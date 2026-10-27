Vì sao realme là điện thoại chơi Liên Quân Mobile cực đỉnh?

realme 16T 5G và realme 16 5G có gì nổi bật?

Để chơi Liên Quân Mobile mượt, người dùng nên quan tâm đến chipset, khả năng duy trì FPS, độ phản hồi màn hình và hệ thống tản nhiệt. Trong nhóm sản phẩm hướng đến nhu cầu này, realme 16T 5G và realme 16 5G là hai lựa chọn đáng cân nhắc nếu giá bán thực tế phù hợp ngân sách.

realme 16T 5G sử dụng chip Dimensity 6300 5G, màn hình LCD 6,8 inch với tần số quét tối đa 144Hz và pin Titan 8.000mAh. Máy hỗ trợ sạc nhanh 45W, GT Boost, Bypass Charging cùng hệ thống AirFlow VC 5.300 mm².

Theo thử nghiệm nội bộ do realme công bố, thiết bị có thể chơi game khoảng 14,2 giờ trong điều kiện của realme Lab. Dung lượng pin lớn phù hợp với người thường xuyên chơi nhiều trận liên tiếp, hạn chế phải sạc nhiều lần trong ngày.

Trong khi đó, realme 16 5G trang bị chip Dimensity 6400 Turbo, màn hình AMOLED 6,57 inch Full HD+, pin Titan 7.000 mAh và sạc nhanh 60W. Hệ thống AirFlow VC 6.050 mm² cùng công nghệ Flux Engine hỗ trợ phân tán nhiệt và tối ưu độ mượt của hệ thống.

Nếu ưu tiên thời lượng chơi game, realme 16T 5G là lựa chọn đáng chú ý. Người dùng muốn kết hợp màn hình AMOLED, pin lớn và tốc độ sạc nhanh có thể cân nhắc realme 16 5G.

Chọn điện thoại gaming theo ngân sách và nhu cầu

Bên cạnh realme, thị trường còn có những thương hiệu hướng đến trải nghiệm chơi game chuyên dụng như REDMAGIC và ASUS ROG. Các dòng máy này tập trung vào hiệu năng duy trì, giải pháp tản nhiệt và tính năng hỗ trợ chơi game.

Trong khi đó, Apple iPhone và Samsung Galaxy phù hợp với người dùng muốn kết hợp chơi game cùng camera, phần mềm và trải nghiệm đa dụng.

Không có thương hiệu nào tốt nhất cho mọi game thủ. Với ngân sách khoảng 10 triệu đồng, người mua nên kiểm tra giá bán thực tế, phiên bản phân phối chính hãng và chính sách bảo hành trước khi quyết định. Giá của từng mẫu máy có thể thay đổi tùy nhà bán lẻ và thời điểm.

Pin lớn và tản nhiệt có giúp hạn chế tụt FPS?

Khi chơi game liên tục, CPU và GPU phải xử lý nhiều tác vụ đồ họa, khiến nhiệt độ điện thoại tăng lên. Nếu nhiệt độ vượt ngưỡng vận hành, hệ thống có thể giảm xung nhịp để bảo vệ linh kiện, dẫn đến hiện tượng giảm FPS hoặc giật hình.

realme 16T 5G có hệ thống AirFlow VC 5.300 mm², còn realme 16 5G sử dụng hệ thống AirFlow VC 6.050 mm². Hai giải pháp này hỗ trợ phân tán nhiệt, nhưng chưa đủ để khẳng định mẫu máy nào mát hơn nếu không có thử nghiệm trực tiếp trong cùng điều kiện.

Để đánh giá khả năng chơi game lâu dài, người dùng nên tham khảo kết quả thử nghiệm sau 30 - 60 phút chơi, tập trung vào FPS trung bình, độ ổn định khung hình và nhiệt độ thiết bị.

Ngoài ra, có thể hạn chế nóng máy bằng cách giảm thiết lập đồ họa khi cần thiết, đóng ứng dụng chạy nền, tránh ánh nắng trực tiếp và hạn chế vừa sạc vừa chơi khi điện thoại đang nóng.

Một lưu ý quan trọng là màn hình 144 Hz không đồng nghĩa Liên Quân Mobile chạy ở 144 FPS. Tần số quét màn hình và tốc độ khung hình của trò chơi là hai thông số khác nhau. Người dùng cần kiểm tra mức FPS mà game hỗ trợ trên đúng thiết bị.

realme hướng đến cộng đồng game thủ

Với thông điệp "GAMING, PICK realme", thương hiệu hướng đến sự kết hợp giữa trải nghiệm chơi game, pin dung lượng lớn và nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Theo thông tin giới thiệu của hãng, realme từng đồng hành cùng Arena of Glory, Team Flash và triển khai realme Cup, qua đó tăng kết nối với cộng đồng Liên Quân Mobile tại Việt Nam.

Với realme 16T 5G, lợi thế đáng chú ý là pin 8.000 mAh và màn hình 144Hz. Trong khi đó, realme 16 5G kết hợp pin 7.000 mAh, sạc nhanh 60 W, màn hình AMOLED Full HD+ và hệ thống tản nhiệt AirFlow VC 6.050 mm².

Lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào ngân sách, thời lượng chơi game và nhu cầu sử dụng. Người mua nên ưu tiên thiết bị có FPS ổn định trong thời gian dài, đồng thời kiểm tra giá bán và các tính năng được hỗ trợ trên phiên bản phân phối tại Việt Nam.