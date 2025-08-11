Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vì sao Trường Quốc tế Mỹ - AISVN bị Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể?
Video Giáo dục

Vì sao Trường Quốc tế Mỹ - AISVN bị Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể?

Vũ Đoan
Vũ Đoan
11/08/2025 19:10 GMT+7

Liên quan đến Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (gọi tắt Trường Quốc tế Mỹ - AISVN), ngày 11.8 Sở GD-ĐT TP.HCM đã đề xuất với UBND TP.HCM giải thể trường này do không khắc phục được vấn đề tài chính, đội ngũ giáo viên, sau một năm dừng hoạt động.

Tự động phát

Vì sao Trường Quốc tế Mỹ - AISVN bị Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể?

Đang chạy

Vì sao Trường Quốc tế Mỹ - AISVN bị Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể?

Sinh viên chinh phục nhà tuyển dụng bằng xe điện, xe tự lái

Sinh viên chinh phục nhà tuyển dụng bằng xe điện, xe tự lái

Vui hết nấc chuyến dã ngoại đáng nhớ tại ROYAL SCHOOL: Tạm biệt hè, chào đón năm học mới

Vui hết nấc chuyến dã ngoại đáng nhớ tại ROYAL SCHOOL: Tạm biệt hè, chào đón năm học mới

Đào tạo kỹ năng kinh doanh và khởi nghiệp cho học sinh từ bậc phổ thông

Đào tạo kỹ năng kinh doanh và khởi nghiệp cho học sinh từ bậc phổ thông

Trải nghiệm 'Bếp ăn chia sẻ' no bụng, ấm lòng ở Ký túc xá ĐHQG TP.HCM

Trải nghiệm 'Bếp ăn chia sẻ' no bụng, ấm lòng ở Ký túc xá ĐHQG TP.HCM

Nam sinh thủ khoa tổ chức 30 phiên tòa giả định trong 3 năm để tuyên truyền pháp luật

Nam sinh thủ khoa tổ chức 30 phiên tòa giả định trong 3 năm để tuyên truyền pháp luật

Ông Hoàng Nam Tiến và những chia sẻ 'để lại đời' về việc học

Ông Hoàng Nam Tiến và những chia sẻ 'để lại đời' về việc học

[VIDEO] Xúc động khoảnh khắc hai tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình, Nguyễn Thanh Hùng hát cùng đồng nghiệp trong lễ chia tay

[VIDEO] Xúc động khoảnh khắc hai tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình, Nguyễn Thanh Hùng hát cùng đồng nghiệp trong lễ chia tay

Trước khi kết thúc đăng ký nguyện vọng, những việc thí sinh cần làm

Trước khi kết thúc đăng ký nguyện vọng, những việc thí sinh cần làm

Xét tuyển 2025: Thí sinh lo lắng và ‘hỏi’ nhiều nhất về vấn đề nào?

Xét tuyển 2025: Thí sinh lo lắng và ‘hỏi’ nhiều nhất về vấn đề nào?

Cụ thể, Trường Quốc tế Mỹ - AISVN đã bị Sở đình chỉ hoạt động từ ngày 1.7.2024. Căn cứ Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 46 của Chính phủ, nhà trường không đảm bảo điều kiện dạy học, nguồn lực tài chính, giáo viên, nhân viên.

Vì sao Trường Quốc tế Mỹ AISVN bị Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể?

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, sau một năm, nhà trường chưa nêu được việc khắc phục các vấn đề trên, đồng thời xin kéo dài thời hạn đình chỉ thêm một năm nữa.

Tính đến cuối tháng 6, Trường Quốc tế Mỹ - AISVN không báo cáo về tình hình sử dụng lao động, trụ sở Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ AIS - đơn vị sở hữu trường, cũng đóng cửa, không hoạt động. Tổng số tiền còn chậm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp... của công ty và trường là hơn 31 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 5.2025, bà Nguyễn Thị Út Em, 62 tuổi, Chủ tịch Hội đồng trường, bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Thanh tra TP.HCM cũng chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, đề nghị làm rõ dấu hiệu huy động vốn trái phép của Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ AIS, thông qua các hợp đồng vay vốn, đầu tư giáo dục mà đơn vị này ký với các phụ huynh.

Vì sao Trường Quốc tế Mỹ AISVN bị Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể? - Ảnh 1.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) gồm 3 cấp tiểu học, THCS và THPT, trực thuộc Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ AIS được thành lập vào năm 2006. Ngôi trường này sở hữu khuôn viên rộng 6,5 ha tại huyện Nhà Bè, TP.HCM do bà Nguyễn Thị Út Em làm chủ.

Nhà trường có hơn 1.200 học sinh theo học chương trình Tú tài quốc tế (IB). Học phí của trường là 280-350 triệu đồng một năm với bậc mầm non, 450-500 triệu đồng với bậc tiểu học và 600-725 triệu ở bậc trung học. Trường có 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam và 103 nhân viên.


Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP.HCM kêu gọi phụ huynh Trường quốc tế Mỹ đăng ký chuyển trường cho con

Sở GD-ĐT TP.HCM kêu gọi phụ huynh Trường quốc tế Mỹ đăng ký chuyển trường cho con

Trường quốc tế Mỹ không thể hoạt động, thế nhưng hơn 300 học sinh vẫn chưa được phụ huynh đăng ký chuyển trường trong thời điểm năm học mới đang đến gần.

Sở GD-ĐT TP.HCM đình chỉ 12 tháng Trường Quốc tế Mỹ vì không đủ tài chính

Khám phá thêm chủ đề

Trường Quốc tế Mỹ AISVN Trường Quốc tế Mỹ Giải thể Nguyễn Thị Út Em
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận