típ "tam sinh tam thế" quen thuộc.

Tuy nhiên, hiệu ứng ban đầu nhanh chóng kéo theo làn sóng tranh cãi trái chiều. Trên Douban và nhiều diễn đàn phim ảnh Hoa ngữ, không ít khán giả cho rằng Giai Ngẫu Thiên Thành có mở đầu hấp dẫn nhưng càng về sau càng hụt hơi vì nhịp phim thiếu ổn định, kỹ xảo chưa đồng đều và phần dựng còn rời rạc.

Một bộ phận khán giả vẫn đánh giá cao hướng đi "phản tiên hiệp" của bộ phim khi thay vì tập trung vào chuyện tình đau khổ nhiều kiếp, nội dung lại xoáy vào câu chuyện chữa lành và hành trình tìm lại nhân tính của nhân vật chính. Đây được xem là điểm khác biệt lớn nhất giúp Giai Ngẫu Thiên Thành nổi bật giữa "rừng" phim tiên hiệp hiện nay.

Trong phim, Nhậm Gia Luân vào vai Lục Thiên Kiều, hậu duệ tộc Chiến Quỷ mang "ngũ bất toàn", không cảm nhận đầy đủ giác quan như người thường. Để trở thành người thật sự, anh phải trải qua hàng loạt thử thách sinh tử, đồng thời bị cuốn vào mối nhân duyên đầy định mệnh với Tân My do Vương Hạc Nhuận thủ vai.

Nhiều khán giả nhận xét đây là lần hiếm hoi Nhậm Gia Luân có sự thay đổi rõ rệt về màu sắc diễn xuất. Nếu trước đây anh thường gắn với hình tượng nam chính nhẫn nhịn và mang số phận bi kịch thì Lục Thiên Kiều lại gai góc, lạnh lùng và có phần "điên" hơn.

Chính sự thay đổi này giúp nam diễn viên nhận về nhiều lời khen từ truyền thông Hoa ngữ. Harper's Bazaar Trung Quốc nhận định Nhậm Gia Luân "giữ được phong độ" và bắt đầu thoát khỏi cảm giác lặp lại trong các vai cổ trang.

Trên mạng xã hội Weibo, studio của Nhậm Gia Luân thường xuyên đăng tải hậu trường luyện võ, tập thoại và các clip quảng bá cho phim mới. Hình ảnh trưởng thành, điềm đạm của nam diễn viên tiếp tục giúp anh giữ lượng fan trung thành đông đảo sau gần một thập niên nổi tiếng

Dẫu vậy, áp lực dành cho nam diễn viên sinh năm 1989 vẫn không nhỏ. Sau thành công quá lớn của loạt phim trước, khán giả kỳ vọng Giai Ngẫu Thiên Thành sẽ tạo nên cú nổ mới tương tự Châu Sinh Như Cố. Việc phim không duy trì được đà bùng nổ khiến nhiều ý kiến cho rằng Nhậm Gia Luân đang bước vào giai đoạn khó tìm tác phẩm vượt khỏi cái bóng cũ của chính mình.

Nỗ lực bền bỉ của Nhậm Gia Luân phía sau màn ảnh

Ít ai biết trước khi bước chân vào showbiz, Nhậm Gia Luân từng là vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp tại Sơn Đông. Sau chấn thương khiến sự nghiệp thể thao dang dở, anh chuyển hướng sang âm nhạc rồi dần bén duyên với diễn xuất. Chính hành trình nhiều thăng trầm ấy giúp nam diễn viên xây dựng hình ảnh chăm chỉ và bền bỉ trong mắt công chúng Hoa ngữ.

Bên cạnh Giai Ngẫu Thiên Thành, Nhậm Gia Luân hiện vẫn là gương mặt được các nền tảng lớn săn đón ở mảng phim cổ trang. Tuy nhiên, giữa bối cảnh thị trường phim Hoa ngữ thay đổi nhanh chóng, việc tiếp tục đóng khung trong các vai "mỹ nam đau khổ" rõ ràng không còn là lựa chọn an toàn.

Vì thế, dù Giai Ngẫu Thiên Thành chưa thật sự tạo hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng, bộ phim vẫn được xem là bước chuyển quan trọng của Nhậm Gia Luân trong hành trình làm mới bản thân. Ít nhất, nam diễn viên đã cho khán giả thấy anh không còn muốn mãi đứng trong vùng an toàn của hình tượng "nam thần bi lụy" quen thuộc suốt nhiều năm qua.