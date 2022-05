Vì sao siêu kình ngư Joseph Schooling khiến đội 4x100m Singapore mất HCV về tay Việt Nam?

Đây được xem là điều rất hy hữu, vì tại SEA Games 30 ở Philippines đội bơi 4x100m tự do của Singapore với các kình ngư như Quah Zheng Wen, Jonathan Tan, Joseph Schooling đã thống trị và còn phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 16,82 giây.

Ưu thế áp đảo này một lần nữa lập lại trong ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi lội SEA Games 31 (14.5), khi đội bơi 4x100m tự do của Singapore gồm 3 kình ngư trên cùng Mikkel Lee đã liên tục dẫn đầu áp đảo nắm chắc cơ hội bảo vệ HCV trong tay. Các đội bơi còn lại bị bỏ khá xa như Malaysia, Việt Nam chỉ xếp sau cùng Indonesia và Thái Lan.

Tuy nhiên, ở lượt bơi cuối sự cố không ngờ xảy ra khi siêu kình ngư Joseph Schooling bơi khóa sổ vòng cuối lại phạm quy do xuất phát trước khi đồng đội về đích và chạm tay vào thành hồ bơi. Vì thế, sau khi kết thúc phần thi 4x100m tự do đội bơi Singapore dù về nhất với thành tích 3 phút 17,19, Malaysia về nhì, còn đội Việt Nam về thứ 3, đã bị trọng tài hủy kết quả vì phạm quy. Tương tự đội Singapore, đội bơi Malaysia cũng bị hủy kết quả do cũng có 1 kình ngư phạm quy khi thi đấu.





Vì vậy, kết quả cuối cùng đội bơi Việt Nam được đôn lên đoạt HCV với thành tích 3 phút 21,81 giây, Indonesia đoạt HCB với thành tích 3 phút 24,09 giây và Thái Lan đoạt HCĐ với thành tích 3 phút 24,28 giây.

Bị hủy kết quả đầy bất ngờ khiến Joseph Schooling và đội bơi Singapore chưng hửng, sau vài phút vui mừng với chiến thắng đã tỏ vẻ đầy thất vọng và đi vào phòng thay đồ.

Trong khi đó, thành tích bất ngờ của đội bơi 4x100m Việt Nam khi có lần đầu tiên đoạt HCV ở nội dung này tại SEA Games, và góp phần cho bơi lội Việt Nam trong ngày ra quân tại SEA Games 31 trên sân nhà đoạt 3 HCV với 2 HCV còn lại của Nguyễn Huy Hoàng (1.500m tự do) và Phạm Thanh Bảo (100 m ếch cùng phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 01,17 giây). Cùng 3 HCB của Nguyễn Hữu Kim Sơn (1.500 m tự do nam) Lê Nguyễn Paul (100 m bơi ngửa nam) và Lê Thị Mỹ Thảo (200 m bơi bướm nữ).