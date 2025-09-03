Vì sao tay chân lạnh?

Theo ông Bhumesh Tyagi, bác sĩ nội khoa tại Ấn Độ, tay và chân là những bộ phận xa tim nhất, vì vậy chúng dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong tuần hoàn máu.

Khi cơ thể tập trung giữ ấm cho các cơ quan quan trọng, mạch máu ở tay chân sẽ co lại, làm chúng trở nên lạnh. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, đó không đơn thuần là chuyện tuần hoàn máu kém mà có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân sức khỏe tiềm ẩn, theo trang sức khỏe Onlymyhealth (Ấn Độ).

Tay chân lạnh đi kèm với các biểu hiện như tê, ngứa ran, thay đổi màu da, chóng mặt..., người bệnh cần đi khám ngay Ảnh minh họa: AI

Tuần hoàn máu kém

Thói quen ngồi lâu, ít vận động hoặc các bệnh lý tim mạch có thể làm giảm lưu lượng máu đến tay và chân, dẫn đến cảm giác lạnh buốt kéo dài.

Đây là tình trạng mà nhiều người gặp phải trong cuộc sống hiện đại khi công việc văn phòng khiến cơ thể ít vận động.

Thiếu máu

Khi cơ thể thiếu sắt, lượng oxy trong máu giảm, dẫn đến việc các mô và cơ quan không nhận đủ năng lượng cần thiết.

Người thiếu máu thường cảm thấy tay chân lạnh, đồng thời dễ mệt mỏi và suy yếu thể lực. Đây là dấu hiệu cảnh báo mà nhiều người thường bỏ qua.

Suy giáp

Suy giáp khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, làm giảm lượng nhiệt sinh ra trong cơ thể. Lúc này, tay chân thường là nơi cảm nhận đầu tiên.

Người mắc bệnh này ngoài việc lạnh tay chân còn có thể cảm thấy mệt mỏi, tăng cân không rõ nguyên nhân và da khô.

Hội chứng Raynaud

Đây là bệnh khiến mạch máu phản ứng quá mức với lạnh hoặc căng thẳng. Khi mắc hội chứng này, các ngón tay và ngón chân có thể chuyển sang màu trắng, xanh rồi tím tái, kèm cảm giác tê cứng và đau nhói.

Hội chứng Raynaud thường xuất hiện nhiều hơn ở phụ nữ và dễ tái phát trong mùa lạnh.

Tiểu đường

Người mắc bệnh tiểu đường thường gặp tình trạng tuần hoàn máu kém và tổn thương dây thần kinh ngoại biên.

Điều này dẫn đến cảm giác lạnh thường xuyên ở tay và chân, thậm chí có thể đi kèm với tê, ngứa ran hoặc mất cảm giác.

Thiếu vitamin

Thiếu vitamin B12, magie hoặc một số dưỡng chất khác có thể ảnh hưởng đến chức năng của hệ thần kinh và quá trình tuần hoàn.

Cơ thể không đủ vitamin cần thiết sẽ gặp khó khăn trong việc điều hòa nhiệt độ và truyền tín hiệu thần kinh, khiến tay chân lạnh trở thành triệu chứng thường xuyên.

Bác sĩ Tyagi khuyến cáo rằng nếu tình trạng tay chân lạnh đi kèm với các biểu hiện như tê, ngứa ran, thay đổi màu da, chóng mặt hoặc tăng giảm cân bất thường, người bệnh cần đi khám ngay. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa hoặc những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Việc thăm khám sớm sẽ giúp phát hiện và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng khó lường.