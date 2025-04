Vì sao uống cây me đất có thể dẫn đến ngộ độc, suy thận cấp?

Suy thận cấp do tự hái cây me đất ngoài vườn sắc nước uống

Trước đó, ngày 21.4, thông tin từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đơn vị này tiếp nhận bệnh nhân nữ (62 tuổi, ở Hà Nội) bị tổn thương thận, suy thận cấp do tin theo lời giới thiệu trên mạng, hái cây dại mọc ngoài vườn sắc nước uống. Loại cây người phụ nữ uống được cho là cây me đất hoa tím.

Theo lời kể của người bệnh, do xem mạng thấy người ta chia sẻ về cây me đất có tác dụng thanh mát, giải độc cùng với việc cô ruột cũng thường xuyên đun uống để chữa sỏi thận, tiểu đường, vườn nhà đang sẵn có nhiều cây mọc nên bà đã nhổ để dùng.

Người bệnh cho biết, trong lúc dọn vườn đã nhổ một rổ to khoảng 0,5 kg me đất, to cỡ bó rau muống. Sử dụng cả rễ trắng với từng chùm củ, có củ to bằng ngón tay út, rửa sạch để đun nước uống. Me đất được đun nhừ, cô đặc từ 1,5 lít nước xuống 600 ml, khoảng 3 cốc uống nước. Bản thân uống 2 cốc còn 1 cốc cho mẹ 85 tuổi cùng uống. Nước có vị chát, chua, mặn dù không cho gì nấu cùng. Uống xong khoảng 1 thời gian ngắn thì cảm thấy khó chịu, buồn nôn và nôn ra dịch. Sáng hôm sau vẫn dậy sinh hoạt bình thường nhưng có cảm giác mệt, đau đầu và choáng. Sau hai ngày thì thấy người mệt, ngây ngất, ăn không ngon nên vào viện để kiểm tra.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ Trung tâm Chống độc cho biết, bệnh nhân vào viện tỉnh táo, không sốt, không yếu liệt, không buồn nôn, không đau bụng, chủ yếu kêu đau đầu âm ỉ. Tiền sử bệnh nhân chỉ có bệnh thoát vị địa đệm, tuy nhiên, kết quả xét nghiệm nước tiểu và máu, chỉ số creatine cao gấp nhiều lần bình thường, dấu hiệu cho thấy bị tổn thương thận, suy thận cấp.

Cũng theo các bác sĩ Trung tâm Chống độc, mẫu vật phẩm của bệnh nhân mang đến đã được gửi tới chuyên gia và xác định đây là cây me đất hoa đỏ, tên khoa học là Oxalis corymbosa DC. Kết quả xét nghiệm vật phẩm (mẫu cây me đất bệnh nhân uống) tại Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho thấy có chứa axít oxalic. Đây nguyên nhân gây ra tình trạng suy thận khi người bệnh uống quá nhiều.