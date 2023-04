Vì sao TP.HCM âm u từ sáng sớm nhưng vẫn oi nóng?

Sáng 14.4, TP.HCM âm u, nhiều mây, một số khu vực có mưa nhỏ. Dù vậy, đến khoảng 7 giờ 30 phút, người dân lại cảm thấy oi nóng, khó chịu.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng nay, TP.HCM nhiều mây, nắng yếu, có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại Tân Sơn Nhất là 30oC, độ ẩm 89%, gió nam 3 m/s.

Ngày hôm qua (13.4), TP.HCM cũng có 1 ngày mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng nhẹ so với hôm trước, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 34,5oC, thấp nhất 27,9oC. Tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 36oC, thấp nhất 29oC, độ ẩm thấp nhất hôm qua là 50%.

Thời tiết cả khu vực miền Nam hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, nhiệt độ tăng nhẹ, trời khá oi nóng.

Theo số liệu, nhiệt độ cao nhất khu vực Đông Nam bộ hôm qua dao động 24,5 – 36,6oC, cao nhất tại Tây Ninh 36,6oC. Tại miền Tây nhiệt độ cao nhất dao động 33,7 – 36oC.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng nay, cả miền Nam nhìn chung nhiều mây, nắng gián đoạn, không mưa. Sáng sớm có mù nhẹ vài nơi ở Long An, Trà Vinh, Bến Tre.

Riêng TP.HCM âm u chủ yếu là do rãnh thấp ở phía nam. Hình thế thời tiết hiện tại: rãnh thấp ở phía bắc có trục 25 - 28 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén về phía nam bởi một bộ phận áp cao lạnh lục địa tăng cường. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ duy trì. Phía nam, rãnh áp thấp xích đạo hoạt động khá tốt.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay mây thay đổi, trưa chiều giảm mây dần và có nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi, tập trung khu vực Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Kiên Giang, Cà Mau. Trong mưa giông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất tại Đông Nam bộ dao động 34 – 36oC, cục bộ có điểm trên 36oC; miền Tây 33 – 35oC, có nơi trên 35oC.

Từ 48 – 72 giờ tới, rãnh thấp ở phía bắc tiếp tục bị nén và làm đầy bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định. Phía nam, rãnh áp thấp xích đạo hoạt động tốt hơn và nâng trục lên phía bắc. Gió nam đến tây nam yếu trên vùng biển Nam bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 48 – 72 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ, tập trung ngày 15.4, sang ngày 16.4 giảm hẳn. Mưa giông có xu hướng gia tăng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.