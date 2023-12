Vì sao vé máy bay ngày càng đắt đỏ?

Hành khách giờ "đỏ mắt" cũng khó tìm vé máy bay giá rẻ Độc Lập

Mức giá tính theo km vẫn khá thấp so với khu vực

Đặt vé máy bay đi Nha Trang ngày 15.12 tới từ tuần trước, chị Bảo Ngọc (Q.3, TP.HCM) "hết hồn" vì vé chặng TP.HCM - Nha Trang của Vietnam Airlines báo giá gần 2 triệu đồng/chiều. Tính cả chiều về ngày 18.12, nhóm bạn của chị Ngọc phải chi mỗi người gần 4 triệu đồng tiền vé máy bay. Trong khi giai đoạn trước, giá vé máy bay chặng này chỉ dao động quanh mức 1 - 1,2 triệu đồng/chiều. Thậm chí có những dịp thấp điểm đưa gia đình đi chơi "trái mùa", chị Ngọc còn mua được giá vé đi Nha Trang chỉ hơn 800.000 đồng/chiều.

"Giữa tháng 12 đã là giai đoạn cao điểm gì đâu mà vé đắt kinh hoàng. Không chỉ Nha Trang, đi Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội... giờ chỗ nào giá vé cũng cao ngất ngưởng. Chặng TP.HCM - Hà Nội lúc nào cũng nhiều chuyến bay, nhiều chỗ nhưng không bao giờ mua được giá vé rẻ. Trước tôi hay đi công tác Hà Nội, bay của Vietnam Airlines mà không dính dịp hè, lễ, tết thì mua sớm 2 - 3 ngày cũng đầy vé 1,4 - 1,5 triệu đồng/chiều. Giờ thì gần như quanh năm không lúc nào xuống được dưới 2 triệu đồng/chiều. Vé máy bay ngày càng đắt đỏ" - chị Bảo Ngọc nói.

Vé mùa thấp điểm đã neo cao, vé máy bay giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới còn "khủng hoảng" hơn. Mặc dù các hãng hàng không đều rục rịch mở bán vé tết từ cách đây cả nửa tháng nhưng vẫn rất ít người có thể canh mua được giá vé tầm trung, chưa nói đến giá rẻ. Vé máy bay tết vừa mở bán đã "khóa" sạch dải giá rẻ, đa số các hãng đều đẩy lên cao sát mức giá trần. Một số chặng ít chuyến như từ TP.HCM đi Thanh Hóa, Vinh, Quy Nhơn còn hết sạch giá vé phổ thông chỉ sau chưa đầy 2 tuần mở bán, chỉ còn vé hạng thương gia từ 5 - 6 triệu đồng/chiều.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, giá vé máy bay (cả quốc tế và nội địa) hiện nay đều được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với nhiều dải giá tùy cung - cầu, điều kiện vé, thời điểm xuất vé… Đối với các đường bay nội địa, để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Bộ GTVT đã có Thông tư số 17/2019 về khung giá vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa và mới đây là Thông tư số 34/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2019. Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam đều xây dựng sản phẩm và giá vé máy bay nội địa phù hợp với nhu cầu của hành khách và nằm trong khung giá quy định tại các thông tư trên.

Lãnh đạo Cục Hàng không so sánh: Mức giá vé tính theo km tại thị trường nội địa Việt Nam theo khung giá quy định hiện tại vẫn khá thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Đơn cử, chặng Hà Nội - TP.HCM, mức giá/km cao nhất quy định chỉ khoảng 0,11 USD/km; trong khi chặng bay Bangkok đi Chiangmai mức giá/km cao nhất của Thai Airways là 0,22 USD/km (cao gấp 2 lần so với Việt Nam); chặng bay Bắc Kinh - Thượng Hải của Air China là 0,27 USD/km; chặng bay Pusan - Jeju của Asiana Airlines ở mức 0,32 USD/km...

"Thực tế, vận chuyển hàng không trong giai đoạn tết luôn có tính chất đặc thù chỉ đông khách một chiều, chiều còn lại ít khách hoặc thậm chí không có khách. Bởi vậy, giá vé áp dụng vào thời điểm này cũng phần nào giúp các hãng hàng không lấy chi phí thu một chiều, bù đắp cho chặng bay cả hai chiều nhưng vẫn không cao hơn giá trần quy định. Như thường lệ, các đường bay có nhu cầu lớn trong giai đoạn Tết Nguyên đán 2023 là các đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc. Mặc dù các hãng hàng không Việt Nam cũng như các hãng hàng không trên thế giới đang phải đối mặt với việc tăng chi phí khai thác (giá nhiên liệu tăng, tỷ giá hối đoái biến động) nhưng dự kiến mặt bằng giá vé tết 2024 cũng chỉ tương đương năm 2023" - lãnh đạo Cục Hàng không thông tin thêm.

Các hãng hàng không đã tăng chuyến phục vụ nhu cầu cao điểm Tết Nguyên đán VNA

Cấp thêm slot cho hãng bay tăng chuyến

Theo thống kê từ các hãng hàng không, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc giai đoạn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (chiều đi) đang đạt từ 40 - 50% trong khi ở chiều ngược lại mới chỉ đạt khoảng 10%.

Để giá vé máy bay ở mức hợp lý, phù hợp với nhu cầu của nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Cục Hàng không đã triển khai các giải pháp chỉ đạo các hãng hàng không tăng nguồn cung; theo dõi tình hình bán vé, đặt chỗ của các hãng hàng không dịp Tết Nguyên đán để có giải pháp bổ sung tải cung ứng vào các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách. Đồng thời hỗ trợ và khuyến khích các hãng hàng không đảm bảo lực lượng vận tải và tăng năng lực khai thác (tìm kiếm các tàu bay thuê ngắn hạn, kéo dài thời gian khai thác hàng ngày của đội tàu bay, tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm).

Cục cũng vừa điều chỉnh tham số điều phối slot tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán năm 2024 từ 25.1 - 24.2.2024 (31 ngày) để phục vụ tối đa hoạt động di chuyển của người dân.

Đối với Cảng Tân Sơn Nhất, điều chỉnh tham số 44 slot/giờ (khung giờ ban ngày từ 6 - 23 giờ 55) và 40 slot/giờ (khung giờ ban đêm từ 0 - 5 giờ 55). Như vậy, số lượng slot tăng thêm là 2.604 slot, trung bình 84 slot/ngày. Tải cung ứng cũng tăng thêm 520.800 ghế, trung bình 16.800 ghế/ngày.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, điều chỉnh tham số 40 slot/giờ khung giờ ban ngày và 30 slot/giờ khung giờ bay đêm. Số lượng slot tăng thêm vào khung giờ 6 - 23 giờ 55 là 1.674 slot, trung bình 54 slot/ngày; tải cung ứng cũng tăng thêm từ khung giờ đêm là 334.800 ghế, trung bình 10.800 ghế/ngày.

Sau khi được cấp thêm slot, hôm qua (11.12), Vietnam Airlines Group đã thông báo tăng thêm hơn 100.000 chỗ, tương đương gần 550 chuyến bay, nâng tổng số lên thành 2,1 triệu chỗ với 10.700 chuyến bay cho mùa cao điểm tết từ ngày 25.1 - 24.2.2024 (tức từ 15 tháng chạp năm Quý Mão đến 15 tháng giêng năm Giáp Thìn). Các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay giữa TP.HCM/Hà Nội và Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Đà Lạt, Cần Thơ, Nha Trang, Phú Yên, Phú Quốc...

Cùng ngày, Bamboo Airways thông tin đã ký kết hợp đồng thuê thêm 2 tàu bay Airbus A320/A321, bổ sung vào đội tàu bay khai thác từ ngày 1.1.2024, tăng trên 20% tải cung ứng phục vụ cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bamboo Airways sẽ tập trung tăng tần suất khai thác trên các đường bay trục chính Hà Nội - TP.HCM, giữa Hà Nội/TP.HCM với Đà Nẵng và các đường bay địa phương có nhu cầu cao như TP.HCM - Vinh/Thanh Hóa/Hải Phòng. Ngoài ra, hãng cũng tăng cường các chuyến bay đêm trên đường bay TP.HCM - Hà Nội/Vinh/Đà Nẵng với các mức giá linh hoạt, hấp dẫn.