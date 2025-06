Vì sao vai diễn của Duy Hưng gây tranh cãi?

Trong 2 tập gần đây của Dịu dàng màu nắng, Bắc (Duy Hưng) trở nên nát rượu, suốt ngày say xỉn sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình. Thêm nữa, có vẻ Bắc không kiểm soát được cảm xúc cộng thêm tính tình thô lỗ, cục mịch nên khi gặp chuyện buồn, anh này dường như "ghét cả thế giới". Ở công ty anh gây sự với đồng nghiệp, ở nhà anh quát tháo ầm ĩ khiến đứa con trai nhỏ cũng sợ bố...

Vai diễn của Duy Hưng trong Dịu dàng màu nắng gây tranh cãi vì tính cách nhân vật khá tiêu cực ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả khen ngợi diễn xuất của Duy Hưng. Bởi nét diễn của anh rất đời, lột tả được nỗi đau, sự ê chề của một người chồng có vợ ngoại tình. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng với tính cách của một người chồng như vậy, cũng rất "khó thở" cho Lan Anh.



"Duy Hưng đóng vai người chồng cục cằn đạt quá. Có người chồng như Bắc cũng tội cho Lan Anh. Lan Anh cũng đáng thương"; "Tính đã cộc cằn lại thêm việc không chịu phấn đấu thì tiền đâu mà say xỉn lắm thế. Không thức tỉnh sớm mà thay đổi chính mình đi thì Bắc có gặp Nam, Đông hay Tây rồi cũng vẫn là cái kết chẳng đâu vào đâu. Lan Anh sai nhưng sai nhất là chọn Bắc làm chồng. Chọn người không phù hợp chứ không phải do tốt hay xấu tính"; "Vai diễn rất hay và Duy Hưng đóng rất thật nhưng yêu cầu nhân vật say nốt tập này thôi nhé, chứ đàn ông mà cứ say xỉn thế này cũng chán lắm"... vài khán giả nêu ý kiến.

Để vơi nỗi đau vợ ngoại tình, Bắc suốt ngày chìm trong cơn say ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong diễn biến mới nhất của tập phim Dịu dàng màu nắng, có thể vợ chồng Bắc sẽ ly hôn bởi Bắc khó mà tha thứ cho Lan Anh. Thêm tính tình thô lỗ, Bắc liên tục mạt sát vợ với những lời "chói tai" thì khó có thể quay về bên nhau.

Ở những tình tiết tiếp theo của tập phim, rất có thể Bắc sẽ nảy sinh tình cảm với Nam bởi cô công nhân còn độc thân này đã dành tình cảm cho anh từ lâu. Nhưng nhiều khán giả cũng cho rằng với tính cách của Bắc nếu không thay đổi thì dù có thêm "tập 2" cũng khó hạnh phúc.

"Đàn ông tốt tính là một chuyện nhưng thô lỗ, cục cằn, không tinh tế, không kiểm soát được cảm xúc thì khó làm chỗ dựa cho người phụ nữ nào"; "Đành rằng Lan Anh ngoại tình là khó chấp nhận nhưng tôi thấy cách xử lý của Bắc cũng quá đáng, hơi "chí phèo". Sao anh ta không nghĩ đến cảnh con trai phải chứng kiến những lời mạt sát mà bố dành cho mẹ"; "Tôi thì thấy Bắc yêu vợ thương con nhưng theo cách bản năng, không tinh tế, cục tính, nóng nảy. Mà tôi nói thật là làm chồng mà có những đức tính kiểu như Bắc cũng khó sống lắm, vợ phải chịu đựng. Còn không thì dễ toang…", nhiều ý kiến tranh cãi về vai diễn của Duy Hưng.