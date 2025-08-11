Cụ thể, Trường Quốc tế Mỹ - AISVN đã bị Sở đình chỉ hoạt động từ ngày 1.7.2024. Căn cứ Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 46 của Chính phủ, nhà trường không đảm bảo điều kiện dạy học, nguồn lực tài chính, giáo viên, nhân viên.

Vì sao Trường Quốc tế Mỹ AISVN bị Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể?

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, sau một năm, nhà trường chưa nêu được việc khắc phục các vấn đề trên, đồng thời xin kéo dài thời hạn đình chỉ thêm một năm nữa.

Tính đến cuối tháng 6, Trường Quốc tế Mỹ - AISVN không báo cáo về tình hình sử dụng lao động, trụ sở Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ AIS - đơn vị sở hữu trường, cũng đóng cửa, không hoạt động. Tổng số tiền còn chậm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp... của công ty và trường là hơn 31 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 5.2025, bà Nguyễn Thị Út Em, 62 tuổi, Chủ tịch Hội đồng trường, bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Thanh tra TP.HCM cũng chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, đề nghị làm rõ dấu hiệu huy động vốn trái phép của Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ AIS, thông qua các hợp đồng vay vốn, đầu tư giáo dục mà đơn vị này ký với các phụ huynh.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) gồm 3 cấp tiểu học, THCS và THPT, trực thuộc Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ AIS được thành lập vào năm 2006. Ngôi trường này sở hữu khuôn viên rộng 6,5 ha tại huyện Nhà Bè, TP.HCM do bà Nguyễn Thị Út Em làm chủ.

Nhà trường có hơn 1.200 học sinh theo học chương trình Tú tài quốc tế (IB). Học phí của trường là 280-350 triệu đồng một năm với bậc mầm non, 450-500 triệu đồng với bậc tiểu học và 600-725 triệu ở bậc trung học. Trường có 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam và 103 nhân viên.



