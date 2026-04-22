Vì sao TP.HCM mời luật sư tham gia xây dựng, phản biện chính sách?

Ngày 22.4, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban công tác pháp chế và triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98 năm 2025 của HĐND TP.HCM.

Nghị quyết 98 năm 2025 của HĐND TP.HCM (có hiệu lực từ ngày 20.1.2026 đến ngày 31.12.2030) quy định chính sách khuyến khích, thu hút, phát huy vai trò của luật sư trong việc tham gia giải quyết, thực hiện các kế hoạch, nội dung, chương trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của TP.HCM.

Vai trò quan trọng của luật sư đối với TP.HCM

Đối tượng áp dụng Nghị quyết 98 năm 2025 là tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam trên địa bàn TP.HCM, luật sư Việt Nam làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam trên địa bàn TP.HCM, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân thuộc Đoàn luật sư TP.HCM. Ngoài ra, còn có các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh Nghị quyết 98 năm 2025 không chỉ là chính sách hỗ trợ, mà còn khẳng định vị thế, vai trò của luật sư.

"Nếu chúng ta chỉ tập trung vào việc hỗ trợ chính sách cho luật sư, tôi e rằng không thành công, vì luật sư họ hỗ trợ giúp cơ quan nhà nước đâu phải vì tiền. Chúng ta cần làm rõ đây là một trong những kiến tạo cho sự quản trị văn minh để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước", ông Bảy đánh giá.

Cũng theo lãnh đạo UBND TP.HCM, chính sự tham gia của luật sư dưới góc nhìn chuyên gia sẽ giúp cho công việc ở cơ quan nhà nước được đảm bảo tính khách quan, có sự phản biện, hạn chế xung đột, giảm tải công việc cho nhà nước. Cơ quan chính quyền luôn mong muốn làm mọi việc tốt nhất cho người dân nhưng đôi khi có góc nhìn chủ quan, nên vai trò của luật sư là quan trọng.

Ông Vũ Ngọc Nam, Phó tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Sài Gòn, nói thêm về sự cần thiết của luật sư trong giải quyết công việc: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào luật sư. Chúng tôi luôn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mời luật sư tham gia cùng nhìn nhận giải quyết vấn đề cho khách quan, bình đẳng không chỉ trong những vụ việc lớn mà có cả việc nhỏ".

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết thời gian qua luật sư được TP.HCM mời tham gia giải quyết một số vụ việc và giải quyết các tranh chấp quốc tế rất thành công.

Nghị quyết 98 năm 2025 của HĐND TP.HCM đã khẳng định vai trò của luật sư đối với sự phát triển thành phố, đây là nhiệm vụ chính trị, thể hiện chức năng xã hội của nghề luật sư.

Theo thông lệ quốc tế, luật sư tham gia thực hiện dịch vụ pháp lý cho người dân và các thành phần kinh tế bao gồm doanh nghiệp nhà nước và các sở, ban ngành. "Sự tham gia của luật sư có tính khách quan cao, phản biện sắc sảo, hạn chế rủi ro, thúc đẩy việc chấp hành pháp luật và sự phát triển của thành phố", luật sư Hà Hải nói.

Mức thù lao TP.HCM trả cho luật sư

Nghị quyết 98 năm 2025 của HĐND TP.HCM quy định chính sách hỗ trợ tài chính cụ thể cho luật sư khi tham gia hoạt động của cơ quan nhà nước.

Theo đó, luật sư tham gia vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (nếu cơ quan soạn thảo thành lập tổ soạn thảo), tham gia góp ý, phản biện, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành được hỗ trợ: 1,5 triệu đồng cho mỗi dự thảo.

Luật sư tham gia hỗ trợ, tư vấn các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện phức tạp đông người, kéo dài, các vụ kiện hành chính được hỗ trợ: 10 tháng lương cơ sở/vụ việc.

Luật sư tham gia trong giai đoạn tiền tố tụng bao gồm các bước đầu tiên được thực hiện trước khi tòa án thụ lý các vụ án dân sự mà UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố là bên khởi kiện hoặc bên bị kiện được hỗ trợ: 10 tháng lương cơ sở/vụ việc.

Luật sư tư vấn pháp lý cho các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM thực hiện các dự án đầu tư công được hỗ trợ: 20 tháng lương cơ sở/vụ việc.

Đối với các gói thầu tư vấn trong trường hợp đặc biệt theo điểm d khoản 1 điều 29 luật Đấu thầu số 22 năm 2023 (được sửa đổi bởi khoản 8 điều 4 luật số 90 năm 2025 sửa đổi bổ sung một số điều của luật Quy hoạch, luật Đầu tư…) cho các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM, luật sư được hỗ trợ: 20 tháng lương cơ sở/vụ việc.

Luật sư tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế theo quy định tại điều 24, điều 28 Quyết định số 14 năm 2020 của Thủ tướng và khoản 5 điều 7 quy chế kèm theo Quyết định số 23 năm 2025 của UBND TP.HCM ban hành quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn, được triển khai và áp dụng tại các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND TP.HCM, được hỗ trợ: 30 tháng lương cơ sở/vụ việc.