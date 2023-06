Vì sao thương hiệu vận hành tốt lại đóng góp thành công cho BĐS nghỉ dưỡng

Vì sao khách hàng chuộng second home thuộc khu phức hợp được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế?

Thứ nhất, một thương hiệu vận hành uy tín và chất lượng sẽ bảo quản và chăm sóc ngôi nhà nghỉ dưỡng của khách hàng hiệu quả. Điều này có nghĩa rằng chủ sở hữu sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng trong khi hoàn toàn yên tâm về chất lượng quản lý và vận hành căn nhà - yếu tố quan trọng giúp gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Thứ hai, ở khía cạnh kinh doanh, bề dày kinh nghiệm trong việc khai thác thị trường toàn cầu của một thương hiệu vận hành quốc tế sẽ đảm bảo hiệu suất bán phòng hiệu quả. Đó là chưa kể đến việc ngôi nhà nghỉ dưỡng của khách hàng luôn được chăm sóc đúng chuẩn resort 5 sao, được phục vụ bởi đội ngũ chuyên gia nước ngoài.

Ixora Ho Tram by Fusion mang đến một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế

Chính vì thỏa mãn hai tiêu chí trên nên Ixora Ho Tram by Fusion nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tinh nhạy. Không chỉ được vận hành dưới thương hiệu mang đẳng cấp châu Âu - Fusion Hotel Group, Ixora Ho Tram by Fusion còn là dự án nằm trong khu phức hợp đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á The Grand Ho Tram Strip được đầu tư, phát triển và vận hành bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế của Lodgis Hospitality Holdings - quỹ đầu tư với hơn 5.500 phòng tại các khu phức hợp nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp thuộc quyền sở hữu và quản lý tại Việt Nam và châu Á.

Hơn nữa, với năng lực tài chính tốt và danh tiếng toàn cầu, Lodgis sẽ luôn đảm bảo được chất lượng của quần thể tiện ích, dịch vụ nghỉ dưỡng và những trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng tại các dự án của tập đoàn, đặc biệt là những dự án tâm điểm như The Grand Ho Tram Strip nói chung, Ixora Ho Tram by Fusion nói riêng.

The Grand Ho Tram Strip đã đánh thức vùng đất ven biển Hồ Tràm nguyên sơ

Thực tế cho thấy, các khu nghỉ dưỡng cao cấp đáp ứng được những chuẩn mực 5 sao và được lớp du khách cao cấp ưu tiên lựa chọn chính là những nơi có sự tham gia của đội ngũ vận hành có năng lực và kinh nghiệm quốc tế. Những khu nghỉ dưỡng này thường được xây dựng, quản lý và vận hành dựa trên hệ tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt, từ vị trí đắc địa, kiến trúc độc đáo, thiết kế ấn tượng, dịch vụ đẳng cấp chuẩn 5 sao cho đến tính đồng nhất trên toàn hệ thống. Có thể nói, bề dày kinh nghiệm đã giúp các tập đoàn quản lý khách sạn tên tuổi thế giới mở rộng quy mô ở khắp các châu lục trên toàn cầu.

Sức hút đến từ thương hiệu vận hành Fusion Hotel Group

Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của các giá trị sức khỏe - cả về thể chất lẫn tinh thần. Khảo sát Luxury Insights do Agility thực hiện tại Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore và Hoa Kỳ cho thấy, người tiêu dùng giàu có ở châu Á ngày càng có ý thức về sức khỏe trong một thế giới ngày càng bất ổn. Nhận thức ngày càng tăng này được gói gọn trong xu hướng "chăm sóc sức khỏe" toàn cầu, thông qua sự chủ động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần bằng việc sở hữu một ngôi nhà nghỉ dưỡng bên bờ biển.

Được sáng lập với triết lý tạo ra những điểm đến độc đáo, hướng về trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho khách hàng, Fusion đã tạo được những dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường. Với bề dày kinh nghiệm trong việc quản lý và vận hành những khu nghỉ dưỡng tại các thành phố biển hàng đầu Thái Lan và Việt Nam như Krabi, Phuket, Pattaya, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Vũng Tàu và Hồ Tràm, Fusion nhanh chóng trở thành thương hiệu được yêu thích bởi du khách trong và ngoài nước.

Ixora Ho Tram by Fusion - ngôi nhà nghỉ dưỡng được chăm sóc chu đáo dưới thương hiệu quản lý và vận hành Fusion Hotel Group

Ở khía cạnh khai thác bán phòng, với kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc thị trường các nước trên thế giới, đặc biệt là thị trường châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản, đơn vị vận hành Fusion Hotel Group sẽ đảm bảo nguồn thu nhập thụ động cho chủ sở hữu Ixora, tạo nên lợi thế cạnh tranh cho Ixora. Đây cũng là một thế mạnh của thương hiệu vận hành quốc tế bởi tỷ trọng doanh thu từ phân khúc khách ngoại luôn là thước đo thể hiện tính hiệu quả trong kinh doanh của một khu nghỉ dưỡng.

Như vậy, một thương hiệu vận hành tốt mang tầm vóc quốc tế như Fusion Hotel Group sẽ đảm bảo cho các chủ sở hữu Ixora an tâm về việc tài sản của mình luôn được bảo vệ, chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn resort, gián tiếp làm gia tăng giá trị cho tài sản trong dài hạn và đảm bảo được dòng tiền thu nhập thụ động hiệu quả từ việc khai thác cho thuê sau này.