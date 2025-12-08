Vì sao Vietnettour chọn ‘đi chậm’ để phát triển MICEtour và du lịch chậm?

Doanh nghiệp tin rằng mỗi chuyến đi đều cần được nâng niu ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, và trụ sở mới chính là nơi nguồn năng lượng ấy được khởi tạo.

Song song với du lịch chậm, Vietnettour tiếp tục đẩy mạnh dòng sản phẩm MICEtour. Việc mở rộng Văn phòng Đại diện giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc đón tiếp, tư vấn và làm việc trực tiếp với các đơn vị đối tác, đây là bước củng cố năng lực tổ chức hội nghị, hội thảo, teambuilding, tối ưu quy trình vận hành đoàn lớn và thiết kế chương trình "đo ni đóng giày" cho từng doanh nghiệp.

Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành Vietnettour, ông Phùng Văn Hiếu cho biết: "Trụ sở mới và Văn phòng đại diện mở rộng là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Vietnettour, là cam kết mạnh mẽ về việc không ngừng đổi mới, tối ưu hệ thống vận hành và nâng tầm chất lượng dịch vụ MICEtour cũng như Lữ hành theo hướng chuyên nghiệp và dẫn đầu tại Việt Nam".

Vietnettour gửi lời tri ân đến quý khách hàng và đối tác đã đồng hành trong suốt thời gian qua, chúng tôi cam kết tiếp tục cung cấp sản phẩm dịch vụ tận tâm, minh bạch và hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực MICEtour thế mạnh cốt lõi.

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Lữ hành Vietnettour Trụ sở: 15 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, TP.HCM

Văn phòng đại diện: 875 Nguyễn Kiệm, P.Hạnh Thông, TP.HCM

Hotline: 0933.989.096 – Email: info@vietnettour.com – Website: www.vietnettour.com



