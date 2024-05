Vì sao sáng Hà Nội thông xe cầu vượt 342 tỉ, chiều vẫn xảy ra ùn tắc?

Theo ghi nhận của Thanh Niên, lúc 17 giờ 30 ngày 6.5, các loại phương tiện nhích từng mét khi di chuyển từ đường Phạm Văn Đồng qua cầu vượt Mai Dịch hướng về phía đường Phạm Hùng và đường Vành đai 3 trên cao. Cảnh ùn tắc kéo dài diễn ra nhiều cây số dù lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông.

Các phương tiện nhích từng mét trên cầu vượt Mai Dịch mới được thông xe KHẮC HIẾU

Đáng chú ý, vào sáng cùng ngày, sau khi cầu vượt Mai Dịch chính thức được đưa vào khai thác, sử dụng thì không còn cảnh ùn tắc tại nút giao này trong giờ cao điểm.

Anh Nguyễn Bá Tuấn (trú tại Q.Hà Đông, Hà Nội) cho biết mất khá nhiều thời gian để đi qua cầu Mai Dịch mới (nằm cạnh cầu Mai Dịch cũ), theo hướng Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng.

"Trước đây, nút giao này thường xuyên xảy ra ùn tắc. Tôi cứ ngỡ khi cầu vượt Mai Dịch mới được thông xe thì tình trạng ùn tắc sẽ giảm. Vậy mà chiều nay, phương tiện vẫn nhích từng mét khi qua nút giao này", anh Tuấn than thở.

Cảnh ùn tắc kéo dài diễn ra nhiều cây số dù lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông KHẮC HIẾU

Lý giải về việc ùn tắc giao thông sau khi thông xe cầu vượt Mai Dịch, một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội) cho biết, nguyên nhân do khe co giãn ở đường Vành đai 3 trên cao (đoạn cột mốc 285) bị gồ lên. Để tránh xảy ra tai nạn, các tài xế xe ô tô sẽ giảm tốc độ khi đến gần khe co giãn này.

"Đã có mấy vụ va chạm giao thông xảy ra gần khe co giãn này. Khi đang di chuyển tốc độ cao, tài xế bất ngờ phanh gấp khiến người đi sau đâm trúng. Đội đã kiến nghị cơ quan chức năng vấn đề này nhiều lần nhưng chưa được xử lý", vị cán bộ cho biết thêm.

Cán bộ Cảnh sát giao thông lý giải nguyên nhân gây ùn tắc trong chiều 6.5 là do các phương tiện giảm tốc độ khi đi qua khe giãn bị gồ lên trên đường Vành đai 3 trên cao KHẮC HIẾU

Cầu vượt bằng thép tại nút giao Mai Dịch thuộc dự án Vành đai 3 trên cao Nam Thăng Long - Mai Dịch. Theo thiết kế, mỗi bên cầu rộng 7,7 m, bố trí một làn xe cơ giới rộng 3,5 m, một làn xe máy rộng 2,75 m.