Vì sao Ronaldo không thể đến Iran?

Ronaldo không chấn thương, vắng mặt vì e ngại fan cuồng

Theo tờ AS (Tây Ban Nha): "Việc Ronaldo không được điền tên vào đội hình của Al Nassr cho chuyến đến Tehran (Iran) gặp Esteghlal FC, có thể là do lo ngại về sự an toàn của danh thủ này sau một loạt sự cố fan cuồng xâm nhập khách sạn từng xảy ra tại đây vào tháng 9.2023".

Ronaldo đã quyết định không mạo hiểm trong chuyến đi đến Iran, sau sự cố xảy ra năm 2023 Ảnh: Reuters

Al Nassr gặp Esteghlal FC trong trận lượt đi vòng 16 đội giải AFC Champions League Elite trên sân khách Azadi diễn ra lúc 23 giờ ngày 3.3. Trận lượt về thi đấu ngày 11.3 (giờ Việt Nam).

Đây cũng là giải đấu Ronaldo đặt hy vọng lớn nhất sẽ giành được chức vô địch chính thức đầu tiên, sau hơn 2 năm đến Ả Rập Xê Út thi đấu. Trong khi tại giải Saudi Pro League, Al Nassr đã bị các đối thủ đẩy xuống vị trí thứ 4, thua xa đội đầu bảng là Al Ittihad đến 10 điểm sau 23 vòng đấu. Trước đó, đội bóng của Ronaldo cũng đã thất bại ở các mục tiêu vô địch giải King's Cup và Super Cup trong mùa giải 2024 - 2025.

Ronaldo rất mong muốn thi đấu các trận tại vòng knock-out AFC Champions League Elite, nhằm gia tăng cơ hội vô địch cho Al Nassr.

Sau khi có kết quả gặp đối thủ Esteghlal FC của Iran, ban lãnh đạo đội bóng Ả Rập Xê Út nhận ra nguy cơ danh thủ 40 tuổi người Bồ Đào Nha khó thi đấu trận lượt đi ở sân khách, nên đã đề nghị AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) chuyển sân trung lập.

Tuy nhiên, AFC đã khước từ đề nghị của Al Nassr, giữ nguyên địa điểm thi đấu tại Tehran (Iran) ở trận lượt đi. Vì vậy, Al Nassr đành phải để Ronaldo ở nhà, nhằm tránh mọi nguy cơ xấu xảy ra.

Trong chuyến đi đến đây hồi tháng 9.2023, cũng thi đấu tại giải AFC Champions League Elite, Ronaldo và CLB Al Nassr đã trải qua nhiều thời điểm kinh hoàng, khi có rất đông CĐV Iran chạy theo xe buýt của đội, tràn vào tận khách sạn để xin chữ ký. Công tác an ninh bảo vệ Ronaldo và các cầu thủ Al Nassr khi đó đã được thắt chặt, nhưng sự cố vẫn xảy ra. Thậm chí là làm gián đoạn trận đấu.

"Các quan chức hy vọng rằng trận đấu năm nay sẽ được bảo vệ tốt hơn, nhưng Ronaldo quyết định không mạo hiểm trong trận lượt đi. Anh sẽ được nghỉ ngơi và chờ đợi thi đấu ở trận lượt về ngày 11.3", tờ AS cho biết.

Thiếu vắng Ronaldo, Al Nassr vẫn mang đến Iran dàn cầu thủ ngôi sao tốt nhất của mình như Sadio Mane, Jhon Duran và Marcelo Brozovic. Do đó, họ vẫn sẽ hy vọng giành lợi thế trước Esteghlal FC ở trận lượt đi, trước khi về sân nhà hoàn tất suất vào vòng tứ kết và thắp sáng cơ hội vô địch.

Trong cùng nhánh đấu, nếu đi tiếp đến bán kết giải AFC Champions League Elite, Ronaldo và Al Nassr có thể đụng độ các đối thủ ở Ả Rập Xê Út như Al Hilal hay Al Ahli.