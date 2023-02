Vì sao tiêu chảy có thể gây tử vong cho trẻ nhỏ?

Theo Bệnh viện Nhi T.Ư, tiêu chảy do virus Rota thường bùng phát trong mùa đông xuân. Trẻ mắc bệnh thường có các triệu chứng, như: tiêu chảy phân nước, nôn, sốt, đau bụng.

Tiêu chảy có thể gây tử vong cho trẻ nhỏ BỆNH VIỆN NHI T.Ư

Trẻ mắc tiêu chảy có thể điều trị tại nhà nếu không có biểu hiện mất nước. Tuy nhiên, trong quá trình được chăm sóc, trẻ cần được bù nước và điện giải bằng dung dịch oresol, nước cháo muối (nhạt), nước quả tươi. Trẻ nhỏ cần duy trì bú mẹ.

Đặc biệt, không tự ý cho trẻ dùng kháng sinh, thuốc chống nôn, thuốc cầm tiêu chảy. Tránh cho trẻ dùng nước quả công nghiệp, thực phẩm nhiều đường, ít chất dinh dưỡng, khó tiêu hóa.

Người là ổ chứa duy nhất virus này, đường lây truyền là phân - miệng, do vệ sinh không đảm bảo. Do đó, để phòng bệnh cần đảm bảo vệ sinh thân thể, tay sạch; sử dụng thực phẩm an toàn, chế biến hợp vệ sinh. Với trẻ nhỏ, cần được bú sữa mẹ sớm và hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Có thể phòng bệnh bằng uống vắc xin ngừa virus Rota theo tư vấn của nhân viên y tế.

Virus Rota là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy nặng, nhập viện, thậm chí tử vong ở trẻ nhỏ, thường gặp ở trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi. Bệnh có thể gây mất nước, chất điện giải, dẫn đến tử vong do không được điều trị kịp thời.

Cần đưa trẻ mắc tiêu chảy đến bệnh viện khi: trẻ dưới 3 tháng tuổi; trẻ sinh non, có bệnh mạn tính, bị mắc nhiều bệnh cùng lúc; sốt từ trên 39 độ C với trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi; đi ngoài phân máu, phân lỏng nhiều, liên tục; có dấu hiệu mất nước: mắt trũng, môi, lưỡi khô, da khô; trẻ lừ đừ, mệt mỏi, không ăn, uống được, nôn ói nhiều.