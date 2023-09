Vì sao Việt Nam vẫn thiếu hụt hàng trăm ngàn nhân lực công nghệ thông tin?

Báo cáo nhân lực ngành IT Việt Nam cho thấy nhu cầu đang thiếu hụt 200.000 nhân viên chuyên ngành

Theo báo cáo mới nhất về thị trường IT của Topdev, sự thiếu hụt nhân sự công nghệ thông tin đến nay vẫn là vấn đề nan giải của thị trường tuyển dụng. Mặc dù mức lương và phúc lợi của ngành này vẫn giữ xu hướng tăng và có phần cao hơn so với mặt bằng chung nhưng dự báo từ năm 2023 - 2025, Việt Nam vẫn sẽ thiếu hụt từ 150.000 - 200.000 lập trình viên, kỹ sư mỗi năm. Theo khảo sát, đa số các nhà tuyển dụng cho biết họ hầu như luôn cần các lập trình viên Back-end, lập trình viên Full-stack và Front-end. Đến năm 2025, Việt Nam sẽ còn cần đến 700.000 nhân lực trong ngành công nghệ thông tin. Trong khi đó, số lượng lập trình viên hiện tại của Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 530.000 người.

Thực tế, số lượng ngành học về công nghệ thông tin ở các trường đại học đang mở rộng ngày càng nhiều cũng như số lượng cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành này vẫn tăng cao qua mỗi năm, tại sao vẫn có sự chênh lệch này? Theo báo cáo, sự thiếu hụt này chủ yếu là do trình độ của lập trình viên và yêu cầu doanh nghiệp đặt ra vẫn chưa thực sự cân bằng với nhau. Trong số hơn 57.000 sinh viên công nghệ thông tin tốt nghiệp mỗi năm chỉ có khoảng 30% lực lượng nhân sự đáp ứng được những kỹ năng và chuyên môn yêu cầu thực tế mà doanh nghiệp đặt ra, 70% còn lại cần được bố trí đào tạo thêm tại doanh nghiệp trong 3 - 6 tháng để đạt hiệu quả công việc tương ứng.

Trong khi đó, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất ở Việt Nam. Doanh thu lĩnh vực ICT của Việt Nam trong 5 năm qua liên tục tăng trưởng cao. Lương và thu nhập của ngành IT cũng cao hơn nhiều ngành nghề khác. Cụ thể, vị trí thực tập sinh trong lĩnh vực IT phần mềm có lương 3 - 5 triệu đồng/tháng. Với thâm niên 1 - 3 năm, nhân sự ngành IT phần mềm được trả 15 - 30 triệu đồng/tháng, còn trên 5 năm kinh nghiệm là 30 - 50 triệu đồng/tháng.

Ở vị trí quản lý, lương của Giám đốc công nghệ cũng được trả rất cao, dao động trong khoảng 60 - 142 triệu đồng/tháng. Mức này cao hơn nhiều so với Giám đốc nhân sự (49,5 - 90 triệu đồng), giám đốc kinh doanh (60,5 - 120 triệu đồng) và giám đốc tài chính (50,5 - 105) triệu đồng.