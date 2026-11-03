Vì sao sống cạnh công viên trở thành một đặc quyền đô thị mới?

Một căn hộ có thể được đầu tư về nội thất, trang thiết bị và tiện ích. Tuy nhiên, khoảng thoáng bên ngoài cửa sổ hay vị trí gần một công viên lớn lại phụ thuộc vào điều kiện của khu vực. Đây là những yếu tố người mua khó có thể bổ sung theo ý muốn sau khi nhận nhà.

Sự khác biệt ấy mở ra một góc nhìn về chất lượng nơi ở: bên cạnh diện tích và thiết kế, cuộc sống còn được định hình bởi những gì cư dân có thể tiếp cận mỗi ngày. Một tuyến đường dạo bộ giữa cây xanh, không gian ngoài trời cho trẻ nhỏ vui chơi hay nơi nghỉ chân sau giờ làm đều góp phần tạo nên trải nghiệm sống đáng giá. Với nhà ở bên công viên, "đặc quyền" nằm ở sự thuận tiện để tận hưởng những giá trị đó thường xuyên, trong chính nhịp sinh hoạt đô thị.

Không gian xanh và hệ thống tiện ích ngoài trời hỗ trợ nâng cao chất lượng sống của cư dân đô thị ẢNH: GAMUDA LAND

Chuẩn sống cao cấp được cảm nhận từ chất lượng không gian



Bên cạnh vị trí, thiết kế và tiện ích, các yếu tố như ánh sáng, độ thoáng và tầm nhìn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống. Đây là những giá trị được cảm nhận rõ qua trải nghiệm sinh hoạt mỗi ngày.

Báo cáo Living by the Park năm 2020 của Knight Frank cho thấy khoảng một nửa số người thuộc nhóm tài sản ròng cực cao trên thế giới ưu tiên yếu tố gần không gian xanh khi chọn mua bất động sản. Điều này khẳng định môi trường sống đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua nhà. Một vị trí thuận tiện sẽ gia tăng giá trị khi đi kèm không gian thiên nhiên ngoài trời.

Tuy nhiên, lợi thế cạnh công viên vẫn cần song hành cùng kết nối giao thông đến trường học, nơi làm việc và dịch vụ thiết yếu. Khi đáp ứng được đồng thời hai nhu cầu, cư dân vừa dễ dàng tham gia nhịp sống hiện đại, vừa có không gian thư giãn ngay gần nhà.

Quy hoạch hạ tầng kết hợp hài hòa cùng cảnh quan thiên nhiên tại dự án ẢNH: GAMUDA LAND

Sự kết hợp ấy tạo nên chiều sâu cho khái niệm cao cấp. Giá trị của nơi ở được thể hiện ở mức độ thoải mái và thuận tiện mà môi trường sống mang lại, bên cạnh những tiện nghi trong căn hộ.

Khi thiên nhiên hiện diện trong lịch sinh hoạt

Khoảng cách từ nhà đến công viên thực tế ảnh hưởng tới cách một gia đình sử dụng thời gian như thế nào. Nếu phải lên kế hoạch di chuyển, tìm chỗ đỗ xe và sắp xếp lịch trình, một buổi đi chơi công viên có thể trở thành hoạt động dành cho cuối tuần. Khi có thể tiếp cận thuận tiện từ căn nhà, hoạt động ấy dễ được đưa vào những khoảng thời gian ngắn trong ngày. Đó có thể là một vòng đi bộ trước giờ làm, khoảng vận động cuối chiều hay lúc cha mẹ cùng con ra ngoài sau bữa tối. Lợi thế của vị trí gần công viên nằm ở việc mở rộng các lựa chọn sinh hoạt mà không đòi hỏi quá nhiều khâu chuẩn bị.

Nghiên cứu trên tạp chí Urban Forestry & Urban Greening (2022) khảo sát hơn 6.700 cư dân tại Bắc Kinh chỉ ra rằng: việc sử dụng mảng xanh khu ở ít nhất một lần mỗi tuần giúp tăng đáng kể mức độ hài lòng cuộc sống. Giá trị của thiên nhiên chỉ thực sự phát huy khi được tiếp cận thường xuyên, và một khoảng xanh sát nhà chính là động lực để cư dân duy trì thói quen vận động cũng như gắn kết gia đình.

Công viên cận kề tạo điều kiện cho cư dân duy trì các hoạt động thể thao, giải trí mỗi ngày ẢNH: GAMUDA LAND

Sự cao cấp từ đó nằm ở quyền chủ động nhịp sống. Cư dân có thêm điều kiện để dành thời gian cho bản thân và người thân trong khi vẫn duy trì lịch trình thường nhật. Những trải nghiệm giản dị, khi có thể diễn ra thuận tiện và đều đặn, tạo nên giá trị đáng kể cho nơi ở.



Đặc quyền của vị trí, giá trị của trải nghiệm

Công viên công cộng là không gian phục vụ cộng đồng. Lợi thế riêng của căn hộ cận kề công viên nằm ở khoảng cách và sự thuận tiện để tiếp cận: cư dân có thể sử dụng không gian ấy thường xuyên hơn nếu hành trình từ nhà đến công viên phù hợp với sinh hoạt hằng ngày.

Một nơi ở kết hợp được khoảng thoáng, thiên nhiên gần gũi và sự thuận tiện đô thị vì thế có sức hấp dẫn riêng. "Đặc quyền" nằm ở khả năng đưa những giá trị ấy vào cuộc sống thường ngày - từ khung cảnh được nhìn thấy đến thời gian thực sự được tận hưởng.

Tại phía nam Hà Nội, Central Park - dự án mới của Gamuda Land gắn với không gian xanh và mặt nước công viên Yên Sở - đang gợi mở câu chuyện sống ấy. Với định hướng Parktopia, dự án hé lộ một cách tiếp cận lấy thiên nhiên làm nền tảng cho phong cách sống tinh tuyển, nơi chất lượng không gian được kết nối với trải nghiệm mỗi ngày.

Góc nhìn từ trên cao xuống không gian cây xanh và mặt nước tại công viên Yên Sở ẢNH: GAMUDA LAND