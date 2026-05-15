Vì sao SIU được gọi là ngôi trường ‘tuyệt đối điện ảnh?’

Không phải một khách sạn 5 sao.

Không phải con phố nhỏ nào ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Địa điểm “tuyệt đối điện ảnh” này là Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), ngôi trường nằm ngay trong khu Thảo Điền, TP.HCM.

SIU tọa lạc tại vị trí đắc địa – là điểm đến của các bạn trẻ khát khao khám phá, mở ra lựa chọn khác biệt cho thế hệ công dân toàn cầu tương lai

Tọa lạc trên tuyến đường Tống Hữu Định, phường An Khánh, TP.HCM (phường Thảo Điền – quận 2 cũ), SIU nằm giữa khu đô thị văn minh với các dịch vụ cao cấp, được ví như hệ sinh thái “làng đại học” tiêu chuẩn Mỹ. Tại đây, sinh viên được tận hưởng trọn vẹn môi trường học tập, sinh hoạt và nghiên cứu đẳng cấp, năng động “chuẩn gu” Gen Z từ hệ thống lab, phim trường, studio chuyên ngành, khu thực hành đến hệ thống phòng chức năng phục vụ các câu lạc bộ (CLB), hồ bơi, sân thể thao đa năng, gym center hiện đại, quán cà phê đẹp lung linh… Đồng thời, SIU kiến tạo môi trường để sinh viên thể hiện cá tính, trưởng thành toàn diện thông qua hàng loạt hoạt động CLB, ngoại khóa và dự án đa dạng.

Lên giảng đường nhưng không “xa rời thực tế” chính là điểm đặc biệt khi theo học tại SIU. Ngay từ năm nhất, sinh viên đã được kiến tập và trải nghiệm công việc qua những chuyến tham quan doanh nghiệp, gặp gỡ đối tác chuyên gia quốc tế, đặc biệt là tham gia phát triển các dự án thực tế.

Mỗi trải nghiệm tại SIU đều góp thêm một mảnh ghép cho hành trình trưởng thành của sinh viên

Thông qua các chương trình trao đổi sinh viên của SIU với nhiều trường đại học hàng đầu tại Mỹ, Anh, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Đài Loan…, sinh viên SIU dễ dàng tiếp cận và hội nhập trong môi trường học tập quốc tế. Đặc biệt, quan hệ hợp tác với hơn 100 đối tác doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia giúp sinh viên tự tin chinh phục thị trường lao động trong bối cảnh mới.

Năm 2026, SIU áp dụng 3 phương thức xét tuyển năm, áp dụng cho thí sinh trên toàn quốc, bao gồm: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT; Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2026; Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM 2026. Cùng với đó, SIU tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển giáo dục bền vững thông qua chương trình học bổng (https://tuyensinh.siu.edu.vn/ ) đa dạng với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng. Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo và chính sách học bổng vui lòng liên hệ: Phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) Địa chỉ: 8C-18 Tống Hữu Định, phường An Khánh, TP.HCM Điện thoại: 028.36203932 Hotline (Zalo): 0766.88.38.99 - 0386.809.521 - 0931.475.077 Website: https://tuyensinh.siu.edu.vn.



