Vì sao siêu mẫu Anh Thư từ chối diễn thời trang?

Anh Thư muốn nhường cơ hội cho người mẫu trẻ

Chiều 3.6, họp báo khởi động Aquafina Vietnam International Fashion Week mùa thứ 21 diễn ra tại TP.HCM. Theo ban tổ chức, tuần lễ thời trang năm nay kéo dài 4 ngày từ 18-21.6, quy tụ nhiều nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam lẫn quốc tế.

Anh Thư thừa nhận từng đắn đo trước lời mời trở lại làm huấn luyện viên The Face Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Tại sự kiện khởi động, siêu mẫu Anh Thư thu hút sự chú ý với thần thái sang trọng và phong cách quyến rũ. Ở tuổi 44, người đẹp vẫn giữ được vẻ ngoài cuốn hút, nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp, giới thiết kế và truyền thông.

Những năm gần đây, Anh Thư chủ yếu tập trung cho công việc kinh doanh và hạn chế xuất hiện trên các sàn diễn thời trang. Nữ siêu mẫu cho biết cô chủ động rút lui khỏi sàn catwalk vì cảm thấy mình không còn phù hợp và để nhường cơ hội cho thế hệ người mẫu trẻ. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà thiết kế vì vẫn luôn dành cho mình sự trân trọng và thường xuyên gửi lời mời hợp tác.

Dù không còn hoạt động sôi nổi trên sàn diễn, Anh Thư vẫn mong muốn truyền lại kinh nghiệm và niềm đam mê nghề nghiệp cho thế hệ kế thừa. Vì vậy, cô nhận lời đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại The Face Vietnam 2026. Chia sẻ về lần trở lại "ghế nóng", Anh Thư cho rằng những tranh luận giữa các huấn luyện viên là điều khó tránh khỏi, nhưng cô luôn cố gắng giữ hòa khí, không chủ động tạo thị phi để câu view. Đến với chương trình, nữ diễn viên Tuyết nhiệt đới chỉ muốn tìm ra gương mặt xứng đáng với ngôi vị quán quân.