Vì sao Tăng Thanh Hà tiếp tục gây tranh cãi trong trailer ‘Hoàng hậu cuối cùng’?

Ngay từ khi công bố dàn diễn viên, việc Tăng Thanh Hà đóng nữ chính trong Hoàng hậu cuối cùng khiến bộ phim trở thành một trong những dự án điện ảnh được bàn luận nhiều nhất năm 2026 tính đến thời điểm này.

Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô trong Hoàng hậu cuối cùng ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM HOÀNG HẬU CUỐI CÙNG

Tâm điểm của tranh luận không nằm ở quy mô đầu tư hay ê kíp thực hiện, mà là sự trở lại của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh trong vai Nam Phương hoàng hậu. Đến khi trailer đầu tiên được tung ra, những đánh giá về hình ảnh, lời thoại, trang phục và cách tái hiện bối cảnh lịch sử tiếp tục được đem ra bàn luận.

Nếu trước đó, phần lớn ý kiến tập trung vào việc Tăng Thanh Hà có giống Nam Phương hoàng hậu hay không, thì lần này câu chuyện trở nên đa chiều hơn. Một số khán giả cho rằng thần thái và ánh mắt của nữ diễn viên có phần thuyết phục hơn qua những cảnh quay trong trailer đầu tiên Hoàng hậu cuối cùng, nhưng cũng có ý kiến băn khoăn về mức độ tương đồng giữa nhân vật với nguyên mẫu lịch sử.

Tăng Thanh Hà trong trailer phim Hoàng hậu cuối cùng tiếp tục gây tranh cãi ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM HOÀNG HẬU CUỐI CÙNG

Khán giả cho rằng những cảnh quay cận, thần thái điềm tĩnh, ánh mắt chất chứa nội tâm của Tăng Thanh Hà tạo cảm giác thuyết phục, khiến họ "đổi ý" và muốn chờ bộ phim ra mắt thay vì vội vàng kết luận. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng nữ diễn viên 8X sở hữu nét đẹp hiện đại, chưa thực sự gợi lên hình ảnh một Nam Phương hoàng hậu với vẻ đằm thắm truyền thống. Chính sự khác biệt trong cách hình dung về nhân vật khiến cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài.

Không chỉ riêng Nam Phương hoàng hậu, hình tượng Bảo Đại do Ma Ran Đô đảm nhận cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Trailer khắc họa một vị vua trẻ đứng giữa tình yêu, quyền lực và những biến động của thời cuộc. Một số khán giả đánh giá nhân vật mang màu sắc điện ảnh rõ nét, có chiều sâu cảm xúc, trong khi những người khác cho rằng cách xây dựng hình tượng vẫn còn khoảng cách so với hình dung của họ về vị vua cuối cùng của triều Nguyễn.



Không chỉ có Tăng Thanh Hà mà Ma Ran Đô trong vai vua Bảo Đại cũng tiếp tục bị soi ở trailer phim Hoàng hậu cuối cùng ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM HOÀNG HẬU CUỐI CÙNG

Một điểm khác khiến trailer liên tục được mổ xẻ là lời thoại. Có ý kiến nhận xét một vài câu thoại mang hơi hướng hiện đại, chưa tạo được cảm giác của một bộ phim lấy bối cảnh hoàng cung đầu thế kỷ 20, đặc biệt là cách thoại không hợp với phong thái của những con người hoàng gia. Ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng trailer chỉ kéo dài vài phút, chưa đủ để đánh giá toàn bộ ngôn ngữ điện ảnh của tác phẩm và việc kết luận quá sớm là thiếu công bằng.

Phục trang cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Trên các diễn đàn phim, có người khen ê kíp đầu tư công phu, hình ảnh sang trọng, bối cảnh cung đình đẹp mắt. Nhưng cũng xuất hiện bình luận băn khoăn về một số chi tiết thiết kế không giống với tư liệu lịch sử. Điều này cho thấy người xem ngày càng quan tâm đến tính xác thực của văn hóa và lịch sử khi được đưa vào phim ảnh.

Những ý kiến trái chiều xoay quanh sự trở lại của Tăng Thanh Hà, hình tượng vua Bảo Đại, lời thoại hay phục trang trong phim Hoàng hậu cuối cùng cho thấy khán giả không còn chỉ quan tâm một bộ phim có quy tụ ngôi sao hay không, mà đã bắt đầu đòi hỏi sự thuyết phục từ từng chi tiết. Đó vừa là áp lực, vừa là động lực để những dự án phim lịch sử sau này được đầu tư kỹ lưỡng hơn, bởi với dòng phim về các nhân vật có thật, sự sáng tạo chỉ thực sự có giá trị khi được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng lịch sử.

