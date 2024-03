Vì sao Singapore dẫn đầu cuộc đua giành khách Trung Quốc ở Đông Nam Á?

Miễn visa, tập trung vào tính an toàn

Theo dữ liệu do Tổng cục Du lịch Singapore công bố vào tuần trước, hơn 327.000 người Trung Quốc đã đến Singapore vào tháng 2, đạt khoảng 96% so với cùng thời điểm năm 2019. Dữ liệu từ Cirium cho thấy, con số này sẽ tăng trong những tháng tới, với số ghế máy bay khởi hành dự kiến trong quý đầu tiên đã ở mức 101% so với năm 2019, theo SCMP.



Sự phục hồi khách Trung Quốc của Singapore đã vượt xa các thị trường lân cận. Đơn cử, khách Trung Quốc đến Thái Lan đạt khoảng 63% mức trước đại dịch trong tháng 2; Indonesia là khoảng 48% trong quý gần nhất hay Việt Nam, 2 tháng đầu năm nay so với 2019 chỉ bằng một nửa. Tại châu Âu, du khách đến từ Trung Quốc dự kiến sẽ thấp hơn khoảng 40% so với năm 2019, trong khi Văn phòng Du lịch và Lữ hành quốc gia Mỹ dự báo tổng lượng khách đến năm 2024 ở mức khoảng 73% so với mức trước Covid-19, một phần do các vấn đề địa chính trị căng thẳng.

Đông đúc khách du lịch tụ tập chụp ảnh ở tượng Merlion AFP

Quyết định bỏ thị thực đối với du khách đến từ Trung Quốc, đồng thời tập trung vào sự an toàn, thúc đẩy các sự kiện văn hóa và giải trí độc đáo đã giúp Singapore được hưởng lợi khi quốc gia đông dân thứ hai thế giới mở cửa trở lại sau nhiều năm kiểm soát chặt vì đại dịch. Các động thái này diễn ra trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, khi nhiều du khách đổ xô đến thăm gia đình và bạn bè đã chuyển đến thành phố này trong những năm gần đây.

Đối với bà Zhuo, người gốc Hạ Môn đang đến thăm con gái và cháu trai 10 tuổi, sự thoải mái là một phần sức hấp dẫn của Singapore. Bà cho biết, thành phố nơi gia đình bà chuyển đến một năm trước dễ tiếp cận hơn nhiều so với các quốc gia khác với hơn 70% cư dân là người gốc Hoa.

"Đôi khi có cảm giác giống như đang ở Trung Quốc. Tôi có thể dùng cả tiếng Quan Thoại và Phúc Kiến", bà nói.

Khách du lịch Trung Quốc cũng chi tiêu nhiều hơn, bất chấp nền kinh tế trong nước trì trệ và tâm lý tiêu dùng trong nước suy yếu. Dữ liệu từ Trip.com cho thấy, chi phí trung bình mỗi lần đến Singapore cho các khoản như chuyến bay và khách sạn đã tăng 30% so với một năm trước.

Du khách Việt Nam chụp ảnh cùng bạn là người Trung Quốc trong show của Taylor Swift REUTERS

Edmund Ong, Tổng giám đốc của Trip.com Singapore nhận xét: "Đây là dấu hiệu tốt cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của du khách Trung Quốc khi đến thăm Singapore sau khi thực hiện chính sách du lịch miễn thị thực lẫn nhau. Không chỉ số lượng du khách tăng lên mà chi tiêu trung bình của mỗi du khách cũng tăng".

Hưởng lợi từ Taylor Swift

Yu Peixin, sinh viên 20 tuổi của Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải, đã bay tới Singapore để xem buổi diễn cuối cùng của Taylor Swift ở châu Á. Cô đã chi hơn 4.000 nhân dân tệ (556 USD) cho chuyến bay của mình, gấp đôi giá thông thường. "Tất cả đều đáng giá", cô nói.

Những khách du lịch như Yu cho thấy thỏa thuận độc quyền của chính phủ với nhà tổ chức buổi hòa nhạc đã được đền đáp. Sự nổi tiếng của Swift và việc thiếu các buổi biểu diễn ở nơi khác đã thu hút một lượng lớn du khách nước ngoài, khiến các nhà kinh tế phải nâng cao dự báo của họ về hiệu quả kinh tế của đất nước.

Cả Yu và Zhuo đều đáp chuyến bay thẳng hàng ngày từ thành phố của họ. Những khó khăn kinh tế ở Trung Quốc và giá vé đắt đỏ hơn không ngăn cản được nhu cầu du lịch đến Singapore.

Nhiều chuyến bay kết nối Singapore với Trung Quốc AFP

Trong khi các đường bay đến hầu hết các nơi trên thế giới từ Trung Quốc đã bị Covid làm gián đoạn và phần lớn vẫn chưa quay lại, thì Trung Quốc và Singapore vẫn kết nối tốt. Công suất ghế dự kiến giữa hai nước sẽ phục hồi lên 101% so với mức của năm 2019 trong quý đầu tiên năm nay, dẫn đến sự phục hồi ở các thị trường du lịch nước ngoài quan trọng của Trung Quốc.

Lim Ching Kiat, Phó chủ tịch điều hành Trung tâm hàng không và phát triển hàng hóa tại sân bay Changi cho biết: Lợi thế của thị trường Singapore - Trung Quốc là nó khá đa dạng. Ngoài công việc và du lịch, nhiều người còn đi thăm gia đình.

Singapore trở thành điểm đến hàng đầu đối với du khách Trung Quốc trong khi đối thủ cạnh tranh chính trong khu vực là Thái Lan bị tổn hại về danh tiếng sau những sự cố mất an toàn gần đây.